Світ має починати думати над майбутнім Росії, - Кулеба

Світові лідери потроху починають думати про майбутнє Росії, але поки що не наважуються говорити про це вголос.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для українських ЗМІ на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Що стосується майбутнього Росії, "у Мюнхені навряд чи ще готові до масштабного обговорення теми майбутнього Росії на офіційних засіданнях, партнери ще побоюються цієї дискусії, хоча відчувають її швидку неминучість".

"Без відповіді на запитання про майбутнє Росії ніякий довготривалий мир у Європі неможливий", - підкреслив дипломат.

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За його словами, такий мир досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом і ЄС і НАТО та якою буде Росія. Навіть коли Україна стане членом обох організацій, стабільність регіону залежатиме від того, якою буде Росія.

"У нас є своє розуміння, своє бачення", - зауважив Кулеба, але відмовився конкретизувати

"Нас цікавить Росія, яка не становить загрози ані безпосередньо сусідам, ані євроатлантичному простору загалом", - підкреслив він.

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Очільник українського МЗС також звернув увагу на певну зміну риторики світових лідерів, зокрема, Німеччини та Франції, які на початку говорили, що "Росія не повинна перемогти у війні, Україна не повинна програти", але тепер уже говорять про перемогу України.