Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко
15 лютого генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Четверту добу поспіль українська енергосистемі працюватиме з нульовим дефіцитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більша частина обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив міністра енергетики України Герман Галущенко.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.
На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони.
Будь ласка, зачекайте...
та пристреліть вже цього балабола
вот ***** москалям розвідка - наші балаболи все розпатякають.... цей про енергосистему, золотояйцевий про поставки....
Спасібо тобі колоборанте-Галущенко!!!! За наводку ракет!!!
Нагадаю, що за 2 тижні до початку бомбардувань Зеля з Галущенком верещали, що Україна вийшла на історичні рекорди експорту надлишкової електроенергії до ЄС.
Включаємо мозок, думаємо чи все так добре у нашому королівстві.