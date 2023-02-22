УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини
4 795 63

Адвокати Медведчука подали позов проти Ради, оскаржують позбавлення мандата, - Арахамія

медведчук

Адвокати підозрюваного у держзраді одного з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука подали позов проти Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата", - зазначив парламентар.

Також Арахамія заявив, що до роковин повномасштабного вторгнення очікують щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук запропонував Путіну "план Б", хочуть зробити "корейський варіант" для України, - Данілов

Автор: 

ВР (14999) позов (493) мандат (148) Медведчук Віктор (1707) Арахамія Давид (1104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Певно собачий рот Портнов дав пораду - щоб з судів не вилазили.
показати весь коментар
22.02.2023 15:08
+15
Блін! Ворог країни подає до суду країни яку він хотів з потрохами продати ...Викривлена реальність. Та його розстріляти треба! А його адвокатів позбавити ліцензії-довічно!!!
показати весь коментар
22.02.2023 15:09
+14
Нужно его оправдать, а потом опять арестовать и еще раз поменять
показати весь коментар
22.02.2023 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в який суд ??? якщо у печерській то хвилюватися не варта ...
показати весь коментар
22.02.2023 15:01 Відповісти
Найкращим виходом для України було б тимчасово перейти усім населенням від християнства до іудаїзму. Це б означало що РФія взялася до нового Холокосту і весь світ став би дибки проти РФії. До того ж місцева влада була б змушена припинити обкрадання населення. Її ні в США ні в Ізраїлі не зрозуміли б
показати весь коментар
22.02.2023 19:32 Відповісти
Для чого иому це *********** -- хоче вернутись ? .
показати весь коментар
22.02.2023 15:03 Відповісти
Гроші і ще раз гроші, ну і ще трохи контролю та впливу на зе-бидлоту
показати весь коментар
22.02.2023 20:23 Відповісти
Як кажуть: наглість то є друге щастя.
показати весь коментар
22.02.2023 15:05 Відповісти
от побачите-це лайно в 2024 році ще й на президена України висуватись буде!
показати весь коментар
22.02.2023 15:05 Відповісти
президент мабуть ні а от буде знову в Україні в своїх маєтках
показати весь коментар
22.02.2023 15:55 Відповісти
Нужно его оправдать, а потом опять арестовать и еще раз поменять
показати весь коментар
22.02.2023 15:05 Відповісти
Точно) И уже дороже! То есть, на бОльшее количество наших ребят)
показати весь коментар
22.02.2023 15:23 Відповісти
Найкраще оправдання це коли Медведчука настромлять на палю на кордоні з РФією
показати весь коментар
22.02.2023 19:19 Відповісти
А з самого початку це не було зрозуміло? За яким законом позбавили? А санкції проти власних громадян якими законами накладаються? Все це при бажанні можна відсудити з багатомільйонними компенсаціями з кишень українців в кишені цих Андонів. Бо судити сцикотно? Випливуть дуже неприємні для влади деталі?
показати весь коментар
22.02.2023 15:06 Відповісти
де кацапсько лайно не може бути громадянином України за визначенням !!!
показати весь коментар
22.02.2023 15:09 Відповісти
Певно собачий рот Портнов дав пораду - щоб з судів не вилазили.
показати весь коментар
22.02.2023 15:08 Відповісти
татарави з партновими консультували Злодія медведчука...а смірнови з вінідіктавими йому підказували... а рарахамії з бзуглими та Стефанчуки повернуть Гниді медведчуку мандат...
як за Патріотом Стерненком ганятися...то вся ця зграя включаючи авакава "працювала" в унісон....думай-ТЕ....чому зачастили Байден та Джонсон з іншими Політиками до Києва...
показати весь коментар
22.02.2023 16:09 Відповісти
Тут ви праві. І дуже схоже на те ,що і Медведчук і Арахамія і Зеленський і Коломойський з Портновим хоч і мають начебто славянскі імена та прізвиська а все ж таки є одноплемінниками з Голдою Меєр і Мадлен Олбрайт і тому не підсудні у своїх вчинках в Україні. Так як вони ********** витворяти в Україні вони ніколи не вчинять на своїй історичній Батьківщині. Бо за такі дії їм там смерть. А в Україні можна бо це поки що не Новий Ісраель
показати весь коментар
22.02.2023 19:26 Відповісти
а кто дал ему (портнову ) здрыснуть ?
показати весь коментар
22.02.2023 17:28 Відповісти
Це очікувано, бо його не судили, а обміняли. Не здивуюсь, якщо завтра мертвенчук у судах буде вимагати компенсації за втрачене майно в Україні
показати весь коментар
22.02.2023 15:09 Відповісти
Блін! Ворог країни подає до суду країни яку він хотів з потрохами продати ...Викривлена реальність. Та його розстріляти треба! А його адвокатів позбавити ліцензії-довічно!!!
показати весь коментар
22.02.2023 15:09 Відповісти
мы не такие как они, говорили они. а лучше были бы такие. Игры в демократию до хорошего не приводят. Порох вместо того что бы заюзать админ ресурс и сфальсифицировать выборы решил поиграть в демократию, результатом чего стал кловун во главе государства и как итог страшная и ужасная война..
показати весь коментар
22.02.2023 15:12 Відповісти
Ну вообще-то как тут любят писать многие про 9 лет войны. Так а кто играет в демократию во время войны? Война это не хиханьки и не хаханьки!
показати весь коментар
22.02.2023 15:45 Відповісти
Тобто у 2014 році війни не було???? Я гадала, що тільки у макитрі зе ії не було. Чи пам'ять коротка, чи із-за кордону не видно?
показати весь коментар
22.02.2023 17:26 Відповісти
***** а ***** а свинарчуки то працювали на УКРАЇНУ,а за Іловайськ до бені з ахметкою,але ти ***** тупорила ж завчила як оркобидло "восімлєт" і тут скавчишь)))
показати весь коментар
22.02.2023 23:24 Відповісти
Твій рідер порох цього мертвечука в Україну притягнув.... І реанімував...
показати весь коментар
22.02.2023 18:53 Відповісти
Адвокати вирішили що у них печінки протиударні 🤔 Ню-ню
показати весь коментар
22.02.2023 15:09 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 15:10 Відповісти
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
4 год
Нову порцію делирія підвезли (або я просто не чув). Керівництво країни точно і в деталях знало про плани росії, але якщо б росія дізналась, що вони знають, то перейшла б до плану Б, а от план Б наше керівництво, на жаль, взагалі не знало. Тому і тримали все в таємниці🤷
показати весь коментар
22.02.2023 15:11 Відповісти
В смертях и муках населения в Гостомеле, Буче,Ирпене и Бородянке ,Мариуполь и Херсоне, виновата только земразь - ибо они предатели,которые красной дорожкой запустили врага под самый Киев. Жаль,что мало кто это понимает.
показати весь коментар
22.02.2023 15:22 Відповісти
значит плохо отпи...здили
показати весь коментар
22.02.2023 15:14 Відповісти
нельзя было эту СЦУККУ мертветчука выпускать из Украины! ЭТО бандит и вор должно было висеть на фонарном столбе, без какого-либо сожаления к этой НЕЖИТИ!
показати весь коментар
22.02.2023 15:18 Відповісти
Недолік демократичного суспільства: презумпція невинуватості, тому доводиться копирсатись в кожному шматку лайна, лабораторними методами доводячи, що це таки лайно.
Натомість у тоталітарному суспільстві на звук "зради" спочатку стріляють, а вже потім (якщо є час та бажання) розбираються, що то насправді було.
показати весь коментар
22.02.2023 15:19 Відповісти
Ну, якщо за абрамовича арахамія «клопотався безвоздмезно», то тепер на мертвечуку є можливість «трошки наклопотати» собі ….акакаяразніца ..
показати весь коментар
22.02.2023 15:19 Відповісти
А я згоден! Треба звільнити його по статтею за прогули, з записом у трудову книжку! Нехай тоді спробує, влаштуватися на роботу!
ЖАРТ!
показати весь коментар
22.02.2023 15:21 Відповісти
Не більш ефективно, ніж позиватись до батьків медведчука з метою оскарження його народження.
показати весь коментар
22.02.2023 15:22 Відповісти
Это хорошо, главное теперь его заставить явиться в суд в Украине, а потом снова арестовать и снова обменять на военнопленных украинских
показати весь коментар
22.02.2023 15:23 Відповісти
Увы суд, на сколько мне известно, его амнистировал для обмена...
Но новое дело, вполне реально!
показати весь коментар
22.02.2023 15:34 Відповісти
Должен найтись военком с повестками для адвокатов.
показати весь коментар
22.02.2023 15:30 Відповісти
Адвокатов за граты и на обмен
показати весь коментар
22.02.2023 15:33 Відповісти
Кілька днів тому чахлик намагався очоритии Пороха, тепер Хламідія, який ще рік тому був у засох з кумхуйлом, називає його зрадником. Це така нова передвиборча многоходовочка від слуг урода аби їх перестали називати зрадниками. Кооперація слуг» з мертвечуком продовжується?
показати весь коментар
22.02.2023 15:34 Відповісти
Какая то ******************** наглость. Ну приедь падла, и подай икс, здесь, в Украине. Чтоб уже пристрелили при задержании.
показати весь коментар
22.02.2023 15:37 Відповісти
********** не может без мандата.
показати весь коментар
22.02.2023 15:39 Відповісти
правильно зробив - його обрав мудрий і простий український народ на демократичних виборах і ніхто не сміє його позбавляти мандата.

Нехай засідає у ВР і жителі Маріуполя, Бучі, Бородянки та інших зруйнованих та відгеноцидинних міст дивляться через нього на справу рук своїх☝️
показати весь коментар
22.02.2023 15:42 Відповісти
По два патрона в багажник каждому адвокату, кто решил, что деньги важнее совести и собственного народа. На бутылку и на зону.
Так нужно было поступать в 2014-м. А сейчас просто необходимо.
показати весь коментар
22.02.2023 15:43 Відповісти
арахамія якось вже анонсувала відставку корупціонера рєзнікова. Щось результат недуже!
показати весь коментар
22.02.2023 16:04 Відповісти
Може ще захоче шоб йому нафтопровід повернули і ввели в склад переговорної групи? )))
показати весь коментар
22.02.2023 16:04 Відповісти
А в Україні залишились ще адвокати Медведчука!? Дивно. Я думав що прихильників Медведчука і таких як він в Україні вже не залишилось. А якщо ще є то це означає що хтось не допрацьовує або СБУ АБО ВОЄНКОМАТ.
показати весь коментар
22.02.2023 16:07 Відповісти
Воєнкомати
показати весь коментар
22.02.2023 23:19 Відповісти
Коли зелені холуї бігали на поклін до Медведчука, тоді він для них зрадником не був. Правда в, тому що зелені такі ж самі зрадники й Арахамія один із них.
показати весь коментар
22.02.2023 16:40 Відповісти
Каждый раз когда в Зеленских начинают кидать гнилыми овощами, они вскакивают и бегут пинать Медведчука или какого-нибудь Бойко. Как условный рефлекс у шимпанзе.
показати весь коментар
22.02.2023 16:41 Відповісти
при папиредниках такого не было. они ошивались в президентской хате и бли переговорщиками с мордором как пркдставители Украины ...
показати весь коментар
22.02.2023 19:53 Відповісти
А блаЗЄнських попереджали, що буде саме так. І, до речі, чому про "ведмедчука" пишуть як про "зрадника"? Ми хіба маємо судовий вирок про це? Тому блаЗЄнським треба було судити, якщо була підозра. Але побоялися, щоб він щось не сказав зайве й не викрив деталі "оманського_вікенду" блаЗЄнського. Тому його швиденько, оминувши всі правові процедури, обміняли.
показати весь коментар
22.02.2023 17:13 Відповісти
Коли влада популістська, то до того все і йде. Спершу "найвеличніший"своїм указом, позбавляє громадянства, потім депутатського мандату і все це з точки зору права - незаконно. "Мудрий нарід" в екстазі - "Слава Зе! Так їх, цих зрадників!" А потім, гнида Медведчук, через суд (як не український, то європейський) добивається компенсації від держави, тобто з наших з вами податків. Але це ще не все. Кацапські ЗМІ розносять на весь світ про "произвол украинского режима" і якийсь пересічний італієць, німець чі американець, який х.з., хто такий Медведчук починає думати, що "не всьо так адназначна" і "может украинцы тоже немного виноваты". Велику частку наших проблем ми створили, або створюємо самі собі.
показати весь коментар
22.02.2023 17:24 Відповісти
Комолов, влада любої країни має право позбавляти громадянства за зраду та інше, а як може стати негромадянин депутатом?
показати весь коментар
22.02.2023 23:17 Відповісти
а що його судили і довели вину,чи може ВР його мандата позбавила,ЗАКОННО має право позбавити,але зелені уйобки все роблять через сраку.
показати весь коментар
22.02.2023 23:30 Відповісти
Та вручите адвокатам повестки и дело-то !
показати весь коментар
22.02.2023 17:29 Відповісти
Не здивуюсь, якщо позов задовольнять, та мандат відновлять
показати весь коментар
22.02.2023 18:31 Відповісти
коли буде сидіти ця гнида?? За грати зрадника!!
показати весь коментар
22.02.2023 18:53 Відповісти
Ні, ну як вам оце? Воне зовсім кончене! Він це робить щоб його не забували чи що?
показати весь коментар
22.02.2023 23:11 Відповісти
 
 