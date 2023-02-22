Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України, - МЗС КНР

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає постачання зброї Росії для використання її у війні проти України, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української кризи", - зазначив він.

Речник МЗС також сказав, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків і припинити розпалювати конфронтацію".

Представник МЗС Китаю звинуватив США та інші країни НАТО у тому, що вони є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

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