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Енергосистема України четверту добу поспіль працюватиме без дефіциту, - Галущенко

енергетика,електроенергія,енергосектор

15 лютого генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Четверту добу поспіль українська енергосистемі працюватиме з нульовим дефіцитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більша частина обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив  міністра енергетики України Герман Галущенко.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
заявив міністра енергетики України Герман Галущенко Джерело:

та пристреліть вже цього балабола
вот ***** москалям розвідка - наші балаболи все розпатякають.... цей про енергосистему, золотояйцевий про поставки....
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15.02.2023 11:10
+7
Та вони і так все знають. Інформаторів до біса, навіть на заході країни
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15.02.2023 11:04
+5
Кацапи дякують за інформацію.
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15.02.2023 11:03
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Главное 23-24 февраля что бы система пережила.
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15.02.2023 10:55 Відповісти
Сколько там ракет запустять?1000, 2000, 3000 тысячи? Что там Смешко говорит?
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15.02.2023 10:59 Відповісти
Главное сколько не долетят.
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15.02.2023 11:10 Відповісти
Так запустять сколько? Вы же явно намекаете, что как вы считаете запустят больше чем скажем 70-80. Откуда информация?
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15.02.2023 11:12 Відповісти
Это уже ваши домыслы,я не намекаю а и так ясно что в эти дни орки устроят обстрел по причине периодичности и гнилости своей натуры.Не пропустят они эти дни.
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15.02.2023 11:16 Відповісти
А почему у вас сомнения, что энергосистема переживет 23-24? Что особенного будет?
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15.02.2023 11:20 Відповісти
Переживет,но опять будут отключения.
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15.02.2023 11:39 Відповісти
Особисто заради тебе Скабєєва та Солов'йов можуть сповістити й про мільйон, як про "тисячу знищених Байрактарів", або про "знищення" ХАйМАРСів, або про Бредлі та Леопарди яких поки що в Україні не має, а у новинах окупаційних рашистскіх військ вже "є"!
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15.02.2023 11:25 Відповісти
З ним треба пом'якше людина хворіє, на наступних виборах за смєшка хоче голосувати
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15.02.2023 11:27 Відповісти
Да ну?
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15.02.2023 11:40 Відповісти
У вас у профілі написано це. Як можна за відвертого кгбешника голосувати?
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15.02.2023 11:41 Відповісти
За комика и кондитера лучше было?
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15.02.2023 11:43 Відповісти
Кондитера да. Смешко кацапський агент. Кстати где этот патриот сейчас? Как армии помогает?
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15.02.2023 11:48 Відповісти
Дайте вгадаю...мабуть в батальні Монако (бо він вже не призовного віку).
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15.02.2023 12:08 Відповісти
Кацапи дякують за інформацію.
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15.02.2023 11:03 Відповісти
Та вони і так все знають. Інформаторів до біса, навіть на заході країни
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15.02.2023 11:04 Відповісти
А наче це така таємниця. Чи світло ватнікам в Україні не дають?
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15.02.2023 11:15 Відповісти
заявив міністра енергетики України Герман Галущенко Джерело:

та пристреліть вже цього балабола
вот ***** москалям розвідка - наші балаболи все розпатякають.... цей про енергосистему, золотояйцевий про поставки....
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15.02.2023 11:10 Відповісти
Вчора написав верхнє - сьогодні вночі обстріл.....

Спасібо тобі колоборанте-Галущенко!!!! За наводку ракет!!!
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16.02.2023 09:24 Відповісти
Героя Украины надо дать этому поцу
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15.02.2023 11:17 Відповісти
Инфоповод для ракетных атак ???
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15.02.2023 11:20 Відповісти
Стосовно того як це відбувається у Одесі скажу так - стало набагато краще, але поки не ідеально, і періодично світло вимикають, але загалом за добу приблизно на 3 - 4 години, не більше, а це вже дозволяє жити практично 100% комфортним життям, т.я. і потреба у електроенергії не виникає на всі 24 години на добу, особливо вночі, або коли ти не на роботі, або вдень проводиш час поза домом по тих чи інших справах, просто трошки коригуєш коли ними займатися, а саме у час відсутності світла!
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15.02.2023 11:21 Відповісти
Звучить як запрошення до бомбування.
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15.02.2023 11:28 Відповісти
Половина енергоспоживної промисловості знищено. 20% територій обо зруйновано або захоплено. ЗАЕС окуповано. Мільйони людей виїхали за кордон. По факту зараз споживається до 50% е/е від довоєнного об'єму. Але з усіх прасок кричать, що усе відновлено і дефіциту немає.
Нагадаю, що за 2 тижні до початку бомбардувань Зеля з Галущенком верещали, що Україна вийшла на історичні рекорди експорту надлишкової електроенергії до ЄС.
Включаємо мозок, думаємо чи все так добре у нашому королівстві.
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15.02.2023 11:37 Відповісти
и обратите внимание что в ЕС как только пришло потепление так в Украине сразу дефицит прекратился!!!
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15.02.2023 12:15 Відповісти
А на что тут обращать внимание? Ни для кого не секрет, что ЕС поставляет в Украину электроэнергию.
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15.02.2023 13:46 Відповісти
Енергетика України належить русні так що нічого здавати хочуть відключають хочуть включають
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15.02.2023 13:22 Відповісти
 
 