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Путин уже полностью проиграл энергетическую войну с Европой, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вицеканцлер Германии Роберт Хабек обсудили поддержку Германии в возобновлении украинской сети, поврежденной российскими ударами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который также является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку Германии в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы согласились, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой", – написал Кулеба.

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так кулеба все-таки многостаночник... даже в энергетике разбирается... правда, в дипломатии полный ноль... но главное - вовремя подлизывать... поц, энергетик ты фигов... посмотри на китай... ты падел вместе с твоим уклонистом давно доджны были разобраться с вонючей поднебестной и разорвать все отношения вследствие поддержки вонючим китаем расии... а ты собачек выгуливаешь по вечерам да сопли жуешь...
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18.02.2023 07:31 Ответить
Європі вдалося замінити більшу частину російського газу поставками з США, Норвегії та Катару, послабивши побоювання щодо можливих відключень електроенергії та нормування. Ціни на газ різко впали через м'яку погоду та зниження споживання.

Цінові обмеження ускладнюють Москві підтримку поставок нафти на нинішньому рівні. Ці обмеження не тільки змушують російських виробників продавати свою нафту з великими знижками, а й призводять до збільшення витрат на страхування і фрахтування через дефіцит танкерів.
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18.02.2023 07:31 Ответить
За програну війну в Європі буде говорити хтось з ЄС, а Ви пане Кулеба, яким образом віщаєте за них, Вас просили? Що вже тут всіх перемогли? Не аразамія і Беня з подачі поправок в закони геруса і вашрї "зеленої" фракції закупляли все на росії, маю на увазі вугілля Бенею для ТЕС і ТЕЦ? А не арахамія закупляв через налагоджені схеми елекитроенергію з білоруської АЕС, вимакаючи наші в Україні і АЕС і СЕС, ТЕС, від чого постраждали наші шахти? Навіть Президент Литви був у Верховній Раді і просив цього не робити і що йому тоді сказали?
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18.02.2023 07:33 Ответить
А ведь правильно сказал, шо пыня сдулся в энергетической войне с Европой (за счет нас)... Из этого следует два момента, шо мы, в канун войны совокупились(электрически с Европой) и второе: Пыня воюет с Европой. Получается он себя идентифицирует с азийскими епенями.
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18.02.2023 08:37 Ответить
Не каркай
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18.02.2023 09:41 Ответить
Дефицит бюджета рабZeи достиг астрономических размеров в 2 триллиона ржуБлей...это катастрофа от 1998 года..тогда был дефолт при премьере Кириенко..но рабZeя встала с КАЛен 🦍👽💀👹👺😝😁
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18.02.2023 10:54 Ответить
 
 