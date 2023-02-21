УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10288 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 291 11

У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України, - Мелоні

зеленський,мелоні

У квітні 2023 року Італія організує конференцію із залученням власних бізнес-компаній з питань відновлення України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поговорили сьогодні про повоєнне відновлення України та про Fast Recovery Plan, тобто про відновлення вже зараз… В Італії буде організована конференція з приводу відновлення у квітні цього року. Над її організацією ми працюватимемо. Італійські компанії мають ноу-хау та компетенцію, які готові надати, бо Італія прагне відіграти значну роль у процесі відновлення України – вже починаючи із сьогоднішнього дня", – заявила Мелоні на пресконференції у Києві.

Вона наголосила, що Італія може зробити у цьому контексті дуже багато, оскільки має колосальний досвід у багатьох стратегічних сферах, як інфраструктура, транспорт, енергетика, сільське господарство, продовольство тощо.

"Наші ноу-хау зможуть дати можливість і правильний сигнал: те, що було знищено, буде відновлено", - сказала прем'єр Італії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Італії Мелоні про промову Путіна: Пропаганда, яку ми вже знаємо

Крім того, за її словами, проведення міжнародної виставки ЕКСПО-2030 в Одесі, куди Україна подала заявку, стало б особливим сигналом для Європи, а саме: "Вірою у те, що в Україні все буде гаразд".

Також, як зазначила Мелоні, Італія вже надає підтримку та допомогу Україні у сфері захисту культурної спадщини.

Автор: 

Італія (1574) Мелоні Джорджа (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Про яке відновлення йде мова ?- Зараз кожна копійка йти на ронт на перемогу . .. а потім відновимся без вас
показати весь коментар
21.02.2023 22:42
+1
Сигналом Путину,что он всеравно ни за что платить не будет? Может Сафари расширять, сравнять Украину с землёй,другие оплатят .
показати весь коментар
21.02.2023 23:00
+1
Яка Жінка! Не Берлусконі, не мОкрон! Респект!
показати весь коментар
22.02.2023 02:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без відкатів і не рипайтесь сюди.
показати весь коментар
21.02.2023 22:40 Відповісти
Про яке відновлення йде мова ?- Зараз кожна копійка йти на ронт на перемогу . .. а потім відновимся без вас
показати весь коментар
21.02.2023 22:42 Відповісти
.. "Крім того, за її словами, проведення міжнародної виставки ЕКСПО-2030 в Одесі, куди Україна подала заявку, стало б особливим сигналом для Европы"...
-------------------
Может быть после 2030 имеется ввиду?
показати весь коментар
21.02.2023 22:49 Відповісти
Сигналом Путину,что он всеравно ни за что платить не будет? Может Сафари расширять, сравнять Украину с землёй,другие оплатят .
показати весь коментар
21.02.2023 23:00 Відповісти
Там написано про итальянские бизнес-компании, а за чей счет это будет вроде бы не написано. Может вам так хочется, чтобы ваш "Путин" ни за что не платил?
показати весь коментар
21.02.2023 23:09 Відповісти
Станом на 01.02.2023 сукупна допомога за рік від США, МВФ, ЄС для відновлення системи енергозабезпечення України склала $2.895 млрд. В результаті закритих схем розподілу допомоги та виділення значних сум на програму ремонту доріг, дефіцит коштів по цьому питанню складає біля 41 млрд. гривен. Після наради в ОП України 10.02.2023 Кабінет міністрів готує план радикального підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів для виходу на ціни 4.8-5.2 гривен за 1 кВт електроенергії. Президент України про дане рішення проінформований.
показати весь коментар
21.02.2023 22:48 Відповісти
Я всегда думал,что тот кто разрушил,тот и восстанавливает или оплачивает.
Впервые узнаю что платят те кто помогал.
Это и есть та справедливая форма мира?
показати весь коментар
21.02.2023 22:55 Відповісти
Значит война к апрелю закончится?
показати весь коментар
21.02.2023 23:04 Відповісти
Яка Жінка! Не Берлусконі, не мОкрон! Респект!
показати весь коментар
22.02.2023 02:16 Відповісти
 
 