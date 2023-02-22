Фінляндія завтра вирішить, чи передаватиме Україні танки Leopard
Завтра Фінляндія має вирішити, чи братиме вона участь у поставках бойових танків Leopard до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Це питання вирішуватиметься на урядовій раді, а розглядатиметься як пропозиція Міноборони Фінляндії.
Передбачалося, що Фінляндія братиме участь у допомозі України з постачанням танків Leopard або ремонтуватиме інші бойові машини. Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія візьме участь у поставках танків.
Проте розраховувати на велику кількість бойових машин не варто, тому що Фінляндія має протяжний сухопутний кордон із Росією, тому Leopard важливі для оборони країни.
Раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін заявляла, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалене.
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Президент Чехии 🇨🇿Петер Павел отдал все,ремонт поврежденной бронетехніки тоже делают в Чехии,но все це оплачивают из США ..🇱🇷.
Ой баимся-баимся