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У окупованому Севастополі погіршилася криміногенна обстановка через появу амністованих екс-ув’язнених з ПВК "Вагнер", - Генштаб

крим,вагнер,пвк

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо криміногенної ситуації в окупованому Криму в зв’язку із появою колишніх штурмовиків ПВК "Вагнер". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої пвк "вагнер" та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчанам все активніше рекламують найманство у ПВК "Вагнер"

Автор: 

криміналітет (301) Крим (14176) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+21
Герои вернулись к своей повседневной жизни.
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21.02.2023 22:56
+19
Чеченці вже кримчан їпали, настала черга озброєних зеків.
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21.02.2023 23:10
+10
Ані єщьо дажє нє начіналі...
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21.02.2023 22:56
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Герои вернулись к своей повседневной жизни.
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21.02.2023 22:56 Відповісти
Обстріляний душегуб з АК проти поліцаїв - це круто
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22.02.2023 07:52 Відповісти
Ані єщьо дажє нє начіналі...
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21.02.2023 22:56 Відповісти
Хєрої з війни повернулись, хапайте каміння з неба..
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21.02.2023 23:02 Відповісти
Чеченці вже кримчан їпали, настала черга озброєних зеків.
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21.02.2023 23:10 Відповісти
Зато без бендер, которие баблом засипали
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22.02.2023 08:44 Відповісти
пора засудить эту лавочку за использование бренда )))
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21.02.2023 23:31 Відповісти
Похоронный оркестр ждет - это сильно
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22.02.2023 00:42 Відповісти
А им еще земельные делянки положено.
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22.02.2023 01:05 Відповісти
А це тільки початок! І "творить діла" вони будуть лише на території "русскава мира" - бо після того ЩО вони творили на тих землях, що тимчасово окупували, прихистку вони там не знайдуть Вони будуть "поза законом" І церемониться з затриманням та взяттям в полон ніхто не буде
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22.02.2023 04:16 Відповісти
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22.02.2023 08:02 Відповісти
Єслі би Крим нє вернувся в родную гавань, то ето дєлалі би солдати НАТО.
А так своі, роднєнькіє, ім можно, оні же кровь проліваалі.
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22.02.2023 08:35 Відповісти
Бандери прийдуть- порятунок наведуть.
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22.02.2023 10:02 Відповісти
 
 