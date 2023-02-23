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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 87 тисяч воєнних злочинів РФ зареєстрували в Україні

денис,маслов

Станом на початок цього тижня в Україні зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів Росії проти України, внаслідок яких загинули майже 10 тисяч цивільних.

Про це під час брифінгу повідомив  голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Станом на початок цього тижня в Україні було зареєстровано понад 87 тисяч воєнних злочинів. Це тільки тих, які були зареєстровані. Ми розуміємо, що їх більше. Внаслідок воєнних злочинів загинуло майже 10 тисяч лише цивільних осіб. Знову ж таки - це лише те, що вже зареєстровано", - сказав Маслов.

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Автор: 

Україна (5921) воєнні злочини (1865) Денис Маслов (9)


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на фото он так выглядит, вроде собрался "владимирский централ" в караоке петь ))))
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23.02.2023 12:53 Відповісти
А може "А белый лебедь на пруду..качает павшую звезду"..тема потребує уточнення..
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23.02.2023 13:02 Відповісти
голуби летят над нашей зоной ))))
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23.02.2023 13:10 Відповісти
а тобі смішно... да?!..
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23.02.2023 14:06 Відповісти
плакати я вже втомився
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23.02.2023 15:43 Відповісти
це жах, їх тільки розслідувати та доводити до судів невідомо скільки років..., а потім ще суди..., цей процес розтягнеться на століття...
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23.02.2023 13:08 Відповісти
Ото в мене питання ж по темі. Дід за концлагер у другу світову, отримав декілька виплат й типу подарункові набори продуктів від бундесів. В середині 90-х це було дууже на часі..бо набори були по декілька ящиків консервів..я тоді перший раз побачила продукцію Хелманс.

Але, він нічого й нікуди не подавав..я навіть не пам'ятаю як й через кого отримав, але було на державній основі все..
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23.02.2023 13:37 Відповісти
Може наші міністри перестануть займатись муйнею й почнуть самі комплектувати й подавати ті списки? А перевірити вибірково завжди можна
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23.02.2023 13:39 Відповісти
 
 