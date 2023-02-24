Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel

За даними німецького видання Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з джерелами, Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх Міноборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Існують припущення, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136. Також повідомляється, що Bingo планує надати Росії компоненти та інформацію, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

