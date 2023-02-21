У окупованому Севастополі погіршилася криміногенна обстановка через появу амністованих екс-ув’язнених з ПВК "Вагнер", - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо криміногенної ситуації в окупованому Криму в зв’язку із появою колишніх штурмовиків ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої пвк "вагнер" та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову", - зазначається у повідомленні.

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