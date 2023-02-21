Звернення Байдена у Варшаві. ПОВНЕ ВIДЕО

Ввечері 21 лютого президент США Джо Байден виступив перед поляками у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У своєму зверненні Байден наголосив, що США будуть пітримувати Україну і надалі стільки, скільки треба. Говорив про надзвичайно потужну єдність в середині НАТО та подякував полякам, які прихистили українських біженців.