Финляндия завтра решит, будет ли передавать Украине танки Leopard

Завтра Финляндия должна решить, примет ли она участие в поставках боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Этот вопрос будет решаться в правительственном совете, а будет рассматриваться как предложение Минобороны Финляндии.

Предполагалось, что Финляндия примет участие в помощи Украины с поставкой танков Leopard или будет ремонтировать другие боевые машины. Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия примет участие в поставках танков.

Однако рассчитывать на большое количество боевых машин не стоит, потому что у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.

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