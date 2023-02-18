Мир должен начинать думать о будущем России, - Кулеба
Мировые лидеры понемногу начинают думать о будущем России, но пока не решаются говорить об этом вслух.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для украинских СМИ во время Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что касается будущего России, "в Мюнхене вряд ли готовы к масштабному обсуждению темы будущего России на официальных заседаниях, партнеры еще опасаются этой дискуссии, хотя испытывают ее скорую неизбежность".
"Без ответа на вопрос о будущем России никакой долговременный мир в Европе невозможен", - подчеркнул дипломат.
По его словам, такой мир достигается ответом на два вопроса: является ли Украина членом и ЕС и НАТО и какой будет Россия. Даже когда Украина станет членом обеих организаций, стабильность региона будет зависеть от того, какой будет Россия.
"У нас есть свое понимание, свое видение", - заметил Кулеба, но отказался конкретизировать
"Нас интересует Россия, которая не представляет угрозы ни непосредственно соседям, ни евроатлантическому пространству в целом", - подчеркнул он.
Глава украинского МИД также обратил внимание на определенное изменение риторики мировых лидеров, в частности Германии и Франции, которые в начале говорили, что "Россия не должна победить в войне, Украина не должна проиграть", но теперь уже говорят о победе Украины.
Пожалуйста, подождите...
1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.
2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.
Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
Её даже поделить нельзя, из-за него.
Одно дело у 3х стран забрать ЯО, а тут получиться 85 (?). Сократим до 40...
У кого готовое, у кого разработки и проекты, у кого мощности производства.
Один черт знает...
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?
скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .
В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
Власть и только власть, причина проблем граждан.
и до трибалтилтики, были страны азии и кавказа.
С 1985, местные князьки стали просто кидать центральную власть, началось дикое преддверие революции 17-го.
которое и произошло в 90х.
где то с с кровью, где то сотнями тысяч беженцев.
Багато прийнятих рішень і іншого все залежить від весняно-літньої компанії.Але буде щось те чого ми не чекаємо.Так як на Харківщині не буде.Буде щось інше і яскраве і навіть не там де ми думаємо.
як тіки що з кривого рогу?
у королів довга памьять, вони зневагу ох як довго памьятають...