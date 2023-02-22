23-24 лютого в Харкові посилять заходи безпеки, - Терехов

В Харкові 23 й 24 лютого планують посилити заходи безпеки через річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас комунальні служби та транспорт працюватимуть у звичному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будуть посилені заходи безпеки. Це однозначно. Але, хочу сказати, що дуже багато людей питають, чи виходити на роботу. Нашим підлеглим, наприклад, я сказав таким чином, кому важко, хто боїться, можуть залишитися вдома й дистанційно працювати. Хто не боїться - працюють у звичному режимі", - пояснив Терехов.

Водночас міський голова додав, що комунальники й транспорт продовжуватимуть працювати, а посилена комендантська година поки що не обговорювалася.

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