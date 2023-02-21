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Новини
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Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

дейнега

Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка призначено заступниками міністра оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України призначено:

- Дейнегу Віталія Олеговича заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Шевченка Андрія Віталійовича заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Експосол у Канаді, колишній нардеп Андрій Шевченко може бути призначений на посаду заступника Резнікова

Автор: 

Кабмін (14108) призначення (2290) Шевченко Андрій посол (84) Дейнега Віталій (7)


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Топ коментарі
+36
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21.02.2023 16:56
+22
еще одна гнида
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21.02.2023 16:50
+16
Підкинув гроші в диван, літр картоплі та кілограм яєць. НігАдяй.
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21.02.2023 16:54
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Трудоустроили всё-таки Шевченко, хоть кем-то в госаппарат, но не журналистом. Вот что связи делают
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21.02.2023 16:38 Відповісти
Поясни.
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21.02.2023 16:45 Відповісти
еще одна гнида
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21.02.2023 16:50 Відповісти
Политические оппоненты закидывают Шевченко обвинения в том, что последний, пребывая на посту вице-президента по информационной политике на Национальной телевизионной компании Украины, злоупотреблял своим положением и властью. Так Андрея Шевченко обвиняют в том, что он единолично принимал решения, которые должны были решаться только коллегиально.
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21.02.2023 16:54 Відповісти
Как минимум, это дружок Гади и он ее пиарил мама не горюй...
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21.02.2023 17:00 Відповісти
Факти ? Бо ти як, в анекдоті "Мойша, ваша донька шльондра. Так в мене немає , доньки."
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21.02.2023 16:45 Відповісти
Від цих дибільних коментаторів Ви фактів не дочекаєтесь, - тільки лайно на вентилятор.
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22.02.2023 08:18 Відповісти
то два дерьма
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21.02.2023 16:51 Відповісти
Твій кандидат на цю посаду і щоб не рідкісне лайно?
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21.02.2023 16:55 Відповісти
скандали в МО пов'язані не з цифровізацією і не з европейською співпрацею,

а зовсім з іншими замами
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21.02.2023 16:59 Відповісти
Купили ще двох більш-менш адекватних людей. Тепер то вони самі себе критикувати не будуть.
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21.02.2023 16:43 Відповісти
Два попередні коменти від людей, які знають, про що кажуть. Бо позитивні блогери
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21.02.2023 16:45 Відповісти
Якого саме міністра оборони? Того, якого звільняють?
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21.02.2023 16:50 Відповісти
того которого шабунин "подставил"
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21.02.2023 16:53 Відповісти
Підкинув гроші в диван, літр картоплі та кілограм яєць. НігАдяй.
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21.02.2023 16:54 Відповісти
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21.02.2023 16:56 Відповісти
Гроші в дивані знайшли у Миронюка. Він був до призначення Рєзнікова. Навіщо маніпулюєте?
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21.02.2023 16:59 Відповісти
Ні, того, якого оставляють(
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21.02.2023 16:54 Відповісти
Резніков обіцяє нульову толерантність до корупції у Міноборони

04.11.2021

Резніков пов'язав продуктовий скандал в Міноборони з "Рамштайном", обурився зливом в ЗМІ

СІЧНЯ 2023
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21.02.2023 16:58 Відповісти
теперь яйца слава богу не будут по 17 гр а по 16
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21.02.2023 16:52 Відповісти
І чого Шевченко поліз в оте ''зелене лайно''? До кінця свого життя не відмиється!
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21.02.2023 16:55 Відповісти
опыт показывает - если в зелени побарахтаться, то повышается уровень жизни.
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21.02.2023 17:15 Відповісти
тепер Рєзніков може перефразувати Леоніда Черновецького - " ми і моя молодая команда, ми что то дєлаєм..."
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21.02.2023 17:11 Відповісти
не очікувала, що це насправді здійсниться..., сподіваюсь, в них достатньо сил та засобів зробити в тім МО щось насправді корисне...
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21.02.2023 17:14 Відповісти
Кажуть, що це чесні люди. Перевіримо. Перевірку владою багато хто не проходить.
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21.02.2023 17:18 Відповісти
Хто ці люди
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21.02.2023 17:23 Відповісти
Це відомі люди! Дивне ваше питання
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21.02.2023 17:53 Відповісти
ділєтанти рулять.
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21.02.2023 17:24 Відповісти
Зараз навіть із студентської лави вже злодіями приходять. Як от із попереднім заступником Резнікова. Направили на стаціонар вчитися далі. Стипендію за рахунок бюджету напевно 100 тисяч гривень дали.
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21.02.2023 17:30 Відповісти
Кинули два свіжих огірочки в бочку давно уже прокислих ... і очікують чуда ...
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21.02.2023 17:36 Відповісти
Після кучі зелених зашкварів зеленомордим хочеться хоча б трохи прикритись незамазаними людьми.
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21.02.2023 22:45 Відповісти
Сподіваюсь, вонирозуміють, що їх начальник корупціонер
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21.02.2023 17:50 Відповісти
Биба и Боба
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21.02.2023 17:51 Відповісти
Так що змінилось тільки обличчя ставленників?, а система корупційна як була так і осталась. Може потрібно на витрати з бюджету та і волонтерські гроші проводити аукціони по продуктах харчування, одежі іншим приладам та озброєння де є конкуренція, а не проштовхувати свої "фірмочки" через "прозоро" де продавець має тільки 3 спроби продати свій товар а не стільки скільки потрібно для найменшої ціни. Де немає конкуренції на закупівлю озброєння вітчизняних підприємств потрібно проводити аудит державної чи не державної аудіторської служби з допуском і підпискою про невиїзд , а також правом доказу у суді перевитрат з бюджету і не сплати податків з винагородою до 50% від виявлених зловживань і тоді не буде корупції і "нових-старих" облич які повинні займатися тою - журналістикою чи волонтерством , а не сосати з держави зарплати та інші кошти і привілеї.
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21.02.2023 18:15 Відповісти
Головне питання хто ж буде тим заступником, який яйця закупає так і не вирішене. Мабудь з порядних людей ніхто на таке не хоче підписуватись, а крадії не спішать бо місце вже дуже зашкварилось - не хочеться світитися.
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21.02.2023 18:22 Відповісти
Волонтерство принесло непоганий результат. На одного чи двох жебраків поменшало. Прогрес!
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21.02.2023 18:59 Відповісти
Та не зелёный покер не кончится никогда
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21.02.2023 19:10 Відповісти
За всієї поваги до Дейнеги і Шевченка, гадаю, це не найкращий вибір.
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Нічого поганого вони не зробили,принаймні до цього часу
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21.02.2023 22:47 Відповісти
А заступники "зальотчики" просто переведені в статус радників. Банально залишились на схематозах.
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21.02.2023 19:28 Відповісти
От чого нам не вистачало!
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21.02.2023 21:55 Відповісти
Сподіваюся, все-таки на краще. Головне, щоб не лягли під ОП. Ідеальних людей не існує.
Відчуття страшної трагедії, людських жертв і крові на фронті мають змусити нових чиновників
подумати про власну совість.
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21.02.2023 22:29 Відповісти
та немає чого дивуватись ну немає у зелених інакших далі буде ще гірше ...
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22.02.2023 09:37 Відповісти
 
 