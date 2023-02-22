УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
862 1

23-24 лютого в Харкові посилять заходи безпеки, - Терехов

харків

В Харкові 23 й 24 лютого планують посилити заходи безпеки через річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас комунальні служби та транспорт працюватимуть у звичному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будуть посилені заходи безпеки. Це однозначно. Але, хочу сказати, що дуже багато людей питають, чи виходити на роботу. Нашим підлеглим, наприклад, я сказав таким чином, кому важко, хто боїться, можуть залишитися вдома й дистанційно працювати. Хто не боїться - працюють у звичному режимі", - пояснив Терехов.

Водночас міський голова додав, що комунальники й транспорт продовжуватимуть працювати, а посилена комендантська година поки що не обговорювалася.

Також читайте: Росіяни обстрілюють Харків, зафіксовано влучання у Київському районі. Поранення дістали 2 особи (оновлено)

Автор: 

Харків (5635) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізраїльский залізний купол? Чи Петріоти? Нє? То може нарешті проведете перевірку тих, хто на кацапню працює? Нє?
Ну тоді не знаю які там заходи безпеки.
показати весь коментар
22.02.2023 14:22 Відповісти
 
 