Адвокати Медведчука подали позов проти Ради, оскаржують позбавлення мандата, - Арахамія
Адвокати підозрюваного у держзраді одного з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука подали позов проти Верховної Ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата", - зазначив парламентар.
Також Арахамія заявив, що до роковин повномасштабного вторгнення очікують щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ.
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як за Патріотом Стерненком ганятися...то вся ця зграя включаючи авакава "працювала" в унісон....думай-ТЕ....чому зачастили Байден та Джонсон з іншими Політиками до Києва...
@_dopeless
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4 год
Нову порцію делирія підвезли (або я просто не чув). Керівництво країни точно і в деталях знало про плани росії, але якщо б росія дізналась, що вони знають, то перейшла б до плану Б, а от план Б наше керівництво, на жаль, взагалі не знало. Тому і тримали все в таємниці🤷
Натомість у тоталітарному суспільстві на звук "зради" спочатку стріляють, а вже потім (якщо є час та бажання) розбираються, що то насправді було.
ЖАРТ!
Но новое дело, вполне реально!
Нехай засідає у ВР і жителі Маріуполя, Бучі, Бородянки та інших зруйнованих та відгеноцидинних міст дивляться через нього на справу рук своїх☝️
Так нужно было поступать в 2014-м. А сейчас просто необходимо.