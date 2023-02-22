В Ізюмі цивільний наступив на міну "Пелюстка", чоловіка госпіталізовано
Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства.
Вкотре закликаю усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію", - написав він.
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Karabas Barabas #551437
показати весь коментар22.02.2023 13:30 Відповісти Мені подобається 3
bibi bolt
показати весь коментар22.02.2023 15:34 Відповісти Мені подобається 0
Старі Корчаки
показати весь коментар22.02.2023 13:33 Відповісти Мені подобається 0
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