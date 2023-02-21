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Новини Окуповані території Війна
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Кримчанам все активніше рекламують найманство у ПВК "Вагнер"

крим,вагнер,пвк

Російські державні пропагандистські мас-медіа у Криму почали рекламувати найманство у ПВК "Вагнер". Також з’явилися відповідні банери на вулицях і у громадському транспорті.

У повідомленні на телебаченні зазначено, що у ПВК "Вагнер" набирають чоловіків віком від 22 до 50 років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії. При цьому наявність строкової служби необов'язкова.

"На вас чекає контракт з окладом від 240 тисяч рублів, хороші премії за результати, страхування здоров'я та життя, гарантія всіх виплат, надається сучасний спецодяг і найкраще спорядження", - йдеться у повідомленні.

Реклама супроводжується відеозверненням засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який закликає "записуватися в ПВК "Вагнер", щоб "зустріти атомну війну, як належить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати ПВК "Вагнер" в Україні складають 30 тис. осіб, - Білий дім

Раніше реклама ПВК "Вагнер" з'явилася на вулицях та у громадському транспорті Сімферополя.

Видання зауважує, що 20 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його військова компанія зазнає "повного снарядного голоду" і закликав Міноборони РФ виділити ПВК боєприпаси "у потрібній кількості, які є на складах". Пригожин заявив, що деякі неназвані співрозмовники говорили йому, що у нього "непрості стосунки" з людьми "нагорі", тому він має "вибачитися і покаятися", і тоді найманці ПВК "Вагнер" отримають боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що через конфлікт засновника ПВК Євгена Пригожина з російським оборонним відомством його компанії доводиться вивозити тіла загиблих з фронту машинами далекобійників і технікою, оснащеною холодильниками.

Також читайте: ПВК "Вагнер" завербувала 1200 в’язнів з окупованого Криму, - Генштаб

Автор: 

Крим (14176) найманці рф (2060) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+7
Концерт кобзона ждет тебя...
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21.02.2023 21:05
+5
Зеки закінчилися, настала черга лугандонів та крисчан.
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21.02.2023 21:15
+5
Плохо им жилось при Украине, теперь не живётся при **********.
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21.02.2023 21:18
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Оркєстр "W"... Отряды "С"...
Сводноє подраздєлєніє "WC")))
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21.02.2023 21:02 Відповісти
Концерт кобзона ждет тебя...
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21.02.2023 21:05 Відповісти
Да-Да, похоронній оркестр их ждет...
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21.02.2023 21:06 Відповісти
Оркестрова яма вже чекає на цей оркестр
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21.02.2023 21:14 Відповісти
Зеки закінчилися, настала черга лугандонів та крисчан.
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21.02.2023 21:15 Відповісти
лугандон себя к середине лета исчерпал)))
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21.02.2023 21:27 Відповісти
Жиденький пошёл Даунбасит,сдулся.
Их 8 лет обстреливали -было тяжело,а вот последний год все наконец то наладилось.
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21.02.2023 21:41 Відповісти
Плохо им жилось при Украине, теперь не живётся при **********.
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21.02.2023 21:18 Відповісти
А теперь хоть камни с неба... Только таких камней они не ожидали.
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21.02.2023 21:39 Відповісти
Это какими эпаньками надо быть, чтобы желать камни с неба, накаркали.
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21.02.2023 21:58 Відповісти
Ничего, Украина вернётся, камней с неба не будет, будет мир и туристы.
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21.02.2023 21:59 Відповісти
вспоминается крысчанка "Ната"\если не ошибаюсь...
в 2014 году её сыночку было вроде 14 лет - вот интересно что она за него получила...?
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21.02.2023 21:19 Відповісти
это понятно, что оркестр уже заказан. Марши какие оркестр будет исполнять, Чайковского или Шопена?
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21.02.2023 21:31 Відповісти
Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35
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22.02.2023 02:10 Відповісти
Доигрался хрен на скрипке называется.
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21.02.2023 21:37 Відповісти
Красиво жить не запретишь .
Окупант отвечает за оккупированных,кто хотел тот уехал.
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21.02.2023 21:37 Відповісти
Chopin - Marche Funèbre
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21.02.2023 21:40 Відповісти
Ну так так завжди було - утилізація дешевше ніж евакуація!
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21.02.2023 21:53 Відповісти
Точнее было бы если бы место баяна средний нес стиральную машину.
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21.02.2023 22:05 Відповісти
Захотели пожить на параше теперь не жалуйтесь крысчане.
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21.02.2023 23:51 Відповісти
Не згоден, не всі там за рузкій мір
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22.02.2023 00:27 Відповісти
 
 