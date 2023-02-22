Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська у Фейсбуці.

"Ми це зробили! Комунікаційна стратегія ЗСУ на 2023 рік ухвалена! Збройні сили – це наш захист, це довіра, це найкрутіший бренд. І тому так хочеться зробити нашу комунікацію максимально якісною", - написала вона.

Стратегія визначає:

- комунікаційні цілі ЗСУ;

- цінності, на яких базується комунікаційна діяльність;

- аудиторії та канали зовнішньої комунікації ЗСУ;

- наратив ЗСУ;

- пріоритетні напрямки комунікацій ЗСУ на поточний рік;

- систему кількісних і якісних показників для оцінки ефективності реалізації стратегії;

- рекомендації для ведення акаунтів у соцмережах;

- графічний стиль у візуальній комунікації ЗСУ".