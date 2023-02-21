"Великий наступ" триває десятий день, жодних успіхів в окупантів немає, - Данілов
Новий наступ армії РФ триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Словосполучення "великий наступ", як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+13 Claudia Smith #555257
показати весь коментар21.02.2023 20:13
+6 Яр Холодний
показати весь коментар21.02.2023 20:15
+5 Микола Шафран #548677
показати весь коментар21.02.2023 20:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дивлюсь там іноді експерта одного (Лєвієва), так навіть той каже, що данілов - жахливий жлоб і брехун. по-моєму, в зекоманді всі такі.
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...