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Новини
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Син Януковича перевів бізнес у Росію, - росЗМІ

янукович,александр

Олександр Янукович, син президента-втікача Віктор Януковича, перевів компанію "МАКО Холдинг" у російську юрисдикцію.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія "МАКО Холдинг" Януковича-молодшого 17 січня подала заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Компанію та її структури зареєстровані на вулиці Артема в окупованому Донецьку.

Читайте: Скеровано до суду справу щодо заволодіння Януковичем та його сином Олександром резиденцією "Межигір’я", - САП

До того, як змінити юрисдикцію "МАКО Холдинг" була зареєстрована у Краматорську Донецької області.

Нагадаємо, "МАКО Холдинг" працювала на українському ринку з 2006 року. Компанія займалася будівництвом і управлінням офісною та готельною нерухомістю, торгівлею вугіллям і промисловим обладнанням. Наразі компанія перебуває під санкціями ЄС і США.

Також читайте: Понад 300 млн грн сина Януковича Олександра передали ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

росія (65415) Янукович Олександр (251)


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Топ коментарі
+16
Лучше бы он к брату, под лёд, перевёлся
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23.02.2023 08:41
+7
В січні цього року? Це виходить, що найкращі помирають за Україну, а таке сміття у ворога буде вести бізнес? Допомогли мабуть портнов і татаров?
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23.02.2023 08:45
+5
То кажуть він веде доволі безбідне життя, купує дорогі авто, будинок прикупив в дорогому кварталі Торонто, чоловів своїх по ресторанам водить
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23.02.2023 08:51
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Лучше бы он к брату, под лёд, перевёлся
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23.02.2023 08:41 Відповісти
То кажуть він веде доволі безбідне життя, купує дорогі авто, будинок прикупив в дорогому кварталі Торонто, чоловів своїх по ресторанам водить
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23.02.2023 08:51 Відповісти
Там ще невідомо як воно було. Може він десь, приміром, в одній з країн південної Америки живе собі безтурботно...
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23.02.2023 08:51 Відповісти
Та все відомо.Люби друзі в біді не залишили.
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23.02.2023 08:54 Відповісти
Молодший утирок живий, не переймайся.
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23.02.2023 08:54 Відповісти
Сашко Стоматолог скоро будет в злате купаться в Рашке когда там все рухнет если руки не окривели стоматолог это как сегодня Хутин будет на теренах колышней Рашки..
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23.02.2023 09:18 Відповісти
В січні цього року? Це виходить, що найкращі помирають за Україну, а таке сміття у ворога буде вести бізнес? Допомогли мабуть портнов і татаров?
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23.02.2023 08:45 Відповісти
В Україні, нажаль, нічого не змінюється.
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23.02.2023 08:56 Відповісти
Будучи при владі ні на що окрім красти не спромігся, та ще й "батя" сцикло.
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23.02.2023 08:49 Відповісти
Вчасно здриснути це пА пАнятіям
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23.02.2023 08:53 Відповісти
розумний хід.. він же не дурак як тато
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23.02.2023 08:54 Відповісти
А цей, ублдок, не хоче на фронт , чому його досі не мобілізували. Он також винен, в цій війні
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23.02.2023 08:55 Відповісти
Хм... Вы же сами знаете ответ. Он, как и папик радостно деребанил страну. И ему за это ничего не будет, если его не сдаст сама срашка. Вы же сами это понимаете. Или вы подумали, что его грызет совесть? Не грызет.
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23.02.2023 10:09 Відповісти
бизнесмен ху.в
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23.02.2023 08:56 Відповісти
Сподіваюсь Зеля йому не заважав переводити !
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23.02.2023 08:57 Відповісти
А кто то тут рассказывает, что дети чиновников не причем и за родителей не отвечают....
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23.02.2023 09:00 Відповісти
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23.02.2023 09:01 Відповісти
Вот дебил - был свободным человеком, мог перехать в Австрию,
теперь будет под судом как пособник агрессора.
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23.02.2023 11:46 Відповісти
 
 