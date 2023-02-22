Залужный утвердил коммуникационную стратегию ВСУ на 2023 год
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил коммуникационную стратегию ВСУ на 2023 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в Фейсбуке.
"Мы это сделали! Коммуникационная стратегия ВСУ на 2023 год принята! Вооруженные силы – это наша защита, это доверие, это самый крутой бренд. И потому так хочется сделать нашу коммуникацию максимально качественной", - написала она.
Стратегия определяет:
- коммуникационные цели ВСУ;
– ценности, на которых базируется коммуникационная деятельность;
- аудитории и каналы внешней коммуникации ВСУ;
- нарратив ВСУ;
- приоритетные направления коммуникаций ВСУ на текущий год;
– систему количественных и качественных показателей для оценки эффективности реализации стратегии;
- рекомендации по ведению аккаунтов в соцсетях;
- графический стиль в визуальной коммуникации ВСУ".
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Впрочем, вы все, не такие сруские, одинаковые, как под копирку оттиснуты.
Заглавная буква служит для выделения начала определенных отрезков текста. По правилам русского языка выделяется первое слово текста и первое слово после точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков. Каждое новое предложение в тексте, все заголовки и названия разделов пишутся с заглавной буквы.
До чего же у вас, на Параше, население безграмотное и тупое. И грамматику не соблюдает и пионтковских слушает.
Ну печалься, печалься, дурашка из Парашки.
Ну й ще раз - факт: немає іншого способу доставити необхідну масу вибухівки - лише артилерія. Артилерії треба, щоб розгромити російську артилерію, танки та інші бронезасоби й усю ту масу піхоти. Й усе це потрібно зробити, доки ВСрф не нашкодили українцям у відповідь - особливо, якщо ЗСУ ще й збираються наступати. А тим, хто боїться реакції путіна, слід нагадати, що артилерія значно дешевша за літаки й тому її можна купити більше, а символічних загроз буде менше.
https://tyzhden.ua/tom-kuper-zakhid-tobto-ssha-nato-ta-ies-j-dosi-ne-zdaten-osiahnuty-spravzhnij-masshtab-tsiiei-vijny/
как попугаи повторяют друг за другом.