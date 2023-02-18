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россия (93025) Кулеба Дмитрий (2880)

Мир должен начинать думать о будущем России, - Кулеба

кулеба

Мировые лидеры понемногу начинают думать о будущем России, но пока не решаются говорить об этом вслух.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для украинских СМИ во время Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается будущего России, "в Мюнхене вряд ли готовы к масштабному обсуждению темы будущего России на официальных заседаниях, партнеры еще опасаются этой дискуссии, хотя испытывают ее скорую неизбежность".

"Без ответа на вопрос о будущем России никакой долговременный мир в Европе невозможен", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все, что будет под рукой, - враг применит": Игнат о планах россиян

По его словам, такой мир достигается ответом на два вопроса: является ли Украина членом и ЕС и НАТО и какой будет Россия. Даже когда Украина станет членом обеих организаций, стабильность региона будет зависеть от того, какой будет Россия.

"У нас есть свое понимание, свое видение", - заметил Кулеба, но отказался конкретизировать

"Нас интересует Россия, которая не представляет угрозы ни непосредственно соседям, ни евроатлантическому пространству в целом", - подчеркнул он.

Также читайте: Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба

Глава украинского МИД также обратил внимание на определенное изменение риторики мировых лидеров, в частности Германии и Франции, которые в начале говорили, что "Россия не должна победить в войне, Украина не должна проиграть", но теперь уже говорят о победе Украины.
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Топ комментарии
+8
Дискусія на кацапському пропагандон шоу - 60 мінут .
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?

скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .

В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
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17.02.2023 23:45
+6
А українцям варто починати думати над "майбутнім" зебілів.Якщо вони залишаться при владі майбутного не матимуть українці.
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17.02.2023 23:56
+5
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17.02.2023 23:40
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Вероятные стратегии бункерного нациста.

1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.

2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.

Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
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17.02.2023 23:20 Ответить
світ має думати над нашим майбутнім!!!бо тут "надумають"...
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17.02.2023 23:24 Ответить
Світ має думати над тим, щоб майбутнього у кацапії не було.
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18.02.2023 00:00 Ответить
Без Я.Войны, не будет.
Её даже поделить нельзя, из-за него.

Одно дело у 3х стран забрать ЯО, а тут получиться 85 (?). Сократим до 40...
У кого готовое, у кого разработки и проекты, у кого мощности производства.
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18.02.2023 02:53 Ответить
А еще сколько ЯПЛ, в походе?
Один черт знает...
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18.02.2023 02:55 Ответить
а **** там думать , заберите у них водку и все решится само сабой.
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17.02.2023 23:25 Ответить
Бухатимуть брагу.
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17.02.2023 23:40 Ответить
А бояришник теж викосити треба? Ви хоч уявляєте масштаби роботи?
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18.02.2023 00:02 Ответить
Наоборот. ЭШЕЛОНАМИ бесплатную туда отправить.
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18.02.2023 08:18 Ответить
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17.02.2023 23:40 Ответить
Дискусія на кацапському пропагандон шоу - 60 мінут .
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?

скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .

В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
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17.02.2023 23:45 Ответить
СССР не победили, его развалили изнутри.
Власть и только власть, причина проблем граждан.
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18.02.2023 02:57 Ответить
Ты , видимо, в детский садик ходил при развале сэрусеру и всякой ***** начитался. Прибалтика и Украина тебе аж никак не "нутрь" сесерии. Очнись и не позорься. Дрыгания горбача ты даже описАть 100% не в состоянии, про аморфный Киев вообще молчу.
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18.02.2023 08:22 Ответить
Центробежные движения начинаются при ослаблении власти.
и до трибалтилтики, были страны азии и кавказа.
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18.02.2023 20:40 Ответить
Чушь собачья. Размешай чай и посмотри, разлетятся чаинки или нет. А если сильно "умній" и решил попонтарить - вспомни на унитазе, не Ичкерию, а какая рис"Б"ублика первой "отсоединилась", а какая до 61-го воевала за СВОЮ свободу от сєрусєру и в1988-м чтоначалось, в октябре 1990-го на Хрещатике "происходило", а заодно чутка раньше про Человека, с которого Ян Палах Пример взял. Плоские фуйняшки мне точно НЕ интересны. Путч себе в дырку засунь - на твой выбор, куда. Вместе с мацквой. Которая тебе "центр". Пшел!
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20.02.2023 07:28 Ответить
Понятия не имею чего там у вас в европе было, я жил тогда в Азиатской части.
С 1985, местные князьки стали просто кидать центральную власть, началось дикое преддверие революции 17-го.
которое и произошло в 90х.

где то с с кровью, где то сотнями тысяч беженцев.
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20.02.2023 16:02 Ответить
Людству вже давно слід зрозуміти, що у вигрібної ями під назвою "рассійа" немає і не може бути майбутнього. Це ракова пухлина, яку слід видалити з мапи світу.
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17.02.2023 23:54 Ответить
Просто не повинно існувати цієї держави.
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17.02.2023 23:55 Ответить
А українцям варто починати думати над "майбутнім" зебілів.Якщо вони залишаться при владі майбутного не матимуть українці.
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17.02.2023 23:56 Ответить
снежное Гаити
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18.02.2023 00:20 Ответить
Багато рішень зараз залежить від нас, а саме від ЗСУ.Якщо зроблять прорив і звільненя так як Харківщину те саме на Запоріжжі або Херсоні от тоді вже все стане зрозуміло для всіх і тоді вже піде все сніжним комом.А зараз всі чекають результату наступу ЗСУ.
Багато прийнятих рішень і іншого все залежить від весняно-літньої компанії.Але буде щось те чого ми не чекаємо.Так як на Харківщині не буде.Буде щось інше і яскраве і навіть не там де ми думаємо.
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18.02.2023 01:02 Ответить
Кулеба иностранных дел шкуру неубитого медведя делит.
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18.02.2023 08:39 Ответить
Захід думає про наше майбутнє без корупції, з судовою реформою , але слуги думають про інше
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18.02.2023 09:57 Ответить
сніданок неопрятного казла, який навіть на аудієнцію з королем приперся,
як тіки що з кривого рогу?
у королів довга памьять, вони зневагу ох як довго памьятають...
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18.02.2023 10:25 Ответить
думаю шановний премьер Сунак і крока не зробить без дзвінка королю на косультацію...
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18.02.2023 10:28 Ответить
 
 