На деокупованій Луганщини цивільний підірвався на міні, - Гайдай
Вночі 22 лютого поблизу визволеного Новоселівського Луганської області 39-річний чоловік на власній автівці наїхав на ворожу міну
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Пораненого доставили до лікарні на Харківщину з вибуховою травмою, осколковим пораненням скроневої ділянки, м’яких тканин обличчя, забоєм грудної клітини, травмою живота, опіками обличчя", - йдеться в повідомленні.
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