Росіяни намагалися прорватися біля Кремінної, але їхній наступ захлинувся, - ОВА

Російські загарбники намагалися прорватися на Луганщині, але українські захисники відбили атаку.

Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Учора біля Кремінної ворог намагався зробити прорив. Уперед пішли рота піхоти і рота танків окупантів. Бій був дуже важким – наші хлопці знищили декілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася", - зазначив він.

За словами Гайдая, на Сватівському напрямку вчора окупанти евакуйовували вбитих та поранених, оскільки напередодні теж понесли значні втрати під час спроб прорватися.

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