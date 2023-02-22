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Ведеться постійна робота зі створення авіакоаліції, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що постійно ведеться робота щодо створення авіакоаліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно ведемо цю роботу зі створення авіакоаліції чи коаліції літаків як її називають. Дійсно, з огляду на складність технології та обслуговування літаків, то тут буде потрібне колективне рішення. Ще немає жодної країни яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на складність питання, технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час", - сказав він.

Кулеба також розповів, як винищувачі можуть допомогти Україні.

"Винищувачі мають дві функції: перша функція - це бути складовою системи ППО та підсилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей і друга - для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ... Власне, дві базові функції, і обидві нам дуже потрібні", - зазначив він.

Міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого початку навчання українських пілотів.

"Якщо підготовка на танки це декілька тижнів, то підготовка на літак це мінімум декілька місяців", - зазначив він.

Також читайте: Глава МО Резніков: Передача винищувачів для України - питання одного-двох місяців

Автор: 

літак (2919) Кулеба Дмитро (3604)


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постійно ведеться робота щодо створення авіакоаліції.

Не треба також забувати про неослабну увагу, підвищення, посилення та інші край важливі речі.
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22.02.2023 07:08 Відповісти
Мені здається , що робота у зеленомразєй по створенню "коаліцій" полягає в запуску літачків в офісі препіздента, працюють, аж з ніг падають, під керівництвом агента ГРУ козиря
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22.02.2023 11:05 Відповісти
Кулеба можливо один з небагатьох адекватних людей серед влади.
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22.02.2023 07:11 Відповісти
Також зелене лайно як і інші в КМ.
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22.02.2023 09:24 Відповісти
Я не розумію. Ведеться робота. Ну ок, нащо про це постійно кричати? Ну вже ж хтось із потенційних постачальників сказав, що це вимагає тиші. Ні! Кулеби, буданови, резнікови і т. ін. ніяк не можуть спинитися, тобто прямо шкодять Україні. Під час війни. Хто вони після цього?
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22.02.2023 07:41 Відповісти
Та ну, не рівняйте Кулебу з яйцеменом і блудановим, він же людина, а ті об'єкти хз шо!
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22.02.2023 08:23 Відповісти
Що за авіакоаліція ? Не займайтесь марнословієм ! Називайте речі свома іменами
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22.02.2023 09:23 Відповісти
як вже заїпав отой пафос!
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22.02.2023 11:40 Відповісти
 
 