Українські громадські діячі пропонують своє бачення сталого миру після перемоги

Представники українського громадянського суспільства в рамках Мюнхенської безпекової конференції представили Маніфест сталого миру "Світ після нашої перемоги".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, документ містить візію повоєнного устрою та покарання країни-агресорки.

Зазначається, що маніфест став результатом кількамісячної роботи 24 українських публічних інтелектуалів та громадських діячів, які спробували "окреслити рамки української перемоги". Автори вже долучили до ініціативи ще 50 підписантів - українських військових, політиків, науковців тощо.

Документ має дві частини: "Відповідальність за війну" та "Забезпечення сталого миру".

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"Ми не знаємо, скільки триватиме війна. Однак одна річ є певною: кожен день наближає її до кінця. Настав час Україні та світові відповісти на запитання, яким буде цей кінець війни. Ми це робимо, бо світ загубився у застарілих концепціях, а в РФ нема опозиційних сил, які би запропонували картину майбутнього", - йдеться у передмові маніфесту.

Автори переконані, що "українська перемога не буде повною, якщо не відбудеться внутрішньої трансформації Росії", але це можливо лише під міжнародним тиском.

Передусім, агресор має понести відповідальність за війну (злочинці покарані, матеріальні збитки відшкодовані, втрати максимально компенсовані). РФ необхідно виключити з Ради Безпеки ООН.

Україна має право не лише вимагати правосуддя за вчинені росіянами злочини, а також отримати чіткі гарантії сталого миру в майбутньому. Передусім - увійти до Європейського союзу та НАТО.

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"Західні суспільства мають позбутися століттями плеканих Росією стереотипів про російську велич, які потурали її імперській агресії та її колоніальній політиці щодо сусідніх країн.

Росія повинна привести свій конституційний лад, суспільний устрій та політику до сучасних норм. Розвінчання концепції "русского міра" створить умови для подальшої трансформації суспільної свідомості для деколонізації країни.

Процес "дерашизації" мусить початись від подолання імперської історичної пам’яті, тобто відмови РФ від ідей історичної виключності Росії як окремої цивілізації, зверхності та територіальних претензій до сусідніх країн.

Світова спільнота має вимагати демілітаризації та денуклеаризації РФ для зменшення ризиків майбутньої агресії.

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Відмова від російських енергоносіїв позбавить РФ можливості застосувати їх як зброю, а з іншого боку, прискорить перехід на зелену енергетику", - вказується в маніфесті.