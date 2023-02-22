Адвокати Медведчука подали позов проти Ради, оскаржують позбавлення мандата, - Арахамія

Адвокати підозрюваного у держзраді одного з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука подали позов проти Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата", - зазначив парламентар.

Також Арахамія заявив, що до роковин повномасштабного вторгнення очікують щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук запропонував Путіну "план Б", хочуть зробити "корейський варіант" для України, - Данілов