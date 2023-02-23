Син Януковича перевів бізнес у Росію, - росЗМІ

Олександр Янукович, син президента-втікача Віктор Януковича, перевів компанію "МАКО Холдинг" у російську юрисдикцію.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія "МАКО Холдинг" Януковича-молодшого 17 січня подала заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Компанію та її структури зареєстровані на вулиці Артема в окупованому Донецьку.

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До того, як змінити юрисдикцію "МАКО Холдинг" була зареєстрована у Краматорську Донецької області.

Нагадаємо, "МАКО Холдинг" працювала на українському ринку з 2006 року. Компанія займалася будівництвом і управлінням офісною та готельною нерухомістю, торгівлею вугіллям і промисловим обладнанням. Наразі компанія перебуває під санкціями ЄС і США.

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