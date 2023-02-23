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Енергосистема 23 лютого працюватиме без обмежень, - Міненерго

електроенергія

Енергосистема України має достатньо потужностей і працюватиме без обмежень споживачів та зі значним резервом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

У Міненерго повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях. Проте у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко

Автор: 

електроенергія (6220) Галущенко Герман (531) Електрика (2042) Мінекоенерго (97)


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Але в Одесі вимикають по декілька годин, хоч вуличне освітлення не вимикають. - Чінуши з ДТЕК мабуть варять бабло на «правильному» перерозподіленні…
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23.02.2023 11:08 Відповісти
Пишуть "через дефіцит пропускної спроможності мереж".
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23.02.2023 11:20 Відповісти
А в Одессе пошли отключения при том, что освещение на улицах в темное время суток стали включать. Парадокс?... Та не, руководство ДТЕК открыто для "решения вопросов" Вот так, кому война а кому бабло рубить
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23.02.2023 13:02 Відповісти
 
 