До річниці вторгнення ми запровадимо проти Росії нові санкції, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.

"Цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом із нашими партнерами", - заявив він.

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