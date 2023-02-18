Путин уже полностью проиграл энергетическую войну с Европой, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вицеканцлер Германии Роберт Хабек обсудили поддержку Германии в возобновлении украинской сети, поврежденной российскими ударами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кулебы.
"Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который также является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку Германии в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы согласились, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой", – написал Кулеба.
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