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Новини Війна
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Росіяни намагалися прорватися біля Кремінної, але їхній наступ захлинувся, - ОВА

зсу

Російські загарбники намагалися прорватися на Луганщині, але українські захисники відбили атаку.

Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Учора біля Кремінної ворог намагався зробити прорив. Уперед пішли рота піхоти і рота танків окупантів. Бій був дуже важким – наші хлопці знищили декілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася", - зазначив він.

За словами Гайдая, на Сватівському напрямку вчора окупанти евакуйовували вбитих та поранених, оскільки напередодні теж понесли значні втрати під час спроб прорватися.

Читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+9
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22.02.2023 10:02
+7
Кацапня намагалися прорватися біля Кремінної, але їхній наступ захлинувся, - ***** в бункері знову пішло срати в чемАдан
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22.02.2023 10:00
+7


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22.02.2023 10:01
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Кацапня намагалися прорватися біля Кремінної, але їхній наступ захлинувся, - ***** в бункері знову пішло срати в чемАдан
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22.02.2023 10:00 Відповісти


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22.02.2023 10:01 Відповісти
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22.02.2023 10:02 Відповісти
разом зі зеленими криворагульними запроданцями і наркоманоми !!!



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22.02.2023 10:07 Відповісти
Розумію вашу стурбованість. Але картинка не про це. Хочете ви чи ні, (я теж за зелених не голосував, а голосував за Порошенк) але заруаз в державі презедент Зеленський хочемо ми цього чи ні. Ця картинка символізує держави, а не особистості.
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22.02.2023 10:21 Відповісти
сподіваюсь це зелене лайно на посаді не надовго і закінчить свою каденцію на шибениці !!!
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22.02.2023 10:22 Відповісти
на фото помилка.

там мав бути чемодан,не унітаз )
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22.02.2023 10:36 Відповісти
Гайдай це той що комедії знімав? Про взяття Кремінної триндів ,тепер про відбиття атак
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22.02.2023 10:13 Відповісти
это война седня ты атакуешь послезавтра в обороне и наоборот,или абы только ********* в инете
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22.02.2023 10:16 Відповісти
что там около авдеевки,гирченко вчера ныть начинал,а еще мутки с пмр,зачистим или нет клоаку,всетаки склад бк 20 футбольных полей правда хз в каком оно состоянии.
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22.02.2023 10:15 Відповісти
кожен ворог йде нас визволяти,
а для себе землю він краде -
на могилу землю будe мати,
на могилі воля зацвіте!
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22.02.2023 10:18 Відповісти
 
 