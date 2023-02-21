Російські війська обстріляли п’ять громад на Сумщині
Протягом 21 лютого ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано 78 прильотів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сумської ОВА.
"Унаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14.00 (5 прильотів) пошкоджено 1 приватний будинок та 1 господарську будівлю. Обстріли громади продовжились о 15.50 − 7 прильотів з міномету та 1 − з артилерії. Цього разу без наслідків", - ідеться в повідомленні.
Також росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської громад. Зокрема:
- Білопільська громада: ворог скинув на територію громади 17 мін та обстрілював із САУ − 5 прильотів.
- Новослобідська громада: з 10.00 тривав мінометний обстріл − 25 прильотів.
- Ворожбянська громада: з 10.20 був з артилерійський обстріл (САУ) − 12 прильотів.
- Есманьська громада: о 10.25 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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