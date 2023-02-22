Стримування росіян у Бахмуті завдає їм катастрофічних втрат, - Буданов
Україна виснажує росіян та обороняє свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити.
Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив глава ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
Буданов зазначив, що хотів би побачити, як би президенту Франції запропонували здати Марсель, а президенту США - Нью-Йорк.
"Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити"?" - зазначив він.
"Для мене, як для патріота та військового, здача навіть міліметра території - катастрофа. Це моя особиста логіка. З військової точки зору утримання Бахмута дає нам стримування росіян у цьому районі та завдання їм катастрофічних втрат", - додав очільник ГУР МО.
За словами Буданова, Україна виснажує росіян та обороняє свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити.
Він не погодився із логікою, що можна відійти з Бахмута, щоб нібито перерозподілити сили та ефективніше використовувати людей на інших напрямках.
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