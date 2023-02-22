"З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої, - Буданов"

Україна має створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він не є прогнозистом і ніколи ним не був.

"Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі. ... Нічого не змінилося. З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої. ... Так, це переломний момент. Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення", - зазначив очільник ГУР МО.

Буданов заявив, ми маємо створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону.

"Яким чином цього досягти, є багато варіантів. 100 км зона виправлена, але і 40 км буде більш-менш нормально. Щоб ви вірно зрозуміли мою логіку. Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – необхідність. Є багато варіантів, яким чином досягти цієї мети", - додав глава ГУР.

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