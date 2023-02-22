Наєв про можливість наступу РФ: "На півночі вони не мають ресурсів"
Росія не має ресурсів для наступу на півночі України.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наєва запитали, чи вистачить у Росії ресурсів на проведення наступу на трьох напрямках.
"На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону", - заявив Наєв.
Він розповів, що в Білорусі на цей час перебуває 65 000 військовослужбовців білоруських збройних сил, з яких 4000 базуються у прикордонних районах з Україною.
"Крім того, на білоруських полігонах знаходиться шоста дивізія Російської Федерації загальною чисельністю 10 500 осіб. Вони проводять там свої тренування", - повідомив генерал-лейтенант.
Він наголосив, що у відповідь на будь-яке збільшення чисельності військ у Білорусі буде дзеркальне збільшення кількості українських військових на цьому напрямку.
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Так що невідомо,що картографу в голову вдарить.
І тоді це казали зелені аграхімії, а зараз бойовий Генерал.
І все буде Україна!!!