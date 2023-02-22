Ведеться постійна робота зі створення авіакоаліції, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що постійно ведеться робота щодо створення авіакоаліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно ведемо цю роботу зі створення авіакоаліції чи коаліції літаків як її називають. Дійсно, з огляду на складність технології та обслуговування літаків, то тут буде потрібне колективне рішення. Ще немає жодної країни яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на складність питання, технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час", - сказав він.

Кулеба також розповів, як винищувачі можуть допомогти Україні.

"Винищувачі мають дві функції: перша функція - це бути складовою системи ППО та підсилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей і друга - для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ... Власне, дві базові функції, і обидві нам дуже потрібні", - зазначив він.

Міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого початку навчання українських пілотів.

"Якщо підготовка на танки це декілька тижнів, то підготовка на літак це мінімум декілька місяців", - зазначив він.

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