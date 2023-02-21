Кримчанам все активніше рекламують найманство у ПВК "Вагнер"
Російські державні пропагандистські мас-медіа у Криму почали рекламувати найманство у ПВК "Вагнер". Також з’явилися відповідні банери на вулицях і у громадському транспорті.
У повідомленні на телебаченні зазначено, що у ПВК "Вагнер" набирають чоловіків віком від 22 до 50 років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії. При цьому наявність строкової служби необов'язкова.
"На вас чекає контракт з окладом від 240 тисяч рублів, хороші премії за результати, страхування здоров'я та життя, гарантія всіх виплат, надається сучасний спецодяг і найкраще спорядження", - йдеться у повідомленні.
Реклама супроводжується відеозверненням засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який закликає "записуватися в ПВК "Вагнер", щоб "зустріти атомну війну, як належить".
Раніше реклама ПВК "Вагнер" з'явилася на вулицях та у громадському транспорті Сімферополя.
Видання зауважує, що 20 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його військова компанія зазнає "повного снарядного голоду" і закликав Міноборони РФ виділити ПВК боєприпаси "у потрібній кількості, які є на складах". Пригожин заявив, що деякі неназвані співрозмовники говорили йому, що у нього "непрості стосунки" з людьми "нагорі", тому він має "вибачитися і покаятися", і тоді найманці ПВК "Вагнер" отримають боєприпаси.
Раніше повідомлялося, що через конфлікт засновника ПВК Євгена Пригожина з російським оборонним відомством його компанії доводиться вивозити тіла загиблих з фронту машинами далекобійників і технікою, оснащеною холодильниками.
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Сводноє подраздєлєніє "WC")))
Их 8 лет обстреливали -было тяжело,а вот последний год все наконец то наладилось.
в 2014 году её сыночку было вроде 14 лет - вот интересно что она за него получила...?
Окупант отвечает за оккупированных,кто хотел тот уехал.