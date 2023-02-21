Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони
Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка призначено заступниками міністра оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України призначено:
- Дейнегу Віталія Олеговича заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Шевченка Андрія Віталійовича заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції", - ідеться в повідомленні.
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