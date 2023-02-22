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Залужный утвердил коммуникационную стратегию ВСУ на 2023 год

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил коммуникационную стратегию ВСУ на 2023 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в Фейсбуке.

"Мы это сделали! Коммуникационная стратегия ВСУ на 2023 год принята! Вооруженные силы – это наша защита, это доверие, это самый крутой бренд. И потому так хочется сделать нашу коммуникацию максимально качественной", - написала она.

Стратегия определяет:

- коммуникационные цели ВСУ;

– ценности, на которых базируется коммуникационная деятельность;

- аудитории и каналы внешней коммуникации ВСУ;

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- нарратив ВСУ;

- приоритетные направления коммуникаций ВСУ на текущий год;

– систему количественных и качественных показателей для оценки эффективности реализации стратегии;

- рекомендации по ведению аккаунтов в соцсетях;

- графический стиль в визуальной коммуникации ВСУ".

Автор: 

стратегия (191) коммуникация (34) ВСУ (6629) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+17
ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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22.02.2023 21:12
+11
Сподіваюся, там є пункт про те що військові дії мають коментувати військові, а не чиновники ОПи чи інші особи, не причетні до цих дій. Це ж стосується і повідомлень про поставки озброєнь.
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22.02.2023 21:14
+6
Ну, сейчас набегут разного рода и толка "эхсперты" типа Абдрыстовича (кстати, этого папаковника ещё не призвали в ВСУ? Нет? А почему собственно?), ждановых (кстати, такой бравый полковник с таким чаймаданом знаний и не в ВСУ. А почему собственно?), руснявой дряни типа старпёра "Саливанчика", пардон, пионтковского, конторского фейгена и т.д., и нам всё по полочкам растолкуют. Точнее по ушам развесят.
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22.02.2023 21:13
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ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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22.02.2023 21:12 Ответить
А чому його не було на зустрічі з Байденом? Він центральна фігура!
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22.02.2023 22:07 Ответить
Невже тепер в "комунікаціях" про ведення бойових дій зникнуть подоляки, рєзнікови, малярши, безумні та інші борцуни за рейтинги?
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22.02.2023 21:13 Ответить
Маляр в його команді,так що з нею.
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22.02.2023 21:41 Ответить
Ну, сейчас набегут разного рода и толка "эхсперты" типа Абдрыстовича (кстати, этого папаковника ещё не призвали в ВСУ? Нет? А почему собственно?), ждановых (кстати, такой бравый полковник с таким чаймаданом знаний и не в ВСУ. А почему собственно?), руснявой дряни типа старпёра "Саливанчика", пардон, пионтковского, конторского фейгена и т.д., и нам всё по полочкам растолкуют. Точнее по ушам развесят.
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22.02.2023 21:13 Ответить
чем тебе Пионтковский не нравится ? Посмотрим , какой ты будешь в его возрасте уметь, как он рассуждать ТОЛКОВО о геополитике !!
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22.02.2023 23:42 Ответить
Всем не нравиться. Особенно той херней, что он талдычит для стада баранов. А вам, как я понимаю, этот не такой сруский, заходиь на ура. Так модет вы и Абдрыстовича слушаете?.
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23.02.2023 06:41 Ответить
3.14здобола Аферистовича я не слушаю , а Пионтковского я слушаю с 2014 года , старик учёный и вполне умные адекватные вещи говорит !!
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23.02.2023 12:26 Ответить
Старик давно плох в своём маразме. Он всё это говорит уже год. Одно и тоже, разными фразами, при этом и ни разу не извинился за свои несбывшиеся прогнозы которые он с упоением даёт чуть ли не ежедневно. делает вид, что это не он говорил, а наверное Зинка. Вам заходит? Ну, это ваше личное горе и я вам не доктор.
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23.02.2023 14:22 Ответить
вы ,наверное, старые видеоролики смотрите ! Обновите свой компьютер или гугл !
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23.02.2023 14:53 Ответить
Я меня всё в ногу со временем. В отличии от трепача зарабатывающего на лохах не такого сруского пионтковского.
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23.02.2023 14:55 Ответить
Малыш, тебе по уровню эрудиции и интеллекта до Андрея Андреевича , как раком до Луны ползти !
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23.02.2023 15:00 Ответить
А вы, как я вижу, уже измеряли указанным методом это расстояние, "интеллектуал" и "эрудит" вы наш. Скажите Шпомер, вы тоже не из таких, как и загаваривающийся старпёр пионтковский, сруских?
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23.02.2023 15:11 Ответить
я уже всё сказал , чему равен твой айкью !
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23.02.2023 15:51 Ответить
Послушайте, измеритель IQ вы наш, вы прежде грамотно писать научитесь, с соблюдение правил грамматики, синтаксиса и пунктуации, а потом уж тут что то измеряйте, вместе со деменциозным болтуном-попрошайкой на Ютубе, пиней.
Впрочем, вы все, не такие сруские, одинаковые, как под копирку оттиснуты.
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23.02.2023 15:58 Ответить
Интересно-интересно ! Вы ,мне можете указать ошибки грамматики, синтаксиса и пунктуации в этом комментарии и в предыдущих ? ню-ню, ждём-с !
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23.02.2023 23:51 Ответить
Охотно, поклонник старого маразматика и по совместительству неучь.

Заглавная буква служит для выделения начала определенных отрезков текста. По правилам русского языка выделяется первое слово текста и первое слово после точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков. Каждое новое предложение в тексте, все заголовки и названия разделов пишутся с заглавной буквы.
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24.02.2023 06:56 Ответить
И фсёо ? На этом ваш скудный язык закончился ? Пичалька
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24.02.2023 08:24 Ответить
Этого МАЛО?!
До чего же у вас, на Параше, население безграмотное и тупое. И грамматику не соблюдает и пионтковских слушает.
Ну печалься, печалься, дурашка из Парашки.
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24.02.2023 08:28 Ответить
Интересно , а каких политологов или блогеров любите слушать или прислушиваться к их мнениям ?
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24.02.2023 19:04 Ответить
Сподіваюся, там є пункт про те що військові дії мають коментувати військові, а не чиновники ОПи чи інші особи, не причетні до цих дій. Це ж стосується і повідомлень про поставки озброєнь.
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22.02.2023 21:14 Ответить
Збройні сили рф (ВСрф) «давлять масою». Масою артилерії, бронемашин, а тепер - масою нетренованої піхоти. І ніхто інший, але сам путін, звів усю війну до найпростішого спільного знаменника: «або ви знищите всю мою армію, або здавайтеся» - й це залишається незмінним від квітня 2022 року. Вже десять довгих і кривавих місяців. Відповідно, іншого виходу немає: треба вбити всю його армію. А єдиним ефективним (читайте, раціональним) методом такого знищення є вогнева потужність - буквально тоннаж вибухівки, яку можна кинути на голови ВСрф.

Ну й ще раз - факт: немає іншого способу доставити необхідну масу вибухівки - лише артилерія. Артилерії треба, щоб розгромити російську артилерію, танки та інші бронезасоби й усю ту масу піхоти. Й усе це потрібно зробити, доки ВСрф не нашкодили українцям у відповідь - особливо, якщо ЗСУ ще й збираються наступати. А тим, хто боїться реакції путіна, слід нагадати, що артилерія значно дешевша за літаки й тому її можна купити більше, а символічних загроз буде менше.
https://tyzhden.ua/tom-kuper-zakhid-tobto-ssha-nato-ta-ies-j-dosi-ne-zdaten-osiahnuty-spravzhnij-masshtab-tsiiei-vijny/
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22.02.2023 21:14 Ответить
Нажаль немає пункту прибрати "бенямарахвон". Це б значно поліпшило комунікацію.
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22.02.2023 21:28 Ответить
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22.02.2023 21:29 Ответить
Ja xotel skazat takoj zurnal Litve stojit 3500 evro
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22.02.2023 21:33 Ответить
Ja primerno znaju skolko kacapoc jest ubytux,invalidov,propavsix bezvesti.Takix u nix jest svyse 300 tysiac
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22.02.2023 21:39 Ответить
Навіть родичі загиблих ті кого знаю особисто, не звинувачують самеЗалужного.
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22.02.2023 21:42 Ответить
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22.02.2023 21:54 Ответить
😪
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22.02.2023 22:02 Ответить
От обов'язково, як тільки тема про ЗСУ, налізає якась кацапська срань і сере.
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22.02.2023 21:38 Ответить
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22.02.2023 21:53 Ответить
как меня уже тошнит от слова "наратив".
как попугаи повторяют друг за другом.
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22.02.2023 23:26 Ответить
 
 