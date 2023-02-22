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Новини Війна
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Наєв про можливість наступу РФ: "На півночі вони не мають ресурсів"

наєв

Росія не має ресурсів для наступу на півночі України.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наєва запитали, чи вистачить у Росії ресурсів на проведення наступу на трьох напрямках.

"На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону", - заявив Наєв.

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Він розповів, що в Білорусі на цей час перебуває 65 000 військовослужбовців білоруських збройних сил, з яких 4000 базуються у прикордонних районах з Україною.

"Крім того, на білоруських полігонах знаходиться шоста дивізія Російської Федерації загальною чисельністю 10 500 осіб. Вони проводять там свої тренування", - повідомив генерал-лейтенант.

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Він наголосив, що у відповідь на будь-яке збільшення чисельності військ у Білорусі буде дзеркальне збільшення кількості українських військових на цьому напрямку.

Автор: 

армія рф (17538) Білорусь (7941) прогноз (1391) Наєв Сергій (354)


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Та шо вони Північ та Північ. Вже бабцям на лавці ясно, що орді рашистів головне Південь. А північ то таке, щоб їх на Півдні не чихвостили, вони там обживаються.
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22.02.2023 11:31 Відповісти
бабцям ясно шо пивдень. а людям с мозгами ясно что главная их цель - Донбасс.
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22.02.2023 11:50 Відповісти
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22.02.2023 11:37 Відповісти
Не треба луку недооцінювать.Білорашіяни теж зомбовані своїм ТБ.Азарьонок у своїй брехні і закликах соловйова перевершує.А бульбофюрер пообіцяв визначити свою позицію 24.02.Нормальні білоруси або сидять,або виїхали.
Так що невідомо,що картографу в голову вдарить.
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22.02.2023 11:52 Відповісти
24.02.22 теж не мали ресурсів та пройшли до Києва
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22.02.2023 12:01 Відповісти
Не кіпішуй, тоді в них було там 35-40 тис. ударних військ, а зараз 10 тис., половина з яких - чмобікі в учбових таборах.
І тоді це казали зелені аграхімії, а зараз бойовий Генерал.
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22.02.2023 12:39 Відповісти
Довіряйте Збройним Силам України та по можливості донатьте або іншим чином допомагайте принести допомогу!
І все буде Україна!!!
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22.02.2023 12:56 Відповісти
Росія не має ресурсів для наступу на півночі України. Але готуватись треба до всього тому потрібні постійні навчання та тренування.
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22.02.2023 12:59 Відповісти
Згоден з тим що ризики наступу є, але впевнений що ми до цього готові!
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22.02.2023 13:34 Відповісти
 
 