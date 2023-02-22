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Китай опублікує "документ з позицією" щодо України найближчими днями, - Reuters

китай

Китай, імовірно, протягом декількох днів опублікує "документ з викладом позиції" щодо України, який "викладає послідовну позицію Пекіна з цього питання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що Китай "ніколи не називав документ мирним планом".

"Це документ з викладом позиції. Ми і надалі підкреслюватимемо важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної", - заявив дипломат.

За його словами, у документі Пекін "закликає до миру, діалогу та врегулювання".

Генеральна Асамблея ООН має проголосувати цього тижня за проєкт резолюції, в якому наголошується на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй.

У проєкті тексту Генеральна Асамблея знову вимагатиме від Москви вивести свої війська та закликає до припинення бойових дій. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, але мають політичну вагу.

Мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським минулого року, передбачає відновлення територіальної цілісності та підтвердження її Росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, не підлягає переговорам.

Він також вимагає виведення російських військ та припинення бойових дій.

Союзник Росії Білорусь у вівторок запропонувала поправки до проєкту резолюції ООН, побачені Reuters, зокрема запобігання подальшій ескалації конфлікту шляхом постачання летальної зброї. Дипломати кажуть, що вони навряд чи будуть ухвалені.

Також читайте: Ми той документ офіційно не бачили. Нашу "формулу миру" підтримали десятки країн, - Зеленський про "мирний план" Китаю

Автор: 

Китай (4624)


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Топ коментарі
+16
А може нехай не гаять нічий час та відразу підітруться цим "документом"?
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22.02.2023 08:41
+15
А хто такий китай, щоб нам указувати як воювати? Це для довпойопів типу хламідії, він авторітєт, однак не для українців.
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22.02.2023 08:42
+12
Кіт Леопольд Китай запропонує: "рєбята, давайтє жить дружно" та щоб вкрадене залишилось злодюзі - щоб не засмучувати сирітку.
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22.02.2023 08:43
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А може нехай не гаять нічий час та відразу підітруться цим "документом"?
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22.02.2023 08:41 Відповісти
Як же втримати по-великому ці декілька днів
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22.02.2023 08:42 Відповісти
китаешки взяв две палочки для китайской кухни срочно стали что то придумывать но одно дело ********* а иное дело реально что то написать а с этим у китайцев очень трудно их язык их слова и термины не переводимы на европейский язык они говорят метафорами междометиями или просто еда банан капуста юань...
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22.02.2023 09:19 Відповісти
И тут наше Шапито-95, осознанно или нет, поймало китайцев...
Не начали быковать, а просто сказали: ану, покажите ваш "документ".
Опа, а тут оказывается его еще придумать надо.
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22.02.2023 09:46 Відповісти
А хто такий китай, щоб нам указувати як воювати? Це для довпойопів типу хламідії, він авторітєт, однак не для українців.
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22.02.2023 08:42 Відповісти
Кітай та китайці, це непомітна для всього світу нова фашистська імперія. Китайці новітні арійці. Вони зараз скрізь просувають ідею трьох тисячолітньої національної едності та Конфуційської філософії та культури життя. Як і веймерська германія 1920-х років вони відчувають себе приниженими колоніальною европейською політикою найближчих ста п'ятдесяти років та вимагають з комуністичною наполегливістю помститися та відібрати собі житевий простір та підкорити всіх несхожих на них.
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22.02.2023 09:22 Відповісти
Всю сборку мировых брендов убирать поэтапно, и через 3 месяца вся теория про империю слиняет до трухи. Но на пожрать оставить! Тем более есть куда сборку отправить. Для начала к нам по авто например. Та много стран уже вектор сменили.
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22.02.2023 13:21 Відповісти
Кіт Леопольд Китай запропонує: "рєбята, давайтє жить дружно" та щоб вкрадене залишилось злодюзі - щоб не засмучувати сирітку.
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22.02.2023 08:43 Відповісти
А як там з викладомпозиції щодо московії?
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22.02.2023 08:44 Відповісти
КНР - іди накуй!
(Китай - це Тайвань, КНР - самозванці)
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22.02.2023 08:45 Відповісти
Будет послан ***** уже сейчас
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22.02.2023 08:46 Відповісти
Ну тоді нехай врахує безпеку Тайваню. І не розповідає що він зробив би з Україною! Це не їхня справа! Україна не китайський ширнепотріб!
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22.02.2023 08:47 Відповісти
Із штанів Китай вилазить, щоб відволікти світ від України та допомоги у відбитті російського наступу. Наступ закінчиться і виявиться, що цей папірець був нічого не вартим. Тож поки Китай відволікає від нас, підіграючи Путіну, нам навпаки треба привертати увагу до себе, щоб ні на день не забували нас підтримувати
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22.02.2023 08:49 Відповісти
а як по китайськи буде "Внимание, внимание, угроза ракетного удара" ?
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22.02.2023 08:52 Відповісти
Документи ,які не мають сили,але мають вагу....Яку? Політичну, так що таке кацапія на сьогодні? Країна-агресор, яка сидить в ООН
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22.02.2023 08:53 Відповісти
Обухівський папір і той дорожче за ці нікчемні китайські каракулі
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22.02.2023 08:55 Відповісти
Позиції косооких ********* давно відомі: торгувати хоч з рашистами, хоч з дідьком лисим, красти технології, завойовувати світ лицемірством і підкупом. Імперія хунвейбінів, як і рашистів, має бути зруйнована зсередини.
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22.02.2023 08:59 Відповісти
Надо соединить Мавзолей чЛенина на Мацковии и Мавзолей Маодзедуна в Пекине.. два краснопузых дебила👹👺 это сила😁
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22.02.2023 09:04 Відповісти
От краснопузых не стоит ожидать ни чего хорошего.
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22.02.2023 09:24 Відповісти
Все думає, сидіти на березі річки і чекати, поки пропливе труп ворога, чи не сидіти...
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22.02.2023 09:45 Відповісти
Позиція самого ***** проста, як двері в ОПі - всі шажки в сторону і бабуїни порвуть Акелу на дрібні шматочки.
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22.02.2023 10:02 Відповісти
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22.02.2023 10:19 Відповісти
китай їде ***** разом із кацапами!
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22.02.2023 10:51 Відповісти
Китаезы отдайте пару провинций своих кацапам и ****** е на *** со своими мирными планами.
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22.02.2023 11:25 Відповісти
азіатські штайнмайєри
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22.02.2023 15:15 Відповісти
 
 