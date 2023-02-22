Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська у Фейсбуці.
"Ми це зробили! Комунікаційна стратегія ЗСУ на 2023 рік ухвалена! Збройні сили – це наш захист, це довіра, це найкрутіший бренд. І тому так хочеться зробити нашу комунікацію максимально якісною", - написала вона.
Стратегія визначає:
- комунікаційні цілі ЗСУ;
- цінності, на яких базується комунікаційна діяльність;
- аудиторії та канали зовнішньої комунікації ЗСУ;
- наратив ЗСУ;
- пріоритетні напрямки комунікацій ЗСУ на поточний рік;
- систему кількісних і якісних показників для оцінки ефективності реалізації стратегії;
- рекомендації для ведення акаунтів у соцмережах;
- графічний стиль у візуальній комунікації ЗСУ".
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Впрочем, вы все, не такие сруские, одинаковые, как под копирку оттиснуты.
Заглавная буква служит для выделения начала определенных отрезков текста. По правилам русского языка выделяется первое слово текста и первое слово после точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков. Каждое новое предложение в тексте, все заголовки и названия разделов пишутся с заглавной буквы.
До чего же у вас, на Параше, население безграмотное и тупое. И грамматику не соблюдает и пионтковских слушает.
Ну печалься, печалься, дурашка из Парашки.
Ну й ще раз - факт: немає іншого способу доставити необхідну масу вибухівки - лише артилерія. Артилерії треба, щоб розгромити російську артилерію, танки та інші бронезасоби й усю ту масу піхоти. Й усе це потрібно зробити, доки ВСрф не нашкодили українцям у відповідь - особливо, якщо ЗСУ ще й збираються наступати. А тим, хто боїться реакції путіна, слід нагадати, що артилерія значно дешевша за літаки й тому її можна купити більше, а символічних загроз буде менше.
https://tyzhden.ua/tom-kuper-zakhid-tobto-ssha-nato-ta-ies-j-dosi-ne-zdaten-osiahnuty-spravzhnij-masshtab-tsiiei-vijny/
как попугаи повторяют друг за другом.