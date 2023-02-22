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В Ізюмі цивільний наступив на міну "Пелюстка", чоловіка госпіталізовано

міни,пелюстки

Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства.

Вкотре закликаю усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію", - написав він.

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Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054) Ізюм (336) Синєгубов Олег (859)


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Не існує міни «Пелюстка». Є «Лєпєсток».
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22.02.2023 13:30 Відповісти
так, бо назви не перекладаються. а лише транслітеруються.
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Все , тепер інвалід. Знайомий теж наступив.
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22.02.2023 13:33 Відповісти
 
 