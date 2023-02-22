Більшість території України забезпечена електроенергією, - Зеленський

Україна має хороші результати у забезпечення роботи енергетичної системи, на більшості території забезпечуються енергетичні потреби людей і підприємств.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками доповіді глави уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Була й доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів. Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", - проінформував глава держави.

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