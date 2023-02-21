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Блінкен про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Прикро і безвідповідально

блінкен

США вважають, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідну заяву Блінкен зробив під час візиту до Афін.

"Оголошення Росії про те, що вона призупиняє участь, є дуже прикрим і безвідповідальним", - сказав він.

Держсекретар додав, що США будуть стежити за діями Росії та подбають про безпеку своєї країни і союзників. За його словами, США будь-якої миті готові повернуться до переговорів для стримування ядерного потенціалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Архітектуру контролю зруйновано

Нагадаємо, 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Автор: 

договір (323) путін володимир (23881) росія (65394) Блінкен Ентоні (1157)


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потенціал вмісту чемодана *****. Він збільшується в геометричній прогресії )
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21.02.2023 15:59 Відповісти
Колективне сідання на пляшку
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21.02.2023 15:59 Відповісти
Кремлівське одоробало не може пробачити свої прой@ би в Україні ,
тому злорадствує і злобствує на весь світ 😠
Нервові нелюди , як правило , довго не живуть 😡
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21.02.2023 16:03 Відповісти
Прикро і безвідповідально це те що ви не відключили за рік РФ від SWIFT в наслідок чого після року війни 91% західних компаній продовжують працювати в РФ і успішно фінансувати вбивство українців сплачуючи там податки...
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21.02.2023 16:21 Відповісти
на параші жрать немає чого і срать немає де, крім вулиці,

а цьому карліку приспічило ракет наробити
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21.02.2023 20:54 Відповісти
 
 