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"Все, что будет под рукой, - враг применит": Игнат о планах россиян

ігнат

Российские оккупанты используют для ударов по Украине "все, что под рукой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинскому радио.

По мнению Игната, к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля страна-террорист сокращает промежутки между массированными атаками.

"Все, что будет под рукой у врага, он будет применять… Хотелось бы, чтобы мы могли сбивать 100% ракет, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО маловато. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день", - подчеркнул он.

Игнат напомнил, что сейчас защитники Украины не могут сбивать ракеты Х-22, Оникс и Х-31 – для этого нужны ЗРК Patriot (модернизация PAC-3), SAMP/T.

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Спикер ВС также рассказал, что в России в запасе остается много С-300 и сотни Х-22, она продолжает производство ракет Калибр и Х-101. Информации об Искандере нет.

"Запас ракет, который был в РФ в начале полномасштабного вторжения, уже использован, и россияне не смогут так быстро восстановить его до того состояния, которое накапливалось долгими годами. Для этого им нужно время", - отметил Игнат.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия готовится к массированной атаке 23-24 февраля.
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Топ комментарии
+8
А які ракети виробляємо ми, асфальтні?!
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17.02.2023 20:51
+4
Та шось під тією рукою "фсьо уже украдєно до нас"...
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17.02.2023 20:50
+3
Врет Игнат, как сивый мерин! Х-22 нормально сбиваются комплексами С-300.
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17.02.2023 21:16
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Та шось під тією рукою "фсьо уже украдєно до нас"...
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17.02.2023 20:50 Ответить
А які ракети виробляємо ми, асфальтні?!
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17.02.2023 20:51 Ответить
Гіперквартальні ракети з діджиталізаційним зарядом "Бітум-95".
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17.02.2023 21:17 Ответить
У Полтаві сьогодні 7 тревог було.
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17.02.2023 20:52 Ответить
Пусть хоть 10 будет, главное что бы без прилетов.
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17.02.2023 21:31 Ответить
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17.02.2023 20:52 Ответить
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17.02.2023 21:05 Ответить
.
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17.02.2023 21:18 Ответить
Денег нет,но вы держитесь тама...
Генерал Гурулев признал рабZeя в Дупе...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇👍💯💯💯💯💯✊💪
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17.02.2023 21:07 Ответить
Врет Игнат, как сивый мерин! Х-22 нормально сбиваются комплексами С-300.
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17.02.2023 21:16 Ответить
Арестович, це ти?
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17.02.2023 21:24 Ответить
Да, по крайней мере 300В, с сооответствующими ракетами. То же касается и Х31. По словам Игната -это все не поражается не только С300, которая способна поражать и баллистические цели, но НАСАМСами и ИРИСАМи. Наверное есть смысл подобное озвучивать публично, хотя скорее вопрос в отсутствии достаточно эшелонированой ПВО для территории Украины.
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18.02.2023 02:10 Ответить
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17.02.2023 22:27 Ответить
 
 