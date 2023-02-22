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Новини Війна
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З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої, - Буданов

буданов

Україна має створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він не є прогнозистом і ніколи ним не був.

"Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі. ... Нічого не змінилося. З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої. ... Так, це переломний момент.  Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення", - зазначив очільник ГУР МО.

Буданов заявив, ми маємо створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону.

"Яким чином цього досягти, є багато варіантів. 100 км зона виправлена, але і 40 км буде більш-менш нормально. Щоб ви вірно зрозуміли мою логіку. Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – необхідність. Є багато варіантів, яким чином досягти цієї мети", - додав глава ГУР.

Читайте: Ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Буданова, - Веніславський

Автор: 

Буданов Кирило (493)


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Топ коментарі
+32
Давно блогера Буданова чутно не було
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22.02.2023 10:22
+26
На два тижні всіх блогерів притримували для бенефісу Резнікова....
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22.02.2023 10:24
+23
Ці блохери експерди тільки те й знають, що час від часу видають Вселенську Істину - наступні декілька тижнів/місяців будуть вирішальними. Ніби на фронті є вихідні, і тиша.
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22.02.2023 10:27
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Давно блогера Буданова чутно не було
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22.02.2023 10:22 Відповісти
На два тижні всіх блогерів притримували для бенефісу Резнікова....
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22.02.2023 10:24 Відповісти
Та краще б й не чути... Ну, нафига нам зебило-вангователи... ЗАЛУЖНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ.
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22.02.2023 10:29 Відповісти
Це нові карти таро підвезли))
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22.02.2023 16:15 Відповісти
Він ще й хфутбольний коментатор, бл...
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22.02.2023 10:23 Відповісти
Добрий день, Кирило? Сьогодні знову день казок?
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22.02.2023 10:23 Відповісти
в доброму гуморі наш головнорозвідник, show must go on
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22.02.2023 10:34 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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22.02.2023 10:24 Відповісти
Ці блохери експерди тільки те й знають, що час від часу видають Вселенську Істину - наступні декілька тижнів/місяців будуть вирішальними. Ніби на фронті є вихідні, і тиша.
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22.02.2023 10:27 Відповісти
Решающие события ВПЕРЕДИ

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22.02.2023 12:44 Відповісти
Так, півроку тому триндів, що у марту "костюм с отливом и в Ялту'
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22.02.2023 13:28 Відповісти
ранковий спектакль лялькового театру "iкспєрдьi-95".
скоро кгб-шнi консерви фейгiн та пiонтковський пiдтягнуться.
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22.02.2023 10:28 Відповісти
Вони и зараз лізуть шо дурні -- чогось нам зброю дають на завтра -- міномети снаряди .
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22.02.2023 10:31 Відповісти
Еще пара интервью и новая,генерал-лейтенантская звезда. Традицию по звезде в год надо решительно поддерживать.
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22.02.2023 10:34 Відповісти
час офігітільних історій
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22.02.2023 10:34 Відповісти
Я теж не прогнозист, а зробив висновок, - окупанти будуть продовжувати спроби прорвати нашу оборону! Ніхто навіть не здогадувався, один я такий розумний!
Давайте мені медаль
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22.02.2023 10:38 Відповісти
Ніфіга. Спочатку назви час і дату
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22.02.2023 11:14 Відповісти
Начебто цей вангогенерал креатура Арихламідії з відірваним контекстом.
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22.02.2023 10:39 Відповісти
О, це той блогер що казав- до літа 2022 віцна закінчиться
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22.02.2023 10:39 Відповісти
Буданов довів що Буданов пи#дабол та пустомеля!
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22.02.2023 10:43 Відповісти
«рахунок 1:1» Воно зовсім хворе і плутає війну з футболом?
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22.02.2023 10:45 Відповісти
Дегенерат буданов це креатура дегенерата агрохамії, а той в свою чергу креатура дегенерата зєлєнского
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Знову тупий нарцис виліз! Це йому гогіашвіалі наказав?
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Чувак схож на Олега Ляшка, виглядає як посміховисько, плутае де є балачки у пивному барі і де висока відповідальна посада у розвідці. 👌
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22.02.2023 10:55 Відповісти
Буданов ***** Ванга
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22.02.2023 10:58 Відповісти
Люся перекваліфікувався. Але мантри залишились?
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22.02.2023 11:09 Відповісти
Чи не пора Буданову зайнятись своїми прямими обов'язками організації роботи ГУРу під час війни?
Хоча, він здатен тільки на в'юхи...
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22.02.2023 11:15 Відповісти
Зустрічайте Люську-2. Цей П И З Д У Н казав що війна закінчиться до кінця 2022 року.
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22.02.2023 11:22 Відповісти
Почитал коменты, понял что все что я думал по этой теме, все уже бурно выразили))) Ах, да... Дайте ему кто нибудь селедки... Или что там у них осталось, Мивина вроде)
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22.02.2023 11:23 Відповісти
"З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої, - Буданов"

В цей раз буданов не збрехав: весною 2026 року будуть вирішальні бої.
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22.02.2023 11:28 Відповісти
каждый день с 24 февраля это пишут
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22.02.2023 11:45 Відповісти
40 років тому мій комбат в бригаді РТР ГРУ ГШ ВС СССР виглядав інтелектуальним гігантом порівняно з цим андерсоном на такій посаді.
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22.02.2023 12:18 Відповісти
Буданов був хорошим розвідником Тепер ми бачимо те що влада може зробити з людини Амїнь
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22.02.2023 13:48 Відповісти
Хорошие разведчики не пиарятся,они действуют втихаря и любят тишину..Буданова ранние генеральские погоны выбили из разведколеи, а судачество про правоприемственность Резникова окончательно добивают в нем разведчика
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22.02.2023 15:16 Відповісти
 
 