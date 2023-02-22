Медведєв: Якщо Росія зупинить війну, її порвуть на частини

Закінчення війни без перемоги означатиме для РФ припинення існування.

Таку думку озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він прокоментував учорашні виступи російського диктатора Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, вихваляючи першого і лаючи другого.

Медведєв намагався образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі". А також повторював наративи про те, що США - це нібито "ворожа держава, яка випромінює ненависть" до Росії.

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"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України. - Ред.), не добившись перемоги, - Росії не буде, її порвуть на частини", - зробив висновок Медведєв.

При цьому він запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму".