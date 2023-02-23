УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11016 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
322 0

Минулої доби росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 22 лютого, російські окупанти поранили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 22 лютого стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: в Бахмуті та Ласточкиному", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдіївка та Бахмут фактично зруйновані, армія РФ методично застосовує всі види озброєння для знищення інфраструктури, - Кириленко

Минулої доби росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1804) Донецька область (8586) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 