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Новини Війна
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Немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішено, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.

Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Як і з танками я візьму на себе відповідальність і заздалегідь скажу, що немає жодного сумніву в тому, що питання літаків буде вирішено. На це піде трохи більше часу. Боротьба за літаки має бути структурована трохи інакше, але ця робота вже почалася", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що приїхав до Мюнхена, щоб отримати "швидкість і стабільність" у постачання всієї обіцяної зброї.

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"Завтра ми проведемо перший безпрецедентний формат. Разом з німецькою колегою ми збираємо представників оборонної індустрії Німеччини та України і обговорюємо, що вони можуть зробити для безпеки України і безпеки Європи загалом", - додав Кулеба.

Автор: 

літак (2908) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Літаки в Україні будуть. Ось тільки питання: завдяки діям влади чи всупереч? На зараз складається враження що "всупереч" і навіть гірше - після усунення цієї влади в результаті проведення виборів ПІСЛЯ нашої перемоги.
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17.02.2023 21:47
+3
а влада типу проти літаків? Маячня якась, влада останнім часом тільки й клянчить у всіх поспіль літаки і не тільки.
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17.02.2023 21:53
+2
"Клянчить" і робить хоч щось для досягнення мети - різні речи.
Заява UK ДО відиту ЗЕ! і ті ж заяви після (літаків не дамо, навчати пілотів не будемо) - різні речі. І це тільки те, що на поверхні, свіженьке...

Здавалось би: а до чого тут влада?
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17.02.2023 22:07
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Літаки в Україні будуть. Ось тільки питання: завдяки діям влади чи всупереч? На зараз складається враження що "всупереч" і навіть гірше - після усунення цієї влади в результаті проведення виборів ПІСЛЯ нашої перемоги.
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17.02.2023 21:47 Відповісти
а влада типу проти літаків? Маячня якась, влада останнім часом тільки й клянчить у всіх поспіль літаки і не тільки.
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17.02.2023 21:53 Відповісти
"Клянчить" і робить хоч щось для досягнення мети - різні речи.
Заява UK ДО відиту ЗЕ! і ті ж заяви після (літаків не дамо, навчати пілотів не будемо) - різні речі. І це тільки те, що на поверхні, свіженьке...

Здавалось би: а до чого тут влада?
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17.02.2023 22:07 Відповісти
По самолетам еще очень рано разговаривать. Надо сначала нашу аэродромную инфраструктуру в порядок привести. Потому что дать нам самолеты, а потом после двух-трех вылетов везти назад и выполнять ремонт? Это уже аттракцион бессмысленной щедрости.
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17.02.2023 22:19 Відповісти
влада не пробувала надати запит Швеції на літаки бо бачу запитують те що явно довго буде йти на фронт.
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17.02.2023 22:43 Відповісти
cчас ****** з цими літаками, як свого часу з танками.
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17.02.2023 21:55 Відповісти
Но он ведь лучше знает чем хозяева самолётов,что они их подарить хотят.
Просто им пока не сообщили
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17.02.2023 22:47 Відповісти
Сумніву немає але вже рік війни у нас, час іде.....
Є тільки масовані атаки, розтріл цивільних,наших війскових,втрата територій,знищення міст
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17.02.2023 21:54 Відповісти
Раз это он решает,то вы знаете к кому и обращаться?
Самолёты нужны только для понтов Зе,шоб дали в глаз заглянуть.
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17.02.2023 22:22 Відповісти
Так ! Коли буде вже їнший президент України !
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18.02.2023 12:03 Відповісти
 
 