Блінкен про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Прикро і безвідповідально

США вважають, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідну заяву Блінкен зробив під час візиту до Афін.

"Оголошення Росії про те, що вона призупиняє участь, є дуже прикрим і безвідповідальним", - сказав він.

Держсекретар додав, що США будуть стежити за діями Росії та подбають про безпеку своєї країни і союзників. За його словами, США будь-якої миті готові повернуться до переговорів для стримування ядерного потенціалу.

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Нагадаємо, 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.