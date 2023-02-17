"Все, что будет под рукой, - враг применит": Игнат о планах россиян
Российские оккупанты используют для ударов по Украине "все, что под рукой".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинскому радио.
По мнению Игната, к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля страна-террорист сокращает промежутки между массированными атаками.
"Все, что будет под рукой у врага, он будет применять… Хотелось бы, чтобы мы могли сбивать 100% ракет, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО маловато. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день", - подчеркнул он.
Игнат напомнил, что сейчас защитники Украины не могут сбивать ракеты Х-22, Оникс и Х-31 – для этого нужны ЗРК Patriot (модернизация PAC-3), SAMP/T.
Спикер ВС также рассказал, что в России в запасе остается много С-300 и сотни Х-22, она продолжает производство ракет Калибр и Х-101. Информации об Искандере нет.
"Запас ракет, который был в РФ в начале полномасштабного вторжения, уже использован, и россияне не смогут так быстро восстановить его до того состояния, которое накапливалось долгими годами. Для этого им нужно время", - отметил Игнат.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия готовится к массированной атаке 23-24 февраля.
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