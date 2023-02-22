Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил коммуникационную стратегию ВСУ на 2023 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в Фейсбуке.

"Мы это сделали! Коммуникационная стратегия ВСУ на 2023 год принята! Вооруженные силы – это наша защита, это доверие, это самый крутой бренд. И потому так хочется сделать нашу коммуникацию максимально качественной", - написала она.

Стратегия определяет:

- коммуникационные цели ВСУ;

– ценности, на которых базируется коммуникационная деятельность;

- аудитории и каналы внешней коммуникации ВСУ;

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- нарратив ВСУ;

- приоритетные направления коммуникаций ВСУ на текущий год;

– систему количественных и качественных показателей для оценки эффективности реализации стратегии;

- рекомендации по ведению аккаунтов в соцсетях;

- графический стиль в визуальной коммуникации ВСУ".