Медведєв: Якщо Росія зупинить війну, її порвуть на частини
Закінчення війни без перемоги означатиме для РФ припинення існування.
Таку думку озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він прокоментував учорашні виступи російського диктатора Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, вихваляючи першого і лаючи другого.
Медведєв намагався образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі". А також повторював наративи про те, що США - це нібито "ворожа держава, яка випромінює ненависть" до Росії.
"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України. - Ред.), не добившись перемоги, - Росії не буде, її порвуть на частини", - зробив висновок Медведєв.
При цьому він запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму".
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їхня сутність - війна
Росія забула пророцтва Дельфійського оракула Один раз прийшов до нього один грецький правитель з питанням: "Який буде результат якщо я розпочну війну з сусідньою державою?" Оракул відповів: "Якщо почнеш війну - загине велике царство!" Той почав війну В результаті загинуло царство Його власне! Та і з Росією
Не надо было начинать эту войну, идиоты российские.
по его идиотской логике: недопустимо, что, если серийный убийца прекратит убивать, его поймают и посадят за решётку
А раїсю й так порвуть на шмаття..згнили ті нитки, що лоскути на ковдрі землі тримали..
Джерело:
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Що воно може коментувати, якщо знову все проспало?
І лікувати від хвороби "русизм" - вибити із них весь сруський дух і маразм із зомбощяика про надвеличність, втулмачити їм, що вони не є "пупамиземлі"!
Цугцванг- кожен хід
гравця***** веде до погіршення позиції. Знищення мордора.
МногоходовОчка.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
- Что?
- Белая горячка…
- Да-да, белый, горячий, совсем белый!
А от ви кремляді втратите владу, а значить втратите все. І довдеться відповідати за всі свої злочини. Тому і женете на забій населення росії, щоб ще трохи втриматися.
ІЇ І ТАК ПОРВУТЬ НАФІГ, АЛЕ ВЖЕ БЕЗ СЦІЛЕННЯ