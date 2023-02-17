Немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішено, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.
Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Як і з танками я візьму на себе відповідальність і заздалегідь скажу, що немає жодного сумніву в тому, що питання літаків буде вирішено. На це піде трохи більше часу. Боротьба за літаки має бути структурована трохи інакше, але ця робота вже почалася", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що приїхав до Мюнхена, щоб отримати "швидкість і стабільність" у постачання всієї обіцяної зброї.
"Завтра ми проведемо перший безпрецедентний формат. Разом з німецькою колегою ми збираємо представників оборонної індустрії Німеччини та України і обговорюємо, що вони можуть зробити для безпеки України і безпеки Європи загалом", - додав Кулеба.
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Заява UK ДО відиту ЗЕ! і ті ж заяви після (літаків не дамо, навчати пілотів не будемо) - різні речі. І це тільки те, що на поверхні, свіженьке...
Здавалось би: а до чого тут влада?
Просто им пока не сообщили
Є тільки масовані атаки, розтріл цивільних,наших війскових,втрата територій,знищення міст
Самолёты нужны только для понтов Зе,шоб дали в глаз заглянуть.