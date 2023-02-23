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Росіяни обстріляли Куп’янськ, поранення дістали 2 жінки, - ОВА

купянськ

Російські загарбники обстріляли Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого поранено двох жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп'янська. Внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки.
Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28700) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (773)


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Це не з того літачка, що в валуйках "впав"?)
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23.02.2023 10:27 Відповісти
 
 