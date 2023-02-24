Для тривалого миру Україна має перемогти, - Дуда

Україна має перемогти у війні з РФ, щоб запанував тривалий мир, а для цього необхідна єдність всього світу.

Про це заявив під час телевізійного звернення до польського народу президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Для тривалого миру Україна має перемогти. А щоб вона мала на це шанси, потрібна єдність усього вільного світу", - підкреслив Дуда. Він додав, шо упродовж останнього року під час зустрічей зі світовими лідерами він шукав підтримки для воюючої України, що надзвичайно важливо для безпеки Польщі та всієї Центральної Європи.

Президент Польщі підкреслив, що розпочавши війну в Україні, Путін хотів відбудувати російську імперію, розділити світ і зробити Європу постійно залежною від своїх ресурсів. Він звернув увагу, що в цьому питанні він мав підтримку переважної більшості росіян.

"Сьогодні, після року війни, ми знаємо, що їй це не вдалося, Росія не завоювала Україну. Західний світ об’єднався, роль НАТО зросла, до Альянсу приєдналося більше країн. Європа нарешті позбавляється залежності від російської нафти й газу", - наголосив Дуда.

Він констатував: Путін програє, оскільки не реалізував жодної зі своїх стратегічних цілей.

"Його зупинив героїзм українських воїнів та українського суспільства. Його зупинила позиція Польщі та інших країн, які підтримали Україну з першого дня. Але все це було б неможливо без сильного лідерства США", - підкреслив Дуда.

Глава польської держави підкреслив, що Варшава сьогодні є лідером військової та гуманітарної допомоги Україні. "Ось чому ми є мішенню організованої, цинічної російської пропаганди та дезінформації",- констатував Дуда.

Глава польської держави наголосив, що зараз не може бути й мови до повернення у відносинах з Росією до періоду перед 24 лютого 2022 року.

