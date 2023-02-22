В окупованому Криму - дефіцит медикаментів, - Центр нацспротиву

В окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення. Медична система обслуговує перш за все російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що на півострові загострюється гуманітарна криза. Цивільні медичні заклади перепрофільовують у військові шпиталі.

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Також, за інформацією кримського підпілля, раніше Москва обіцяла голові окупаційної адміністрації Криму Аксьонову, що на півострові подібних проблем не буде. Але зараз в уряді РФ відповідають згідно з методичками: "Все для победы, все для армии".