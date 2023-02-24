УКР
Новини Війна
Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel

китай

За даними німецького видання Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з джерелами, Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх Міноборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Існують припущення, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136. Також повідомляється, що Bingo планує надати Росії компоненти та інформацію, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Читайте також: Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України, - МЗС КНР

Автор: 

безпілотник (4718) Китай (4822) росія (67242) дрони (5293)
Топ коментарі
+8
Ви на свого неранимого,але недалекого Зеленського дивіться. Бо нелох журналістів навіть боїться, а Леопарди залиште ЗСУ.
показати весь коментар
24.02.2023 01:37 Відповісти
+6
Против Ирана санкции влупили уже через 1 неделю после первых прилетов шахедов в Украину. Китай решил поиграть против международной военной коалиции которая никогда не проигрывала войн - ни против коалиции наполеона, ни против коалиции гитлера, ни против ссср.
показати весь коментар
24.02.2023 01:32 Відповісти
+5
запретить покупать все китайское пусть пресажуются с джили опять на ишаков..
показати весь коментар
24.02.2023 01:35 Відповісти
Це нормально що веде переговори. Головне що китай відповість. Шпігель - що там Китай відповів ?
показати весь коментар
24.02.2023 01:24 Відповісти
Ich verstehe dich nicht...ну як Валентина Саюн нижче
показати весь коментар
24.02.2023 02:07 Відповісти
По джерелам "української правди", через території КНДР та Ірану вже давно, ще з осені... не кажіть Шольцу, не злякайти його ранимого, а то з танками знову - Es ist klar?
показати весь коментар
24.02.2023 01:25 Відповісти
В цю "гру" на крові ще довго грати?
показати весь коментар
24.02.2023 01:26 Відповісти
Unverständlich? Як західні вироби потрапляють в Іран, не через Китай із яким торгівля необмежена?
показати весь коментар
24.02.2023 01:30 Відповісти
Ви на свого неранимого,але недалекого Зеленського дивіться. Бо нелох журналістів навіть боїться, а Леопарди залиште ЗСУ.
показати весь коментар
24.02.2023 01:37 Відповісти
Джерело: Ви там подивіться, уважно...це вас так мягко.
показати весь коментар
24.02.2023 01:39 Відповісти
А можна опустити нижче плінтуса і вАС та Ваш прапор - Шольц рівняється на Зеленського по порядності та моралі?
показати весь коментар
24.02.2023 01:45 Відповісти
Яка мораль і порядність є у нелоха? Якийсь дивний у вас правопис.....тільки для ботів зелених жаб і годиться.
показати весь коментар
24.02.2023 01:49 Відповісти
Вам задали просте запитання - Так або Ні? У вАС когнітивний диссонанс?
показати весь коментар
24.02.2023 01:51 Відповісти
Думаю, Шольц Вам "подякує"))
показати весь коментар
24.02.2023 02:01 Відповісти
Люба відповідь - програш, угу.
показати весь коментар
24.02.2023 01:49 Відповісти
Мда, гонору багато, мозгів мало.
показати весь коментар
24.02.2023 01:51 Відповісти
Вам задали просте запитання - Так або Ні? У вАС діарея свідомості?
показати весь коментар
24.02.2023 01:54 Відповісти
Ви самі порівняли Західного політика і Зеленського...Вам лише повторили Ваше запитання. Як там з мізками у Вас та гонором? Так, як у Мене чи ні?)))
показати весь коментар
24.02.2023 02:18 Відповісти
"Цікаво" лайки розміщенні - там де про смерть-реальність немає. Там де про "честь мундира" аж три...
показати весь коментар
24.02.2023 02:10 Відповісти
Против Ирана санкции влупили уже через 1 неделю после первых прилетов шахедов в Украину. Китай решил поиграть против международной военной коалиции которая никогда не проигрывала войн - ни против коалиции наполеона, ни против коалиции гитлера, ни против ссср.
показати весь коментар
24.02.2023 01:32 Відповісти
шо они дают им .они как пили кумыс и бугульму так и скачут на ишаках и верблюдах по аулах и откудова у них технологии всякие не ясно..
показати весь коментар
24.02.2023 01:36 Відповісти
1 миллиард населения если останется без работы и средств к существованию, быстро сожрут запасы и правительство Китая сожрут живьем. Главная угроза Китаю, это сами китайцы.
показати весь коментар
24.02.2023 01:43 Відповісти
типа млрд трутней пчел сьедят кадушку узкоглазого мьода вместе с банкой..
показати весь коментар
24.02.2023 09:24 Відповісти
запретить покупать все китайское пусть пресажуются с джили опять на ишаков..
показати весь коментар
24.02.2023 01:35 Відповісти
Поки путлєра не знищать його ж генерали , ця гнида не заспоїться 😠
показати весь коментар
24.02.2023 01:36 Відповісти
Ото й скоріш за все - замочать у сортирі, чи вдавлять чумуйданом з гівном..але ж генерали не захочуть помирати за хворі ідеї конченого піндераста.. (пардон)
показати весь коментар
24.02.2023 01:58 Відповісти
Ви напевно не знаєте скільки генєралов за ідеї пу ЗСУ вже оформило?
показати весь коментар
24.02.2023 02:14 Відповісти
І до чого це? Напевно всіх за списком й Ви не знаєте.
показати весь коментар
24.02.2023 02:38 Відповісти
Щоб Ви журавлів не бігали не ловили...мін багато навколо
показати весь коментар
24.02.2023 02:47 Відповісти
Ще одне хворе. Чи спілкуєтесь методом вибіркового вибору слів?
показати весь коментар
24.02.2023 02:55 Відповісти
Піз...ж, он сам кулеба сказав-"немає доказів про постачання китаєм зброї". А він то знає...
показати весь коментар
24.02.2023 05:41 Відповісти
Так тут ніхто про постачання і не казав, тут про перемовини.
показати весь коментар
24.02.2023 08:51 Відповісти
Узкоглазие братушки не откажут.
показати весь коментар
24.02.2023 06:27 Відповісти
Перша армія галактики у своїх господарів просить - все логічно.
показати весь коментар
24.02.2023 06:53 Відповісти
В сухому залишку: Китає дає свою нескінчену зброю, Путін - нескінчені людськи ресурси. Питання: як воювати проти такого ворога?
показати весь коментар
24.02.2023 08:59 Відповісти
Нескінчене щось буває тільки у дитячих мультіках.
показати весь коментар
24.02.2023 09:11 Відповісти
Так, це питання чого більше: вольфрамових кульок у Хаймерсах, чи солдат у Путіна.
показати весь коментар
24.02.2023 09:31 Відповісти
Якби ***** був президентом Індіі чи Китаю, відповісти на це питання було б набагато складніше. Але оскільки він таковим не є, тому зрозуміло, що умовних вольфрамових кульок більше.

Там більше нюанс в якості техніки і кількості саме якісної техніки. Кацапи переходять на все більш і більш старі та низкотехнологічні зразки зброї, а у ЗСУ навпаки: якість і кількість високотехнологічноі зброї збільшується. Тому відношення полеглих кацапів до полеглих українців буде зростати у геометричній прогресіі.
показати весь коментар
25.02.2023 13:41 Відповісти
 
 