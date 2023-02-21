УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10132 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 884 12

"Великий наступ" триває десятий день, жодних успіхів в окупантів немає, - Данілов

данілов

Новий наступ армії РФ триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Словосполучення "великий наступ", як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
ще один п**дабол.
дивлюсь там іноді експерта одного (Лєвієва), так навіть той каже, що данілов - жахливий жлоб і брехун. по-моєму, в зекоманді всі такі.
показати весь коментар
21.02.2023 20:13
+6
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
показати весь коментар
21.02.2023 20:15
+5
піз...ть не воювать да данілов.. добре ти пристроівся.морда більшае не по днях а по часах
показати весь коментар
21.02.2023 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще один п**дабол.
дивлюсь там іноді експерта одного (Лєвієва), так навіть той каже, що данілов - жахливий жлоб і брехун. по-моєму, в зекоманді всі такі.
показати весь коментар
21.02.2023 20:13 Відповісти
Абсолютно все. Они еще не поняли, это война а не концертные гастроли.
показати весь коментар
21.02.2023 21:10 Відповісти
- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
показати весь коментар
21.02.2023 20:15 Відповісти
Десь до квітня треба держатись - а там обіцяють більше зброі .
показати весь коментар
21.02.2023 20:21 Відповісти
піз...ть не воювать да данілов.. добре ти пристроівся.морда більшае не по днях а по часах
показати весь коментар
21.02.2023 20:27 Відповісти
Легко так вальяжно и под плотной охраной рассуждать о боевых действиях, особенно учитывая тот момент, что даже в случае оккупации Украины путлер тебя трогать не будет как своего агента.
показати весь коментар
21.02.2023 20:40 Відповісти
Скажить будь ласка тільки у мені ця пика визиває неприязнь та відчуття що це бидло і точно не "слуга народу"?!
показати весь коментар
21.02.2023 20:53 Відповісти
"- пять направлений. сейчас на картах покажу, я привёз" (С) - плагиатор
показати весь коментар
21.02.2023 21:03 Відповісти
Данилов, твой учитель болтовни, Абдристович, уже поехал на передовую с краденым гранатометом? Он же собирался (на словах) идти в лобовую атаку на танк. Вот есть отличная возможность.
показати весь коментар
21.02.2023 21:08 Відповісти
А які успіхи у нас ? Так і стоїмо на Правоберіжжі ?
показати весь коментар
21.02.2023 21:46 Відповісти
а ты полезешь на позиции в грязь по колено?
показати весь коментар
21.02.2023 22:12 Відповісти
Не погиб ни один украинец, все хорошо?
показати весь коментар
21.02.2023 23:12 Відповісти
 
 