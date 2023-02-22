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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму - дефіцит медикаментів, - Центр нацспротиву

аптека,крим

В окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення. Медична система обслуговує перш за все російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що на півострові загострюється гуманітарна криза. Цивільні медичні заклади перепрофільовують у військові шпиталі.

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Також, за інформацією кримського підпілля, раніше Москва обіцяла голові окупаційної адміністрації Криму Аксьонову, що на півострові подібних проблем не буде. Але зараз в уряді РФ відповідають згідно з методичками: "Все для победы, все для армии".

Автор: 

дефіцит (562) Крим (14176) ліки (1326)


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Топ коментарі
+7
вобще как-то пихуй но ничо крысчане, вас скоро освободят
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22.02.2023 15:08
+6
Время года такое - подорожник не растет.
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22.02.2023 14:53
+6
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22.02.2023 15:09
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Время года такое - подорожник не растет.
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22.02.2023 14:53 Відповісти
Головне щоб кора дуба і бояришник були.
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22.02.2023 14:54 Відповісти
Камні з неба? Йой, але буває...
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22.02.2023 14:56 Відповісти
Так підкинути ім гарячих пластирів на лобешник .
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22.02.2023 14:57 Відповісти
Завезуть. Міст же ж функціонує.... поки що...
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22.02.2023 14:58 Відповісти
Сльози заважають мені писати цей пост.
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22.02.2023 15:02 Відповісти
Санкції, в самій рашці вже нестача елементарних речей ))
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22.02.2023 18:20 Відповісти
А де ж уся зєльонка ділась, без неї ж ніяк, нєужєлі вся ушла на рісаваніє крєстікав... самі знаєте гдє 🤗
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22.02.2023 15:04 Відповісти
Там вже і з боярою напряг, шмурдяком дезінфікуються ))
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22.02.2023 18:21 Відповісти
вобще как-то пихуй но ничо крысчане, вас скоро освободят
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22.02.2023 15:08 Відповісти
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22.02.2023 15:09 Відповісти
Там не только в Крыму. С лекарствами жопа по всей россии. Набирает обороты лекарственный туризм. Те, у кого ещё есть деньги, за некоторыми лекарствами летают в соседние страны.
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22.02.2023 15:23 Відповісти
''Лєкарств нєт но ви дєржитєсь''
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22.02.2023 15:29 Відповісти
не шкода ні краплі нехай подихають
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22.02.2023 15:37 Відповісти
Во время выступления путина они 53 раза аплодировали и 4 раза вставали стоя. Ни один в армии не служил. Ни один детей на войну не послал.
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22.02.2023 15:42 Відповісти
Это украинский центр? Или рашинский? Зачем нам эта инфа?
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22.02.2023 16:29 Відповісти
Трохи бальзаму на понівечену душу.
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22.02.2023 18:34 Відповісти
Странно об этом читать, ибо Индия делает все новейшие лекарства в виде дженериков.
Могут просто на нефть менять
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22.02.2023 19:16 Відповісти
 
 