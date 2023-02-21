За відсутності нових атак дефіцит потужності в енергосистемі не прогнозується, - Шмигаль
Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав прем'єр на засіданні уряду у вівторок.
Топ коментарі
+5 Софія Потапчук
показати весь коментар21.02.2023 17:07
+3 дмитрий #513526
показати весь коментар21.02.2023 16:58
+2 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар21.02.2023 16:56
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Ото чому дозволено будь кому давати коментарі? Тим більш такі довбо##ічеські??
Красномовне фото. Єрмак попереду всіх.
Питання навіть не в тому, що жоден керівник Секретаріату (Адміністрації) Президента собі такого не дозволяв. Починаючи від Хоменка і закінчуючи Богданом.
Найважливіше полягає в тому, що люди, які обіймали в державі високі посади Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра мали відчуття власної гідності. Навіть за часів президентства недодиктатора Януковича.
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Думаю, політики з достатнім життєвим досвідом підтвердять, що від яскравого сонця краще завбачливо і далекоглядніше триматися на відстані. Бо ревниві соратники зрадять, а патрон не оцінить.