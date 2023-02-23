Мінреінтеграції ініціює створення Єдиного реєстру бранців Кремля

Національне інформаційне бюро проводить актуалізацію списків цивільних заручників, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Мінреінтеграції.

Як зазначається, за дорученням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить актуалізацію списків цивільних заручників, які перебувають у російському полоні, та розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців Кремля.



Йдеться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені окупантами особистої свободи саме через їхню політичну або громадську діяльність.



"Наразі НІБ відомо принаймні про 170 таких осіб. Насправді кількість наших громадян, які перебувають у полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитися набагато більшою.



Передусім йдеться про кримських татар, які протягом 9 років окупації півострова чинять спротив окупантам", - йдеться в повідомленні.



У Мінреінтеграції зауважують, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого.



"Країна має поіменно знати героїв, які кинули виклик людиноненависницькій системі, втратили особисту свободу, зате зберегли свободу духу і власну гідність. Незалежність нації та держави починається саме з таких людей!" - наголосили в міністерстві.

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