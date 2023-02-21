Звернення Байдена у Варшаві. ПОВНЕ ВIДЕО
Ввечері 21 лютого президент США Джо Байден виступив перед поляками у Варшаві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
У своєму зверненні Байден наголосив, що США будуть пітримувати Україну і надалі стільки, скільки треба. Говорив про надзвичайно потужну єдність в середині НАТО та подякував полякам, які прихистили українських біженців.
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+18 Isidora
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А шановний пан Байден це просто щось неймовірне..... , істинний лідер цивілізованого світу.
Дивився.
Не було
Ви там тримайтесь.
Але без F-16.
Пів години шпарив на одному диханні (доречі без шпаргалки та суфлера).
І ***** добре опустив
Этот дед моложе Х.йла.У того 71 приравниваются к 91.