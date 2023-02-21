За відсутності нових атак дефіцит потужності в енергосистемі не прогнозується, - Шмигаль

Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав прем'єр на засіданні уряду у вівторок.

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