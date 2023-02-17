Світ має починати думати над майбутнім Росії, - Кулеба
Світові лідери потроху починають думати про майбутнє Росії, але поки що не наважуються говорити про це вголос.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для українських ЗМІ на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Що стосується майбутнього Росії, "у Мюнхені навряд чи ще готові до масштабного обговорення теми майбутнього Росії на офіційних засіданнях, партнери ще побоюються цієї дискусії, хоча відчувають її швидку неминучість".
"Без відповіді на запитання про майбутнє Росії ніякий довготривалий мир у Європі неможливий", - підкреслив дипломат.
За його словами, такий мир досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом і ЄС і НАТО та якою буде Росія. Навіть коли Україна стане членом обох організацій, стабільність регіону залежатиме від того, якою буде Росія.
"У нас є своє розуміння, своє бачення", - зауважив Кулеба, але відмовився конкретизувати
"Нас цікавить Росія, яка не становить загрози ані безпосередньо сусідам, ані євроатлантичному простору загалом", - підкреслив він.
Очільник українського МЗС також звернув увагу на певну зміну риторики світових лідерів, зокрема, Німеччини та Франції, які на початку говорили, що "Росія не повинна перемогти у війні, Україна не повинна програти", але тепер уже говорять про перемогу України.
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1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.
2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.
Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
Её даже поделить нельзя, из-за него.
Одно дело у 3х стран забрать ЯО, а тут получиться 85 (?). Сократим до 40...
У кого готовое, у кого разработки и проекты, у кого мощности производства.
Один черт знает...
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?
скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .
В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
Власть и только власть, причина проблем граждан.
и до трибалтилтики, были страны азии и кавказа.
С 1985, местные князьки стали просто кидать центральную власть, началось дикое преддверие революции 17-го.
которое и произошло в 90х.
где то с с кровью, где то сотнями тысяч беженцев.
Багато прийнятих рішень і іншого все залежить від весняно-літньої компанії.Але буде щось те чого ми не чекаємо.Так як на Харківщині не буде.Буде щось інше і яскраве і навіть не там де ми думаємо.
як тіки що з кривого рогу?
у королів довга памьять, вони зневагу ох як довго памьятають...