Путін уже повністю програв енергетичну війну з Європою, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек обговорили підтримку Німеччини у відновленні української енергомережі, пошкодженої російськими ударами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Кулеби.
"Я зустрівся з віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком, який також є великим другом України. Я подякував йому за вирішальну підтримку Німеччини у відновленні української енергомережі, пошкодженої російськими ударами. Ми погодилися, що Путін уже повністю програв одну війну: свою енергетичну війну з Європою", - написав Кулеба.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цінові обмеження ускладнюють Москві підтримку поставок нафти на нинішньому рівні. Ці обмеження не тільки змушують російських виробників продавати свою нафту з великими знижками, а й призводять до збільшення витрат на страхування і фрахтування через дефіцит танкерів.