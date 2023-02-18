Мир должен начинать думать о будущем России, - Кулеба

Мировые лидеры понемногу начинают думать о будущем России, но пока не решаются говорить об этом вслух.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для украинских СМИ во время Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается будущего России, "в Мюнхене вряд ли готовы к масштабному обсуждению темы будущего России на официальных заседаниях, партнеры еще опасаются этой дискуссии, хотя испытывают ее скорую неизбежность".

"Без ответа на вопрос о будущем России никакой долговременный мир в Европе невозможен", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, такой мир достигается ответом на два вопроса: является ли Украина членом и ЕС и НАТО и какой будет Россия. Даже когда Украина станет членом обеих организаций, стабильность региона будет зависеть от того, какой будет Россия.

"У нас есть свое понимание, свое видение", - заметил Кулеба, но отказался конкретизировать

"Нас интересует Россия, которая не представляет угрозы ни непосредственно соседям, ни евроатлантическому пространству в целом", - подчеркнул он.

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Глава украинского МИД также обратил внимание на определенное изменение риторики мировых лидеров, в частности Германии и Франции, которые в начале говорили, что "Россия не должна победить в войне, Украина не должна проиграть", но теперь уже говорят о победе Украины.