Син Януковича перевів бізнес у Росію, - росЗМІ
Олександр Янукович, син президента-втікача Віктор Януковича, перевів компанію "МАКО Холдинг" у російську юрисдикцію.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Компанія "МАКО Холдинг" Януковича-молодшого 17 січня подала заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Компанію та її структури зареєстровані на вулиці Артема в окупованому Донецьку.
До того, як змінити юрисдикцію "МАКО Холдинг" була зареєстрована у Краматорську Донецької області.
Нагадаємо, "МАКО Холдинг" працювала на українському ринку з 2006 року. Компанія займалася будівництвом і управлінням офісною та готельною нерухомістю, торгівлею вугіллям і промисловим обладнанням. Наразі компанія перебуває під санкціями ЄС і США.
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