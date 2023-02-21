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Звернення Байдена у Варшаві. ПОВНЕ ВIДЕО

Ввечері 21 лютого президент США Джо Байден виступив перед поляками у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У своєму зверненні Байден наголосив, що США будуть пітримувати Україну і надалі стільки, скільки треба. Говорив про надзвичайно потужну єдність в середині НАТО та подякував полякам, які прихистили українських біженців. 

Автор: 

Байден Джо (2889) Польща (8535)


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Топ коментарі
+18
Це СИЛА, Дякую Джо, Слава США
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21.02.2023 19:03
+9
Супер!
Дивився.
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21.02.2023 19:06
+8
Благослови Господи Америку! Благослови Господи Україну! Благослови всі вільні і незалежні країни!
А шановний пан Байден це просто щось неймовірне..... , істинний лідер цивілізованого світу.
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21.02.2023 19:35
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Це СИЛА, Дякую Джо, Слава США
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21.02.2023 19:03 Відповісти
Благослови Господи Америку! Благослови Господи Україну! Благослови всі вільні і незалежні країни!
А шановний пан Байден це просто щось неймовірне..... , істинний лідер цивілізованого світу.
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21.02.2023 19:35 Відповісти
Супер!
Дивився.
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21.02.2023 19:06 Відповісти
Основна інтрига була, чи буде щось про літаки або ATACMS.
Не було

Ви там тримайтесь.
Але без F-16.
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21.02.2023 19:10 Відповісти
Ще літом від США було маленьке дріб'язкове прохання- прибрати крота Єлдака. ОПа зробила вигляд що не почула.... Але літаки дайте по-любому, бо нам треба.
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21.02.2023 19:17 Відповісти
Пристрелить бы горобца с балкона, рогаточкой--- издалека, чугункой! Резина авиационная, кожеток с ботинка, рогач с ореха дерева лесного! На вшивость проверится надо народу, сильно надо. Кто не с нами--- тот против нас.
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21.02.2023 22:48 Відповісти
А навіщо це розголошувати? Він же не наші бла-бла- бла...
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21.02.2023 19:19 Відповісти
це тобі таваріш капітан сказав чи цілий майор?
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21.02.2023 19:20 Відповісти
Украине никто не запрещает свои самолёты производить и ежедневно Мацкву бомбить.На Асфальтоукладчиках тоже можно.
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21.02.2023 19:47 Відповісти
Так зеленим, як і Бєні, всі навколо винні (должні).
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21.02.2023 22:53 Відповісти
Але росія воює з НАТО вони це прямим текстом кажуть ..які проблеми ? НАТО агов
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21.02.2023 19:15 Відповісти
І що Ви намагаєтесь почути у відповідь?...
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21.02.2023 19:17 Відповісти
Так, діду молодца!!!
Пів години шпарив на одному диханні (доречі без шпаргалки та суфлера).
І ***** добре опустив
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21.02.2023 19:16 Відповісти
Суфлер стоїть з боків від трибуни.
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21.02.2023 19:18 Відповісти
Перегляньте відео
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21.02.2023 19:24 Відповісти
Перегляньте)
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21.02.2023 19:29 Відповісти
Ви його внучка? З чого б то президент США "дід"?
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21.02.2023 19:19 Відповісти
А що він юнак?Чи це образливо так?
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21.02.2023 19:23 Відповісти
Ну мабуть ще "за щастя" що так, власного президента взагалі називали "Барига" і "Мародер" (
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21.02.2023 19:25 Відповісти
Самец рацеянин жил в среднем 30 лет назад 58 лет.Такое было только в Африке.
Этот дед моложе Х.йла.У того 71 приравниваются к 91.
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21.02.2023 19:50 Відповісти
Він мені як родич)). Він нам усім ріднесенький
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21.02.2023 19:32 Відповісти
Кстати верно все! Дед ещё тот. Переезды, перелеты, график! Белая рубаха как снег--- американец! Это не брюхом трибуну в Раде шатать. По ТВ каналам юродивого запускать, буру буровить, косу на башку мотать, с фейгиным чушь нести месяцами, и планы строить к маю всех срубать! Впереди тяжкий путь--- кто не с нами, тот против нас. К Бою!
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21.02.2023 22:37 Відповісти
шщо звернення путіна шо того звернення - ніпрощо. Уви, нас чекає - затяжна і кровопролитна війна. Покінчити з війною раз і назавжди для заходу "невигідно", а в Україні нема сил без західної допомоги.
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21.02.2023 19:32 Відповісти
Молодець, піди канфєтку візьми в товаріща майора. Канфєта класна, тузік вкусний.
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21.02.2023 22:55 Відповісти
конфетку будеш брати з славнозвісної фабрики в липецке, але бачу ти не справляєшся
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22.02.2023 12:44 Відповісти
Вже всі росіянські змі на гівно ізвелись, про те, що "західу не вигідно", а тут ще і ти.
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22.02.2023 13:53 Відповісти
Сильна промова, правильні акценти, коротко і зрозуміло для всіх. Україна -суверенна, незалежна, вільна держава Героїв!
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21.02.2023 19:35 Відповісти
ЗАЛІЗНА ЗАВІСА №2. Але Україна, дякувати Богові та ЗСУ, тепер з іншої (світлої) сторони...
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21.02.2023 19:35 Відповісти
та засунь уже в .опу своей мамы свои блины дура мацковская.
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21.02.2023 20:02 Відповісти
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21.02.2023 20:08 Відповісти
Спасибо, пан Байден, за помощь Украине!!
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21.02.2023 21:27 Відповісти
Беня, бамби бимбас, бубнил бубачка, бо Байдин бинбас бадминтонил бадминтонил да не выбадминтонил.
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21.02.2023 22:02 Відповісти
Великий політик!
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21.02.2023 23:39 Відповісти
 
 