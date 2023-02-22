Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України, - МЗС КНР
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає постачання зброї Росії для використання її у війні проти України, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української кризи", - зазначив він.
Речник МЗС також сказав, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків і припинити розпалювати конфронтацію".
Представник МЗС Китаю звинуватив США та інші країни НАТО у тому, що вони є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"просто мало обращал внимание на поведение Китая ранее, до войны. Как толко МИД Китая вещает про "недопустимость вмешательства..." - все они услышали и поняли, дальше лезть не будут..."(с)
А может" война России против Украины"
сподіваюсь у китайського руководства ще е мозгі у макітрі
https://www.youtube.com/watch?v=fjAeaXWnDWk
https://twitter.com/SpravaHromad/status/1628330712045592579
Логістика - кровоносна система війни. Логістика - найважливіша частина успіху.
А ми любимо у логістику! Вчора підписано контракт на купівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier!
Чесно - ми давно над ним працювали, але тримали потай ці переговори,не збирали гроші та не світили зацікавленість. Але контракт підписано, ВСІ тягачі заброньовані.
Він зможе підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі. Лазня. Снаряди. Бочки. Вантажівку. Броньовик. САУ 2С1.
Будь-який вантаж!
або так: китаю потрібна перемога кацапстану у війні, шо виклече подальшу війну із заходом і можливість для китаю загарбання території у південній азії, Кореї та Японії.
п.с. тобто можна нести буль-яку маячню про що там вигідно китаю і здаватися при цьому великим аналітиком.
а як щодо інших цілей китаю, крім економічних: політичні, ідеологічні і взагалі глобальними як то побудова комунізму в окремо взятій сонячній системі? крім того цілі ще бувають тактичними і стратегічними. і всі вони можуть суперечити одна одній. ви вважаєте, що добре розібралися в усіх цих цілях китаю?
А так - так! "Русскій с кітайцем братья на вєк!(один!)".
Саме десь за один вєк(століття) за парєбрік пельмені повернуться в усьому асортименті, а про колишніх "русскіх" у тамошніх школах вузькооким учням розповідатимуть китайською.
Их экономика зависит от торговли с Западом. А сейчас у них так и вовсе огромные экономические проблемы, эпидемия и ***** другого.
Их экономика зависит от торговли с Западом. А сейчас у них так и вовсе огромные экономические проблемы, эпидемия и ***** другого.
Та й як можна вірити відомству, яке очолює ТАКЕ створіння:
Нє раздувайтє ви вайни пажар...
Лавітє мух, раждаємасть сніжайтє...
Любітєлі апасних авантюр...
©
Надейся на лучшее, предполагай худшее и держи порох сухим!
Ще гавнюковіч обіцяв їм наши черноземи, а тепер вже пітун. Дітки у них у садочках сидять у камуфляжі і розбирання/збирання пістолетів на швидкість. Як у рашці. Давити цих клопів економічними заходами.
Лживые шлюхи, такие же как кацапы и иранская верхушка
Hello Americans. This is Natasha from Russia.
https://youtu.be/3bGGjFVmreE
то був би сильний хід з їхнього боку
може ще запропонують - треба бути готовими до контр-заходів