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Новости Помощь Украине
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Финляндия завтра решит, будет ли передавать Украине танки Leopard

танк,leopard

Завтра Финляндия должна решить, примет ли она участие в поставках боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Этот вопрос будет решаться в правительственном совете, а будет рассматриваться как предложение Минобороны Финляндии.

Предполагалось, что Финляндия примет участие в помощи Украины с поставкой танков Leopard или будет ремонтировать другие боевые машины. Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия примет участие в поставках танков.

Однако рассчитывать на большое количество боевых машин не стоит, потому что у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.

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Автор: 

танк (2260) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+6
Нам би зі своїми повоєнними проблемами впоратися, тому не думаю, що Фінляндія на щось розраховує окрім знищення військового потенціалу московії
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22.02.2023 16:59
+3
Та годі, які претензії до Фінляндії?
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22.02.2023 16:46
+3
Реальные поставки вооружений строго Засекречены.. для СМИ скажут дали два танка или БТРа,а на самом деле..100...
Президент Чехии 🇨🇿Петер Павел отдал все,ремонт поврежденной бронетехніки тоже делают в Чехии,но все це оплачивают из США ..🇱🇷.
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22.02.2023 17:11
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а ми тоді вирішимо, чи допомагати Фінляндії віджимати назад Карелію та Кольскій півострів
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22.02.2023 16:34 Ответить
Та годі, які претензії до Фінляндії?
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22.02.2023 16:46 Ответить
та жодних. я про те що деякі, наприклад як справжні чеченці, вже можуть розраховувати на допомогу України у здобутті незалежності своєї Ічкерії. І розуміють це. А деякі вагаються сильно, і вважають що в них не може бути проблеи у яких знадобиться допомога тих кому вони свого часу допомогли.
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22.02.2023 16:49 Ответить
Нам би зі своїми повоєнними проблемами впоратися, тому не думаю, що Фінляндія на щось розраховує окрім знищення військового потенціалу московії
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22.02.2023 16:59 Ответить
Спсибі Союзникам за усе !
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22.02.2023 16:36 Ответить
с такими "партнерами" ворогів не потрібно...
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22.02.2023 16:36 Ответить
Не спішіть,у нас ще дохіра часу.
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22.02.2023 16:41 Ответить
Хоч би ухвалили. Хоч би ухвалили. Хоч 10 танків.
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22.02.2023 16:42 Ответить
После визита Байдена пусть попробуют не дать.
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22.02.2023 16:43 Ответить
2-3 тижні)
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22.02.2023 17:02 Ответить
Було дхя шуму про "сотні" танків від партнерів, а по факту по 3 - 5 шт від декількох країн - решта "думає"...
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22.02.2023 17:02 Ответить
Реальные поставки вооружений строго Засекречены.. для СМИ скажут дали два танка или БТРа,а на самом деле..100...
Президент Чехии 🇨🇿Петер Павел отдал все,ремонт поврежденной бронетехніки тоже делают в Чехии,но все це оплачивают из США ..🇱🇷.
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22.02.2023 17:11 Ответить
дай Боже...
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22.02.2023 17:20 Ответить
Петер Павел Красава✊ Бывший генерал НАТО, второй по значимости был...🇨🇿🇺🇦💪💪в штабе блока..🥇🔱
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22.02.2023 17:22 Ответить
скорее всего на 24....а шо тут быть пыльными?прилетит умру,стекла выбьет соберу и выкину **** париться?
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22.02.2023 17:38 Ответить
Реєстрація: 20 лютого 2023

Ой баимся-баимся
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22.02.2023 18:24 Ответить
А других вариантов у Мавзолейное Шизофреника давно нет...
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22.02.2023 17:33 Ответить
Ну вот правда, как же они за*бали, уже давно нужно было передать, если хотите помочь, а нет, так валите в сраку и не нужно пиар хода делать свои!
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22.02.2023 17:43 Ответить
передавайте, друзі! нема чого зволікати
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22.02.2023 17:48 Ответить
Уже перебор с обещаниями о поставках этих танков.
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22.02.2023 18:00 Ответить
Курва, накинулись на несчастную маленьную Финляндию, которая так то граничит с рф и потеряла в свое время значительные территории после конфликта. Даст хоть один танк и уже хорошо. Я еще удивляюсь, как пропаганда русаков не начала выкладывать на западных форумах реакцию отбитых цензора. С миру по нитки вот и будет своя танковая дивизия нато у Украины. Спасибо скажите хотя бы за это.
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22.02.2023 18:11 Ответить
По "странному" стечению обстоятельств, 99% отбитых - зассаные новореги, которые сюда именно для этого и заходят - посеять "зраду", разосрать нас с Западом, это кацапы в основной своей массе. Есть ещё часть ватников с регистрацией 2014-2021 годов, но их единицы.
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22.02.2023 18:29 Ответить
Почему Украина должна говорить спасибо? во первых это не даётся бесплатно, во вторых кто как не ЕС выкормила нового фюрера и не обращала внимание на оккупацию Грузию, аннексию Крыма. И мы просим всего лишь железо, воюют и погибают наши парни
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22.02.2023 18:32 Ответить
 
 