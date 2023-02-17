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Новини Війна
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Світ має починати думати над майбутнім Росії, - Кулеба

кулеба

Світові лідери потроху починають думати про майбутнє Росії, але поки що не наважуються говорити про це вголос.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для українських ЗМІ на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Що стосується майбутнього Росії, "у Мюнхені навряд чи ще готові до масштабного обговорення теми майбутнього Росії на офіційних засіданнях, партнери ще побоюються цієї дискусії, хоча відчувають її швидку неминучість".

"Без відповіді на запитання про майбутнє Росії ніякий довготривалий мир у Європі неможливий", - підкреслив дипломат.

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За його словами, такий мир досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом і ЄС і НАТО та якою буде Росія. Навіть коли Україна стане членом обох організацій, стабільність регіону залежатиме від того, якою буде Росія.

"У нас є своє розуміння, своє бачення", - зауважив Кулеба, але відмовився конкретизувати

"Нас цікавить Росія, яка не становить загрози ані безпосередньо сусідам, ані євроатлантичному простору загалом", - підкреслив він.

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Очільник українського МЗС також звернув увагу на певну зміну риторики світових лідерів, зокрема, Німеччини та Франції, які на початку говорили, що "Росія не повинна перемогти у війні, Україна не повинна програти", але тепер уже говорять про перемогу України.

Автор: 

росія (65316) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Дискусія на кацапському пропагандон шоу - 60 мінут .
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?

скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .

В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
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17.02.2023 23:45
+6
А українцям варто починати думати над "майбутнім" зебілів.Якщо вони залишаться при владі майбутного не матимуть українці.
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17.02.2023 23:56
+5
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17.02.2023 23:40
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Вероятные стратегии бункерного нациста.

1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.

2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.

Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
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17.02.2023 23:20 Відповісти
світ має думати над нашим майбутнім!!!бо тут "надумають"...
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17.02.2023 23:24 Відповісти
Світ має думати над тим, щоб майбутнього у кацапії не було.
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18.02.2023 00:00 Відповісти
Без Я.Войны, не будет.
Её даже поделить нельзя, из-за него.

Одно дело у 3х стран забрать ЯО, а тут получиться 85 (?). Сократим до 40...
У кого готовое, у кого разработки и проекты, у кого мощности производства.
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18.02.2023 02:53 Відповісти
А еще сколько ЯПЛ, в походе?
Один черт знает...
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18.02.2023 02:55 Відповісти
а **** там думать , заберите у них водку и все решится само сабой.
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17.02.2023 23:25 Відповісти
Бухатимуть брагу.
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17.02.2023 23:40 Відповісти
А бояришник теж викосити треба? Ви хоч уявляєте масштаби роботи?
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18.02.2023 00:02 Відповісти
Наоборот. ЭШЕЛОНАМИ бесплатную туда отправить.
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18.02.2023 08:18 Відповісти
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17.02.2023 23:40 Відповісти
Дискусія на кацапському пропагандон шоу - 60 мінут .
Якийсь петух ( один із гостей в студії ) в дискусії зі скабєйчихою розмірковує -
- вот я хачу спрасіть у врагов расіі - ви хатіте нас унічтожить , вот как ви ето сєбє прєдставляєтє ,, как ви собіраєтєсь побєдіть расію , ядєрную сверхдержаву . !?

скабєйчиха - вот точно так же как они унічтожилі савєцкій саюз . Тоже ядєрную сверхдєржаву . !! І додає - кстаті - очень рабочая схємка , я вам скажу .

В студії на деякий час зависає гробове мовчання ..
Занавєс !
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17.02.2023 23:45 Відповісти
СССР не победили, его развалили изнутри.
Власть и только власть, причина проблем граждан.
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18.02.2023 02:57 Відповісти
Ты , видимо, в детский садик ходил при развале сэрусеру и всякой ***** начитался. Прибалтика и Украина тебе аж никак не "нутрь" сесерии. Очнись и не позорься. Дрыгания горбача ты даже описАть 100% не в состоянии, про аморфный Киев вообще молчу.
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18.02.2023 08:22 Відповісти
Центробежные движения начинаются при ослаблении власти.
и до трибалтилтики, были страны азии и кавказа.
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18.02.2023 20:40 Відповісти
Чушь собачья. Размешай чай и посмотри, разлетятся чаинки или нет. А если сильно "умній" и решил попонтарить - вспомни на унитазе, не Ичкерию, а какая рис"Б"ублика первой "отсоединилась", а какая до 61-го воевала за СВОЮ свободу от сєрусєру и в1988-м чтоначалось, в октябре 1990-го на Хрещатике "происходило", а заодно чутка раньше про Человека, с которого Ян Палах Пример взял. Плоские фуйняшки мне точно НЕ интересны. Путч себе в дырку засунь - на твой выбор, куда. Вместе с мацквой. Которая тебе "центр". Пшел!
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20.02.2023 07:28 Відповісти
Понятия не имею чего там у вас в европе было, я жил тогда в Азиатской части.
С 1985, местные князьки стали просто кидать центральную власть, началось дикое преддверие революции 17-го.
которое и произошло в 90х.

где то с с кровью, где то сотнями тысяч беженцев.
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20.02.2023 16:02 Відповісти
Людству вже давно слід зрозуміти, що у вигрібної ями під назвою "рассійа" немає і не може бути майбутнього. Це ракова пухлина, яку слід видалити з мапи світу.
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17.02.2023 23:54 Відповісти
Просто не повинно існувати цієї держави.
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17.02.2023 23:55 Відповісти
А українцям варто починати думати над "майбутнім" зебілів.Якщо вони залишаться при владі майбутного не матимуть українці.
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17.02.2023 23:56 Відповісти
снежное Гаити
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18.02.2023 00:20 Відповісти
Багато рішень зараз залежить від нас, а саме від ЗСУ.Якщо зроблять прорив і звільненя так як Харківщину те саме на Запоріжжі або Херсоні от тоді вже все стане зрозуміло для всіх і тоді вже піде все сніжним комом.А зараз всі чекають результату наступу ЗСУ.
Багато прийнятих рішень і іншого все залежить від весняно-літньої компанії.Але буде щось те чого ми не чекаємо.Так як на Харківщині не буде.Буде щось інше і яскраве і навіть не там де ми думаємо.
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18.02.2023 01:02 Відповісти
Кулеба иностранных дел шкуру неубитого медведя делит.
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18.02.2023 08:39 Відповісти
Захід думає про наше майбутнє без корупції, з судовою реформою , але слуги думають про інше
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18.02.2023 09:57 Відповісти
сніданок неопрятного казла, який навіть на аудієнцію з королем приперся,
як тіки що з кривого рогу?
у королів довга памьять, вони зневагу ох як довго памьятають...
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18.02.2023 10:25 Відповісти
думаю шановний премьер Сунак і крока не зробить без дзвінка королю на косультацію...
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18.02.2023 10:28 Відповісти
 
 