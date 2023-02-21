"Великий наступ" триває десятий день, жодних успіхів в окупантів немає, - Данілов

Новий наступ армії РФ триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Словосполучення "великий наступ", як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - зазначив Данілов.

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