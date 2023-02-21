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До річниці вторгнення ми запровадимо проти Росії нові санкції, - Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.
"Цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом із нашими партнерами", - заявив він.
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🏛️С востогом вчера наблюдали за срежесированным Офисом президента шоу "наш Ермак - лучший друг ихнего Байдена". А так же за тем, как фото Ермака, которому жмут руку Байден и Салливан распространяли телеграм-каналы и отдельные ЛОМы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Нет, безусловно, с Салливаном и с Байденом Ермак встречался. И фотографировался во всех возможных ракурсах. Однако.
😉Сообщим мы вам некоторые детали, которые ОП всячески пытается скрыть.
🤭Во-первых, визит Джо Байдена в Киев к президенту Зеленскому, администрация которого в свое время против Байдена инициировала уголовные дела, состоялась не благодаря взаимодействию Байдена с Салливаном (как рассказывает ОП), а благодаря Петру Порошенко. Дело в том, что именно Офис президента Зеленского всячески пытался затащить Байдена в Киев во время его европейского вояжа. И стабильно из Белого дома отвечали, что мол, они подумают. И вот когда ситуация зашла в тупик, Офис Зеленского обратился к екс-президенту и попросил его посодействовать. Мол, политическая конкуренция сама собой, но тут ведь об интересах Украины речь! Порошенко помог.
🤦🏼Во-вторых, визит Байдена так старательно обставили как личный триумф Зеленского, читайте - Ермака, что "забыли" пригласить в Мариинский дворец главкома Залужного. Благо, Залужный в это время вел серьезные переговоры со своими американскими коллегами. Занят был, не нашел генерал времени на Байдена. Разве не понятно?
🤬В-третьих. Байден привез Зеленскому не только подарочки в виде расширенной американской помощи. Во время переговоров Байден акцентировал внимание на трех важнейших для Украины реформах, т е на антикорупционной, на реформе правосудия и реформе корпоративного управления. Все три реформы, это удар под дых Зеленскому. Антикорупционная реформа? Это после того как ОП откровенно отмазала от отвественности Трухина, Юрченко и Татарова, и объявила российскими агентами всех кто заявлял о корупции в ведомстве Резникова. Реформа правосудия? Привет Конституционному суду, глава которого недавно выиграл тяжбу против ОП в Верховном суде Украины. Корпоративное управление? Но именно Офис Зеленского уничтожил корпоративное упревление в "Укрзализнице" и в "Нафтогазе". О чем говорил Зеленскому Байден? Очевидно, он выдвигал претензии. И требовал от Зеленского выполнения "работы над ошибками" - согласно списка.
😥Не менее интересным был разговор Ермака с Салливаном. Мы просто напомним, что Ермак уже имел аудиенцию с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США госпожой Бринк где эти дамы с воодушевлением рассказали Ермаку о своих планах по украинскому вопросу. Ермак потом весь вечер ходил злой как собака. А вскоре мы увидели весьма интересные обыски и заявления НАБУ и НАПК, увидели увольнение Кирилла Тимошенко и скандал вокруг Резникова, который гасили как могли. Говорят Салливан так же поделился с Ермаком рядом планов. Планы Салливана Ермака не порадовали.
🤷🏻♂️Реальность такова. О том что заокеанские партнеры недовольны наличием в ОП Ермака, в кабинетах на Печерском холме известно давно. Однако. Обстоятельства складываются так, что пока американцы предпочитают держать Ермака подконтролем и напрявлять в правильную сторону. Сие не означает, что влиянию Ермака ничего не грозит.
😎Татаров и Смирнов. Две наиболее одиозные личности в Офисе Ермака. Следите за ними. Уже сейчас им приходится сильно нервничать. Будут причины понервничать еще сильнее.