У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України, - Мелоні

У квітні 2023 року Італія організує конференцію із залученням власних бізнес-компаній з питань відновлення України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поговорили сьогодні про повоєнне відновлення України та про Fast Recovery Plan, тобто про відновлення вже зараз… В Італії буде організована конференція з приводу відновлення у квітні цього року. Над її організацією ми працюватимемо. Італійські компанії мають ноу-хау та компетенцію, які готові надати, бо Італія прагне відіграти значну роль у процесі відновлення України – вже починаючи із сьогоднішнього дня", – заявила Мелоні на пресконференції у Києві.

Вона наголосила, що Італія може зробити у цьому контексті дуже багато, оскільки має колосальний досвід у багатьох стратегічних сферах, як інфраструктура, транспорт, енергетика, сільське господарство, продовольство тощо.

"Наші ноу-хау зможуть дати можливість і правильний сигнал: те, що було знищено, буде відновлено", - сказала прем'єр Італії.

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Крім того, за її словами, проведення міжнародної виставки ЕКСПО-2030 в Одесі, куди Україна подала заявку, стало б особливим сигналом для Європи, а саме: "Вірою у те, що в Україні все буде гаразд".

Також, як зазначила Мелоні, Італія вже надає підтримку та допомогу Україні у сфері захисту культурної спадщини.