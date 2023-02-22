Більшість території України забезпечена електроенергією, - Зеленський
Україна має хороші результати у забезпечення роботи енергетичної системи, на більшості території забезпечуються енергетичні потреби людей і підприємств.
Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками доповіді глави уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Була й доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів. Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", - проінформував глава держави.
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Скільки разів казати - краще жувати, ніж розмовляти!!
І не треба тут з кацапні робити генієв розвідки. Крім того, зайве патякання нагадує, що вже можна розвалити відбудоване.
Доречі, тебе не вчили, що тикати незнайомим, й відповідати кацапською на українську то не ввічливо?
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ стало
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Всем пАнравілось
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Якби хтось розумний прочитав цю програму, то вже на другому пункті він би зрозумів, що його найобують.
а так читается -мы победим Украину и США