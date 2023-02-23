На деокупованій Луганщини цивільний підірвався на міні, - Гайдай

Вночі 22 лютого поблизу визволеного Новоселівського Луганської області 39-річний чоловік на власній автівці наїхав на ворожу міну

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пораненого доставили до лікарні на Харківщину з вибуховою травмою, осколковим пораненням скроневої ділянки, м’яких тканин обличчя, забоєм грудної клітини, травмою живота, опіками обличчя", - йдеться в повідомленні.

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