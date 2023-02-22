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Більшість території України забезпечена електроенергією, - Зеленський

зеленський

Україна має хороші результати у забезпечення роботи енергетичної системи, на більшості території забезпечуються енергетичні потреби людей і підприємств.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками доповіді глави уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Була й доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів. Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств", - проінформував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23978) електроенергія (6220) відключення світла (1089)


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Топ коментарі
+10
Господи..коли вже йому рота зашиють!!

Скільки разів казати - краще жувати, ніж розмовляти!!
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22.02.2023 00:30
+5
стільки відосиків кожен день, замість керувати державою може дозволити собі лише "найвеличніший лідор"... а державою реально рулить чувак, якого навіть ніхто не обирав, посада якого навіть не прописана в Конституції і який де-юре ні за що не відповідає... і така ситуація вже 4 роки. Грьобані "какієразніци", фанати бидло-шоу, які наобирали оце... як вам, ржеться добре???
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22.02.2023 00:43
+3
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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22.02.2023 00:41
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Господи..коли вже йому рота зашиють!!

Скільки разів казати - краще жувати, ніж розмовляти!!
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22.02.2023 00:30 Відповісти
а что не так ? он что военную тайну какую то раскрыл , поверь кацапы знают намного больше даже о состоянии тех же электросетей , да и много о чем другом что ты и представить себе не можешь
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22.02.2023 00:43 Відповісти
Та ти що!! І звідкіля ти знаєш - що я знаю, а чого не знаю??
І не треба тут з кацапні робити генієв розвідки. Крім того, зайве патякання нагадує, що вже можна розвалити відбудоване.
Доречі, тебе не вчили, що тикати незнайомим, й відповідати кацапською на українську то не ввічливо?
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22.02.2023 01:15 Відповісти
як Зе і обіцяв у 2019
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ стало
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Всем пАнравілось
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22.02.2023 06:22 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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22.02.2023 00:41 Відповісти
клоун и клоуны
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22.02.2023 00:57 Відповісти
"отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин"

Якби хтось розумний прочитав цю програму, то вже на другому пункті він би зрозумів, що його найобують.
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22.02.2023 08:36 Відповісти
стільки відосиків кожен день, замість керувати державою може дозволити собі лише "найвеличніший лідор"... а державою реально рулить чувак, якого навіть ніхто не обирав, посада якого навіть не прописана в Конституції і який де-юре ні за що не відповідає... і така ситуація вже 4 роки. Грьобані "какієразніци", фанати бидло-шоу, які наобирали оце... як вам, ржеться добре???
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22.02.2023 00:43 Відповісти
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22.02.2023 02:44 Відповісти
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22.02.2023 02:46 Відповісти
флаги должны быть после WE 🇺🇦 🇺🇸 will win
а так читается -мы победим Украину и США
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22.02.2023 02:55 Відповісти
Герой бл..
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22.02.2023 08:47 Відповісти
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22.02.2023 10:47 Відповісти
 
 