УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини Війна
699 10

За відсутності нових атак дефіцит потужності в енергосистемі не прогнозується, - Шмигаль

електроенергія,електрика,світло,леп

Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав прем'єр на засіданні уряду у вівторок.

Також читайте: Путін уже повністю програв енергетичну війну з Європою, - Кулеба

Автор: 

енергетика (2601) електроенергія (6220) Шмигаль Денис (4608)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Больные люди, зачем вы такое постите? Люди в Украине и так понимают что дефицита нету, зачем вы пишите "За відсутності нових атак" ну правда, больные, чито провокация идет
показати весь коментар
21.02.2023 17:07
+3
Хотелось бы чтобы Премьер-Министр страны, во время войны, докладывал о разворачивании массового производства оружия, боеприпасов и снаряжения, а не постоянно делал работу за министра энергетики
показати весь коментар
21.02.2023 16:58
+2
Спасибо, капитан очевидность....
показати весь коментар
21.02.2023 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо, капитан очевидность....
показати весь коментар
21.02.2023 16:56 Відповісти
Хотелось бы чтобы Премьер-Министр страны, во время войны, докладывал о разворачивании массового производства оружия, боеприпасов и снаряжения, а не постоянно делал работу за министра энергетики
показати весь коментар
21.02.2023 16:58 Відповісти
У нас завхоз впереди планеты всей, а тут такие мелочи
показати весь коментар
21.02.2023 17:08 Відповісти
Больные люди, зачем вы такое постите? Люди в Украине и так понимают что дефицита нету, зачем вы пишите "За відсутності нових атак" ну правда, больные, чито провокация идет
показати весь коментар
21.02.2023 17:07 Відповісти
Це воно хазяїну за порєбріком маякує??

Ото чому дозволено будь кому давати коментарі? Тим більш такі довбо##ічеські??
показати весь коментар
21.02.2023 17:13 Відповісти
Це доповідь рашистам та заклик до нових атак?
показати весь коментар
21.02.2023 17:16 Відповісти
На жаль 23 і 24 лютого нові атаки будуть.
показати весь коментар
21.02.2023 17:49 Відповісти
Коли зельониє в уряді стверджують, що все добре, значить українцям потрібно насторожитись.
показати весь коментар
21.02.2023 19:26 Відповісти
Не каркай дебіл. 24-го ***** вже планує апокаліпсіс влаштувати...
показати весь коментар
21.02.2023 21:57 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/28229 Андрій Магера :
Красномовне фото. Єрмак попереду всіх.
Питання навіть не в тому, що жоден керівник Секретаріату (Адміністрації) Президента собі такого не дозволяв. Починаючи від Хоменка і закінчуючи Богданом.
Найважливіше полягає в тому, що люди, які обіймали в державі високі посади Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра мали відчуття власної гідності. Навіть за часів президентства недодиктатора Януковича.

https://images.cnscdn.com/images/9/c/4/f/9c4f293ed4004f295a640d5df69e9b16/original.jpg

Думаю, політики з достатнім життєвим досвідом підтвердять, що від яскравого сонця краще завбачливо і далекоглядніше триматися на відстані. Бо ревниві соратники зрадять, а патрон не оцінить.
показати весь коментар
22.02.2023 11:23 Відповісти
 
 