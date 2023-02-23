УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
346 0

На деокупованій Луганщини цивільний підірвався на міні, - Гайдай

міни

Вночі 22 лютого поблизу визволеного Новоселівського Луганської області 39-річний чоловік на власній автівці наїхав на ворожу міну

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пораненого доставили до лікарні на Харківщину з вибуховою травмою, осколковим пораненням скроневої ділянки, м’яких тканин обличчя, забоєм грудної клітини, травмою живота, опіками обличчя", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагалися прорватися біля Кремінної, але їхній наступ захлинувся, - ОВА

Автор: 

розмінування (994) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 