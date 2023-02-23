Понад 87 тисяч воєнних злочинів РФ зареєстрували в Україні
Станом на початок цього тижня в Україні зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів Росії проти України, внаслідок яких загинули майже 10 тисяч цивільних.
Про це під час брифінгу повідомив голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на початок цього тижня в Україні було зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів. Це тільки тих, які були зареєстровані. Ми розуміємо, що їх більше. Внаслідок воєнних злочинів загинуло майже 10 тисяч лише цивільних осіб. Знову ж таки - це лише те, що вже зареєстровано", - сказав Маслов.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, він нічого й нікуди не подавав..я навіть не пам'ятаю як й через кого отримав, але було на державній основі все..