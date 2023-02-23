Енергосистема 23 лютого працюватиме без обмежень, - Міненерго

Енергосистема України має достатньо потужностей і працюватиме без обмежень споживачів та зі значним резервом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

"Попри збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У Міненерго повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях. Проте у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

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