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Новини Війна
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Стримування росіян у Бахмуті завдає їм катастрофічних втрат, - Буданов

бахмут

Україна виснажує росіян та обороняє свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив глава ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

Буданов зазначив, що хотів би побачити, як би президенту Франції запропонували здати Марсель, а президенту США - Нью-Йорк.

"Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити"?" - зазначив він.

"Для мене, як для патріота та військового, здача навіть міліметра території - катастрофа. Це моя особиста логіка. З військової точки зору утримання Бахмута дає нам стримування росіян у цьому районі та завдання їм катастрофічних втрат", - додав очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Україна виснажує росіян та обороняє свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити.

Він не погодився із логікою, що можна відійти з Бахмута, щоб нібито перерозподілити сили та ефективніше використовувати людей на інших напрямках.

Також дивіться: Бій з окупантами у Бахмуті: "Партизан" на зв’язку! Тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!". ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (493) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+13
Буданов 3.14**ить, як телеведучий. Коли він, б****, ГУР займається ?
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22.02.2023 10:40
+12
Треба битися щоб НЕ взяли у кільце
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22.02.2023 10:42
+9
Зелений генералісімус вже відводив війська.
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22.02.2023 10:41
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Буданов 3.14**ить, як телеведучий. Коли він, б****, ГУР займається ?
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22.02.2023 10:40 Відповісти
Поки не взяли в кільце треба битися .
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22.02.2023 10:40 Відповісти
Треба битися щоб НЕ взяли у кільце
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22.02.2023 10:42 Відповісти
На флангах продавлюють -- лізуть до трас .
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22.02.2023 10:44 Відповісти
Інформація двотижневої давнини. Щось ніяк давилка не відросте..
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22.02.2023 10:45 Відповісти
Не двотиждневої. З півдня наші трохи відсунули рашистів, але з півночі рашисти захопили Красну Гору і важливу трасу на Слов'янськ.
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22.02.2023 11:17 Відповісти
Розтягування флангів може вийти їм боком
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22.02.2023 11:23 Відповісти
Зелений генералісімус вже відводив війська.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
Він тоді оддав їм бункери які дуже сподобались росіянам.
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22.02.2023 10:46 Відповісти
Добре що він тільки блогер.
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22.02.2023 10:44 Відповісти
ранковий спектакль лялькового театру "iкспєрдьi-95".
скоро кгб-шнi консерви фейгiн та пiонтковський пiдтягнуться.
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22.02.2023 10:52 Відповісти
Чувак схож на Олега Ляшка, виглядає як посміховисько, плутае де є балачки у пивному барі і де висока відповідальна посада у розвідці. 👌
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22.02.2023 10:53 Відповісти
Патріот...крім дебільних інтерв'ю й носіння військової форми ций клоунчонок чим займається ще ща гроші платників податків? На якій помийці їх понабирали..
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22.02.2023 11:02 Відповісти
І нам саме час пригадати, як на цьому сайті купа російських тролів схиляла нас здати Бахмут і сіяла відчай, розганяла зраду, підривала в нас віру в наших партнерів і вихваляла російську армію та економіку. Але нас не проведеш. Ворог зрозумів, що йому не вистачить сил його взяти, тож він робив все, щом ми здали його самі. Ця команда ніде не ділась і продовжує вести тут підривну роботу. Тож треба бути особливо уважними в цей час, коли наступ супроводжується потужною інформаційною атакою і довіряти командуванню ЗСУ, який краще за нас і тим більше за тролів знаю ситуацію на фронті, має розвіддані і неодмінно прийме найправильніше та найдоцільніше рішення у кожній ситуації
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22.02.2023 11:03 Відповісти
Як можна довіряти розвідці, яку очолює цей недолугий індивід?
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22.02.2023 11:28 Відповісти
ну доверяй путину. тебе решать кому доверять.
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22.02.2023 11:51 Відповісти
будьонов, а що там зі супутником? працює ще? скільки техніки виявили і знищили вже?
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22.02.2023 12:09 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то ні США ні Париж не пропонував капітуляцію Україні і тим паче не виступав на Форбес з такою нісенітницею. Буданов не отримав пост зам міністра оборони і знову пересів на блоги. Оце і уся користь від нього
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22.02.2023 12:17 Відповісти
 
 