Блінкен про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Прикро і безвідповідально
США вважають, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідну заяву Блінкен зробив під час візиту до Афін.
"Оголошення Росії про те, що вона призупиняє участь, є дуже прикрим і безвідповідальним", - сказав він.
Держсекретар додав, що США будуть стежити за діями Росії та подбають про безпеку своєї країни і союзників. За його словами, США будь-якої миті готові повернуться до переговорів для стримування ядерного потенціалу.
Нагадаємо, 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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потенціал вмісту чемодана *****. Він збільшується в геометричній прогресії )
тому злорадствує і злобствує на весь світ 😠
Нервові нелюди , як правило , довго не живуть 😡
а цьому карліку приспічило ракет наробити