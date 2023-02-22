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Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська у Фейсбуці.

"Ми це зробили! Комунікаційна стратегія ЗСУ на 2023 рік ухвалена! Збройні сили – це наш захист, це довіра, це найкрутіший бренд. І тому так хочеться зробити нашу комунікацію максимально якісною", - написала вона.

Стратегія визначає:

- комунікаційні цілі ЗСУ;

- цінності, на яких базується комунікаційна діяльність;

- аудиторії та канали зовнішньої комунікації ЗСУ;

- наратив ЗСУ;

- пріоритетні напрямки комунікацій ЗСУ на поточний рік;

- систему кількісних і якісних показників для оцінки ефективності реалізації стратегії;

- рекомендації для ведення акаунтів у соцмережах;

- графічний стиль у візуальній комунікації ЗСУ".

Автор: 

стратегія (200) комунікація (28) ЗСУ (7590) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+17
ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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22.02.2023 21:12
+11
Сподіваюся, там є пункт про те що військові дії мають коментувати військові, а не чиновники ОПи чи інші особи, не причетні до цих дій. Це ж стосується і повідомлень про поставки озброєнь.
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22.02.2023 21:14
+6
Ну, сейчас набегут разного рода и толка "эхсперты" типа Абдрыстовича (кстати, этого папаковника ещё не призвали в ВСУ? Нет? А почему собственно?), ждановых (кстати, такой бравый полковник с таким чаймаданом знаний и не в ВСУ. А почему собственно?), руснявой дряни типа старпёра "Саливанчика", пардон, пионтковского, конторского фейгена и т.д., и нам всё по полочкам растолкуют. Точнее по ушам развесят.
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22.02.2023 21:13
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ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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22.02.2023 21:12 Відповісти
А чому його не було на зустрічі з Байденом? Він центральна фігура!
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22.02.2023 22:07 Відповісти
Невже тепер в "комунікаціях" про ведення бойових дій зникнуть подоляки, рєзнікови, малярши, безумні та інші борцуни за рейтинги?
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22.02.2023 21:13 Відповісти
Маляр в його команді,так що з нею.
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22.02.2023 21:41 Відповісти
Ну, сейчас набегут разного рода и толка "эхсперты" типа Абдрыстовича (кстати, этого папаковника ещё не призвали в ВСУ? Нет? А почему собственно?), ждановых (кстати, такой бравый полковник с таким чаймаданом знаний и не в ВСУ. А почему собственно?), руснявой дряни типа старпёра "Саливанчика", пардон, пионтковского, конторского фейгена и т.д., и нам всё по полочкам растолкуют. Точнее по ушам развесят.
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22.02.2023 21:13 Відповісти
чем тебе Пионтковский не нравится ? Посмотрим , какой ты будешь в его возрасте уметь, как он рассуждать ТОЛКОВО о геополитике !!
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22.02.2023 23:42 Відповісти
Всем не нравиться. Особенно той херней, что он талдычит для стада баранов. А вам, как я понимаю, этот не такой сруский, заходиь на ура. Так модет вы и Абдрыстовича слушаете?.
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23.02.2023 06:41 Відповісти
3.14здобола Аферистовича я не слушаю , а Пионтковского я слушаю с 2014 года , старик учёный и вполне умные адекватные вещи говорит !!
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Старик давно плох в своём маразме. Он всё это говорит уже год. Одно и тоже, разными фразами, при этом и ни разу не извинился за свои несбывшиеся прогнозы которые он с упоением даёт чуть ли не ежедневно. делает вид, что это не он говорил, а наверное Зинка. Вам заходит? Ну, это ваше личное горе и я вам не доктор.
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23.02.2023 14:22 Відповісти
вы ,наверное, старые видеоролики смотрите ! Обновите свой компьютер или гугл !
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23.02.2023 14:53 Відповісти
Я меня всё в ногу со временем. В отличии от трепача зарабатывающего на лохах не такого сруского пионтковского.
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23.02.2023 14:55 Відповісти
Малыш, тебе по уровню эрудиции и интеллекта до Андрея Андреевича , как раком до Луны ползти !
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23.02.2023 15:00 Відповісти
А вы, как я вижу, уже измеряли указанным методом это расстояние, "интеллектуал" и "эрудит" вы наш. Скажите Шпомер, вы тоже не из таких, как и загаваривающийся старпёр пионтковский, сруских?
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23.02.2023 15:11 Відповісти
я уже всё сказал , чему равен твой айкью !
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23.02.2023 15:51 Відповісти
Послушайте, измеритель IQ вы наш, вы прежде грамотно писать научитесь, с соблюдение правил грамматики, синтаксиса и пунктуации, а потом уж тут что то измеряйте, вместе со деменциозным болтуном-попрошайкой на Ютубе, пиней.
Впрочем, вы все, не такие сруские, одинаковые, как под копирку оттиснуты.
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23.02.2023 15:58 Відповісти
Интересно-интересно ! Вы ,мне можете указать ошибки грамматики, синтаксиса и пунктуации в этом комментарии и в предыдущих ? ню-ню, ждём-с !
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23.02.2023 23:51 Відповісти
Охотно, поклонник старого маразматика и по совместительству неучь.

Заглавная буква служит для выделения начала определенных отрезков текста. По правилам русского языка выделяется первое слово текста и первое слово после точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков. Каждое новое предложение в тексте, все заголовки и названия разделов пишутся с заглавной буквы.
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24.02.2023 06:56 Відповісти
И фсёо ? На этом ваш скудный язык закончился ? Пичалька
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24.02.2023 08:24 Відповісти
Этого МАЛО?!
До чего же у вас, на Параше, население безграмотное и тупое. И грамматику не соблюдает и пионтковских слушает.
Ну печалься, печалься, дурашка из Парашки.
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24.02.2023 08:28 Відповісти
Интересно , а каких политологов или блогеров любите слушать или прислушиваться к их мнениям ?
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24.02.2023 19:04 Відповісти
Сподіваюся, там є пункт про те що військові дії мають коментувати військові, а не чиновники ОПи чи інші особи, не причетні до цих дій. Це ж стосується і повідомлень про поставки озброєнь.
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22.02.2023 21:14 Відповісти
Збройні сили рф (ВСрф) «давлять масою». Масою артилерії, бронемашин, а тепер - масою нетренованої піхоти. І ніхто інший, але сам путін, звів усю війну до найпростішого спільного знаменника: «або ви знищите всю мою армію, або здавайтеся» - й це залишається незмінним від квітня 2022 року. Вже десять довгих і кривавих місяців. Відповідно, іншого виходу немає: треба вбити всю його армію. А єдиним ефективним (читайте, раціональним) методом такого знищення є вогнева потужність - буквально тоннаж вибухівки, яку можна кинути на голови ВСрф.

Ну й ще раз - факт: немає іншого способу доставити необхідну масу вибухівки - лише артилерія. Артилерії треба, щоб розгромити російську артилерію, танки та інші бронезасоби й усю ту масу піхоти. Й усе це потрібно зробити, доки ВСрф не нашкодили українцям у відповідь - особливо, якщо ЗСУ ще й збираються наступати. А тим, хто боїться реакції путіна, слід нагадати, що артилерія значно дешевша за літаки й тому її можна купити більше, а символічних загроз буде менше.
https://tyzhden.ua/tom-kuper-zakhid-tobto-ssha-nato-ta-ies-j-dosi-ne-zdaten-osiahnuty-spravzhnij-masshtab-tsiiei-vijny/
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22.02.2023 21:14 Відповісти
Нажаль немає пункту прибрати "бенямарахвон". Це б значно поліпшило комунікацію.
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22.02.2023 21:28 Відповісти
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22.02.2023 21:29 Відповісти
Ja xotel skazat takoj zurnal Litve stojit 3500 evro
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22.02.2023 21:33 Відповісти
Ja primerno znaju skolko kacapoc jest ubytux,invalidov,propavsix bezvesti.Takix u nix jest svyse 300 tysiac
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22.02.2023 21:39 Відповісти
Навіть родичі загиблих ті кого знаю особисто, не звинувачують самеЗалужного.
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22.02.2023 21:42 Відповісти
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22.02.2023 21:54 Відповісти
😪
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22.02.2023 22:02 Відповісти
От обов'язково, як тільки тема про ЗСУ, налізає якась кацапська срань і сере.
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22.02.2023 21:38 Відповісти
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22.02.2023 21:53 Відповісти
как меня уже тошнит от слова "наратив".
как попугаи повторяют друг за другом.
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22.02.2023 23:26 Відповісти
 
 