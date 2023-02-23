Ніч на Донеччині: ракетні удари по Багатирю, обстріли Курахового, Авдіївки, Костянтинівки, одна людина загинула, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові не припиняють обстрілювати населені пункти Донецької області. Окупанти завдають ракетних ударів, обстрілюють міста з "Градів" та артилерії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку вночі росіяни завдали 3 ракетних ударів по Багатирю Великоновосілківської ТГ - зруйнували будинок.

На Донецькому напрямку відбулися 3 обстріли Курахового та 1 обстріл Курахівки - пошкоджено приватний сектор, без жертв. На ранок росіяни обстріляли Авдіївку двічі з артилерії й двічі з "Градів" - пошкоджені будинки, є 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівська та Соледарська громада. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватних будинки та багатоповерхівку та 2 будинки у Васюківці, 3 у Федорівці.

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"На Лисичанському напрямку сьогодні зранку росіяни вбили 1 та поранили 1 людину в Ямполі Лиманської громади - там пошкоджено 6 будинків. Ще 2 будинки постраждали у Торському. У Переїзному Званівської ТГ пошкоджено будинки на трьох вулицях, гучно було у Сіверській ТГ", - зазначив Кириленко.

Всього за попередню добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.







