Понад 87 тисяч воєнних злочинів РФ зареєстрували в Україні

Станом на початок цього тижня в Україні зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів Росії проти України, внаслідок яких загинули майже 10 тисяч цивільних.

Про це під час брифінгу повідомив голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на початок цього тижня в Україні було зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів. Це тільки тих, які були зареєстровані. Ми розуміємо, що їх більше. Внаслідок воєнних злочинів загинуло майже 10 тисяч лише цивільних осіб. Знову ж таки - це лише те, що вже зареєстровано", - сказав Маслов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вже ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі, - Костін