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Медведєв: Якщо Росія зупинить війну, її порвуть на частини

медведев,медведєв

Закінчення війни без перемоги означатиме для РФ припинення існування.

Таку думку озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він прокоментував учорашні виступи російського диктатора Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, вихваляючи першого і лаючи другого.

Медведєв намагався образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, який говорить з розгубленим виглядом із Польщі". А також повторював наративи про те, що США - це нібито "ворожа держава, яка випромінює ненависть" до Росії.

Читайте: Наша відповідь на удари Києва по Росії буде швидкою і жорсткою. Готові застосовувати всі види зброї, - Медведєв

"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України. - Ред.), не добившись перемоги, - Росії не буде, її порвуть на частини", - зробив висновок Медведєв.

При цьому він запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму".

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65394)


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Топ коментарі
+63
а нахєра ви її тоді починали?
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22.02.2023 11:27
+41
Алкодімона вже давно порвало від горілки.
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22.02.2023 11:26
+38
Ничо не знаю, можете подыхать твари, нас все устраивает
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22.02.2023 11:29
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Алкодімона вже давно порвало від горілки.
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22.02.2023 11:26 Відповісти
"Надо меньше пить" - класика, як ніколи актуальна для ханиги- ведмедика
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22.02.2023 11:36 Відповісти
Не от благородной горiлки, а от кацапской водяры 🥛
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22.02.2023 12:31 Відповісти
а нахєра ви її тоді починали?
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22.02.2023 11:27 Відповісти
бо вважали, що Київ за три дні. а плану Б вони не мали.
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22.02.2023 11:31 Відповісти
Це великий секрет. Про нього не знає навіть фюрер фуйло.
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22.02.2023 11:32 Відповісти
вони з '92 не припиняли.
їхня сутність - війна
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22.02.2023 11:37 Відповісти
Та нєееее, вони 600 років у війні, а не з 92 року!
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22.02.2023 11:40 Відповісти
в Омані було жарко, на Київщині холодно, щось переклинило і пішло не так
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22.02.2023 11:41 Відповісти
Кацапи, сер. ****...і
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22.02.2023 12:11 Відповісти
Этот алкаш такой же ********,как и его хозяин *****.
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22.02.2023 11:27 Відповісти
да, две мрази
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22.02.2023 11:29 Відповісти
А що були якісь сумніви? В них всі 140 млн ******* на всю голову
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22.02.2023 12:08 Відповісти
До карликового ушлёпка он-вам-не-димона начинает доходить...
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22.02.2023 11:28 Відповісти
протрезвел немного, и просветление снизошло.
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Так він все правильно написав! Просто не уточнив - ХТО САМЕ РВАТЬ БУДЕ "Рвать" її будуть вони самі А ми просто будем стоять на кордонах і спостерігать А потім усі сусіди "підберуть" те що залишиться (якщо захочуть і там буде що "підбирать")
Росія забула пророцтва Дельфійського оракула Один раз прийшов до нього один грецький правитель з питанням: "Який буде результат якщо я розпочну війну з сусідньою державою?" Оракул відповів: "Якщо почнеш війну - загине велике царство!" Той почав війну В результаті загинуло царство Його власне! Та і з Росією
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22.02.2023 13:49 Відповісти
Як тузік грєлку -- і кому від цього буде гірше .
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22.02.2023 11:29 Відповісти
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Це так і є,вата їх порве,якщо не буде перемоги.Скільки ресурсів пішло на оці всі війни,і тут поразка....
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Ничо не знаю, можете подыхать твари, нас все устраивает
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22.02.2023 11:29 Відповісти
А если будете продолжать - сама развалится . . .
Не надо было начинать эту войну, идиоты российские.
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22.02.2023 11:30 Відповісти
Как ни странно, но это правда
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22.02.2023 11:30 Відповісти
так самонае@нитесь... это решит многие противоречия в формуле - никто вроде и не разрывал, а результат тот же... и жо..лицо сохраните, гордо трансформируясь в радиоактивный пепел...
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22.02.2023 11:30 Відповісти
Крута штука біла горячка! На такі перли навіть кокс не здатен.
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22.02.2023 11:30 Відповісти
ведмед - конченый дебил..
по его идиотской логике: недопустимо, что, если серийный убийца прекратит убивать, его поймают и посадят за решётку
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22.02.2023 11:31 Відповісти
А если ты,Димон,резко бросишь пить,то можешь умереть от "белки".Так что не останавливайся-бухай.Правда можешь в этом случае от цирроза "крякнуть".Какой то замкнутый круг получается.
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22.02.2023 11:32 Відповісти
Його з Валькою-стакан по черзі з запою виводять))) Бояться, що вдвох з п'яну Аврору зовсім потоплять)
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22.02.2023 11:34 Відповісти
Вийшов із запою..дивиться й охудєває, що вони наворочали, дебіли..нехай путінга з клонами грохне, може тоді його якось вибачать..

А раїсю й так порвуть на шмаття..згнили ті нитки, що лоскути на ковдрі землі тримали..
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22.02.2023 11:32 Відповісти
Питие мое…
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Ну тут він має рацію. Кінець безумовно
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22.02.2023 11:33 Відповісти
"Він прокоментував учорашні виступи російського диктатора Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, вихваляючи першого і лаючи другого."

Джерело:

*
Що воно може коментувати, якщо знову все проспало?

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22.02.2023 11:33 Відповісти
Унила коняка ))
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Чув, що Дімон прокинувся коли почув про "джина із бутилкі", але виявилось, що то не про той "джін" і не про ту "бутилку". )))
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22.02.2023 12:11 Відповісти
Чувак в окулярах прям унікум,може дрихнути почергово то одним оком то другим.
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22.02.2023 13:43 Відповісти
Як завжди у викривленій реальності. Все навпаки.
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Стільки й шкоди
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Димон, её уже порвут полюбому !
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Війна припиниться якщо не стане путінського режиму
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22.02.2023 11:36 Відповісти
Скоріш за все не припиниться. Після путлєровського режиму, буде мєдвєдєвський, пригожинський, сцарський...на болотах постійно потрібен ідоолвождь бо раби не зможуть жити без "хазяєна"! Рашку потрібно повністю "роззброїти" - знищити всі їхі військові "бази", залишит хіба що прикорднників щоб вони своїх же не пускали до цивілізованого світу!
І лікувати від хвороби "русизм" - вибити із них весь сруський дух і маразм із зомбощяика про надвеличність, втулмачити їм, що вони не є "пупамиземлі"!
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22.02.2023 12:44 Відповісти
Это хорошо, что Димон это сказал ) это признание того, что не надо было в это вляпываться. Сам признал, никто за язык его не тянул
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22.02.2023 11:36 Відповісти
Так і буде.
Цугцванг- кожен хід гравця ***** веде до погіршення позиції. Знищення мордора.
МногоходовОчка.
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22.02.2023 11:37 Відповісти
А ще має назву "руській кентавр" - це коли дупа з обох сторін!
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Після війни росєйку тим більше порвуть
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Усьо, робяти, поєзд ушол, ві *********** сваю астановку😁 Тапєряча вас такі пааарвутъ і рвать вас будуть точно бєз астановкі Ржунімагу 😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Все вірно сказав,але не сказав що якщо Україна припинить воювати то не буде України,тут все просто або росія або Україна посередині вже не буде
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22.02.2023 11:38 Відповісти
По Медевдеву Байден это мелкий старый дряхлый умственно- отсталый маразматик, в то время как путин статный рослый молодой профессиональный политический умник и любимец всех времен и народов. Даже без надувных каблуков.
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Вєдмед,прєвєт! Це білочка.ти не ложивеш до таких шанованих років,як Джо,і вже мабуть обссикаєш матраци,дегенерат
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22.02.2023 12:32 Відповісти
Та я ж не Мєдвєд. Чого це ти мені адресуєш.
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22.02.2023 12:37 Відповісти
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22.02.2023 13:11 Відповісти
Нах*й вона нікому нетреба, ще об це гівно руки паскудити - сама порветься...
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22.02.2023 11:39 Відповісти
При цьому він запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю київському режиму". Джерело:
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22.02.2023 11:39 Відповісти
Дімон забув додати - порвуть срасію ізнутрі. )
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22.02.2023 11:41 Відповісти
Плять, да кто ее порвет и почему именно после проигрыша?! А просто так разве ее не могут порвать?! Задрал уже этот алканафт своей шизой!!!
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22.02.2023 11:41 Відповісти
от "Киев и Варшава за три дня" до "на кону само существовании кацапии" за год.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
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22.02.2023 11:42 Відповісти
Рашистам было мало того, что имели до 2014г., решили хапнуть ещё, но Украина в их ручонках уже не помещается. Это как обезьяна и горох, которая хотела забрать весь горох, а в итоге потеряла всё, что нахватала ранее.
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22.02.2023 11:43 Відповісти
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22.02.2023 11:44 Відповісти
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22.02.2023 11:44 Відповісти
- Всё ясно, делириум тременс.
- Что?
- Белая горячка…
- Да-да, белый, горячий, совсем белый!
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22.02.2023 11:47 Відповісти
а шкуру мєдвєдева покладуть біля входу в мавзалей ))
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22.02.2023 11:45 Відповісти
Цю війну проти цивілізації Росія не виграє. Якщо Росія не зупинить війну, її точно порвуть на частини
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22.02.2023 11:48 Відповісти
Wytrzeźwiał i prawdę powiedział. Rosja po przegranej wojnie musi się rozpaść. Denazyfikacja i demilitaryzacja będzie najlepszym rozwiązaniem. Problem w tym, że nowe republiki staną się łupem wszelkiego rodzaju bandytów, dyktatorów i uzurpatorów. Świat ma Rosji od dawna dość i nie chce się zajmować problemami, które stwarza. Oznacza to , że XXI wiek, będzie wiekiem chaosu w Eurazji.
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22.02.2023 11:49 Відповісти
Та вас підорів кацапсячих і так порвуть незважаючи чи будете ви закінчувати цю війну чи ні
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22.02.2023 11:53 Відповісти
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22.02.2023 13:12 Відповісти
орки на войне для кремлевских пидаров это лучший вариант как только быдло выгонят с Украины ***** и шобло посадят накол этого и боится петушня...
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22.02.2023 11:58 Відповісти
феерический ************* ******* иди *****......................
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22.02.2023 11:59 Відповісти
Не якщо а коли.
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22.02.2023 12:00 Відповісти

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22.02.2023 12:29 Відповісти
Похоже медвежонок-алкашонок чувствует себя бессмертным, у которого есть вагон вазелина
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22.02.2023 12:34 Відповісти
Идите , идите , мы вас вылечим, алкоголики это наш профиль (с)
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22.02.2023 12:39 Відповісти
Та ні, бовдуре. Якщо росія зараз припинить війну, то вона себе врятує від повного колапсу. Так, окуповані теріторії інших країн доведеться повернути. Так, доведеться виплачувати компенсації.
А от ви кремляді втратите владу, а значить втратите все. І довдеться відповідати за всі свої злочини. Тому і женете на забій населення росії, щоб ще трохи втриматися.
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Він так каже, наче це щось погане.
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22.02.2023 12:59 Відповісти
Ну на частини чи ні, а от вам з кєнтом гарантовано щось порвуть і не один раз.
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22.02.2023 13:00 Відповісти
Мы вернем вас в границы московии и при этом не будем вам запрещать считать это вашей победой.
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22.02.2023 13:16 Відповісти
Не порвуть на частини, а справедливо відкриють клітку з тими полоненими республіками, яких цей Мордор раніше окупував і тримає до цих пір в ув'язненні....
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22.02.2023 13:17 Відповісти
А що на параші бояра закінчилася? Окурок вийшов запою и почав шлйопати гембами.
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22.02.2023 13:27 Відповісти
Медведєв: Якщо Росія зупинить війну, її порвуть на частини Джерело:
ІЇ І ТАК ПОРВУТЬ НАФІГ, АЛЕ ВЖЕ БЕЗ СЦІЛЕННЯ
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22.02.2023 13:46 Відповісти
Уже один раз эта власть 1917года сильно струсила,когда танками по госдуме стреляла. И сейчас они готовы положить весь народ России лижбы остаться наверху.
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22.02.2023 13:55 Відповісти
Пьяная баба звизде не хозяйка.
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22.02.2023 14:01 Відповісти
ее (раССею) т так уже порвут на части. усть за что. и виноваты в этом сами андрофаги и скотобесы -раССеянцы. ПРОКЛЯТА раССея и ее кацапское племя сатаны- козлища.
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22.02.2023 14:17 Відповісти
Похмілля - це лайно, від якого потрібно позбавлятися.
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22.02.2023 14:42 Відповісти
Дай-то бог...
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22.02.2023 15:06 Відповісти
порвут вместе с тобой,гнида **********!
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22.02.2023 15:07 Відповісти
И начнут рвать с Медведева.
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22.02.2023 15:18 Відповісти
chociaz jedna prawda z ust tego alkoholika- kacaplandia sie rozpadnie i wszyskie ruskie poskudy zawisna na szubienicach . Bedziemy sie bardzo cieszyc kiedy ten dzien nastanie.
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22.02.2023 15:40 Відповісти
"Если Россия остановит СВО (так россияне называют войну против Украины. - Ред.), не добившись победы, - России не будет, ее порвут на части", - заключил Медведев. Источник:
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22.02.2023 17:50 Відповісти
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22.02.2023 18:10 Відповісти
придурки, жили себе до 2014года, как короли... и такое натворить...точно как в сказке про старуху и разбитое корыто. Но сколько людей загубили....
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22.02.2023 23:01 Відповісти
 
 