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Новини Війна
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Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України, - МЗС КНР

китай

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає постачання зброї Росії для використання її у війні проти України, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української кризи", - зазначив він.

Речник МЗС  також сказав, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків і припинити розпалювати конфронтацію".

Представник МЗС Китаю звинуватив США та інші країни НАТО у тому, що вони є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

Читайте: Ван Ї очікує виходу на нові домовленості після переговорів із Лавровим: Китай та РФ "розкривають потенціал для багатопланової співпраці"

Автор: 

Китай (4624) зброя (7477) допомога (8375) росія (65394)


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Топ коментарі
+19
Хто напав на Україну,жовтопикі?
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22.02.2023 12:33
+18
" Украинский кризис"?
А может" война России против Украины"
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22.02.2023 12:33
+16
как только говорят что не будут - значит уже начали
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22.02.2023 12:34
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Хто напав на Україну,жовтопикі?
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22.02.2023 12:33 Відповісти
не мое но интересно написал

"просто мало обращал внимание на поведение Китая ранее, до войны. Как толко МИД Китая вещает про "недопустимость вмешательства..." - все они услышали и поняли, дальше лезть не будут..."(с)
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22.02.2023 12:33 Відповісти
В этом вся суть политики КНР. Они заниматься бизнесом со всем миром и не делают того что может навредить.
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22.02.2023 13:29 Відповісти
" Украинский кризис"?
А может" война России против Украины"
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22.02.2023 12:33 Відповісти
Це ублюдочне формулювання косооких гандонів. "Чьтоби рюZZкє пальтньолі па тальґовлє нє абідєлісь"
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22.02.2023 20:07 Відповісти
как только говорят что не будут - значит уже начали
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22.02.2023 12:34 Відповісти
Китай не постачатиме зброю для війни проти України = Китай вимагатиме "враховувати інтереси безпеки московитів". Ті самі яйця...
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22.02.2023 13:02 Відповісти
Ну так Байден сказал что не собираеться атаковать московию.
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22.02.2023 13:30 Відповісти
Він, і не лише він, сказав про це вже сто разів, а вони і досі не вірять. Мабуть через те, мають якісь власні цілі. У вас є якийсь інший рецепт їх запевнити, чи може цбого не варто і робити?
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23.02.2023 00:16 Відповісти
Штаты сказали "зась" иначе будет бо-бо. Намек поняли.
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22.02.2023 12:34 Відповісти
ну может что то и выделят и то что особо на резалт не повлияет и то только через кндр,потому что иначе санкции и транда економике китая,которая чуть ли не полностью от запада зависит, с сша оборот 800 млрд в год с ес 700 млрд,и сравнить с кацапами 140 млрд и то это после "супер наращивания укрепления торговли")...а китайцам пох на какие то там скрепы главное чтобы юань в кармане шелестел ИМХО,сколько скулежа было во время визита пелоси и танки сгоняли на берег и тп,а потом заглохли в течении недели и сша несмотря на "конфликт" еще 2 заводика дженерал моторз открыла)))онли бизнес
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22.02.2023 12:42 Відповісти
Значит будут 100%
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22.02.2023 12:35 Відповісти
Не будуть. Але до останнього розглядали такий варіант.
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22.02.2023 13:43 Відповісти
не нужно всему верить, что говорят.
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22.02.2023 12:35 Відповісти
бла бла бла.. по факту це будуть робити їхні васали з КНДР. а так, то Китай тут ні при чому. ну не може собі Пекін довзолити, щоб пуйло в Україні програло з тріском. Адже мета китайозів, щоб Україна так само як і Білорусь була під ковпаком кремля.
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Вони це вже роблять КНДР дивним чином перестала експортувати свою зброю в Африку. Заводи вже напевно в три зміни працюють...
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22.02.2023 12:41 Відповісти
Мечта Китая оттяпать Сибирь до Уральских гор. И он это тихонько и успешно продвигает. Поэтому и не делает громких заявлений про войну в Украине. Ну и нельзя сбрасывать со счетов борьбу двух крупнейших экономик в мире, но это уже их разборки.
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22.02.2023 12:41 Відповісти
Кндр дает свое оружие а не китайское.
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22.02.2023 13:32 Відповісти
одне іншому не заважає.
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22.02.2023 13:50 Відповісти
Мешает.
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22.02.2023 14:03 Відповісти
Пуйло не захотів віддавати Сибір (як віддав Сер.Азію) - тому тягтиме війну сам
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Ми теж не воюємо з Росією, а допомагаємо їй проводити особливу операцію
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22.02.2023 12:38 Відповісти
Будуть постачати ''конструктори'' для збирання
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22.02.2023 12:39 Відповісти
Китай може підпасти під санкції ЕС І США І КАНАДИ - а це найбільши потребителі товарів із Китаю .

сподіваюсь у китайського руководства ще е мозгі у макітрі
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22.02.2023 12:39 Відповісти
Іран також не постачає ...
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22.02.2023 12:40 Відповісти
не сравнивай чумардосов чалмоголовых изгоев,и китай у которого1,5 голов населения и 90 % економики зависит от торговли с ес и штатами ну и канада,....ну канадо то такое там только в китай нефрит и лобстеров експортируют,а вот европа и америка это серйозно,это вам не ягель и таежные шышки)
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Представник МЗС Китаю звинуватив США та інші країни НАТО у тому, що вони є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні". 24 ЛЮТОГО, МИНУЛОГО РОКУ,НА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД, ХЛИНУВ РАШИСТСЬИЙ СМЕРТОНОСНИЙ ,ПОТІК ЗБРОЇ.(((а не джерелло зброї США І НАТО , котре до сьогодні є джерелом зброї,але не адекватною рікою , рашистському ПОТОКУ... китайські куйвінбіни .членососи рашиста.котрі його перед Олімпіадою поблагословили на війну з Україною,дали добро на окупацію України і вбивство українців ,та варварські руйнування ,
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22.02.2023 12:41 Відповісти
смотря на обсерон кацапетов китайцы стали немного на японцев походить,глазки то расширились
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22.02.2023 12:47 Відповісти
не може бути "обсероном" те і ті,котрі розпочали "обсерон " війни в Україні, і їх "соучастников преступления" , як не можуть вони бути подібні до тих, хто допомагає Україні і її народу боронитися від тих,хто займається війсковим "обсероном" .до японців наприклад...
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22.02.2023 13:02 Відповісти
Байден, Китай та інші фактори: перспективи подій
https://www.youtube.com/watch?v=fjAeaXWnDWk
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22.02.2023 12:42 Відповісти
От і все - недовго музика грала. "Обговорення" надання зброї Росії у Китаї була звичайнісінькою дезінформацією, розрахованою на те, що її підхопить західна розвідка і таким чином взяти Захід на понт та відволікти від роботи над підтримкою України у важкі часи російського наступу. Поморочили усім голову і теперо опа - і китайці вже білі та пухнасті борці за "мир". І ми теж повінні були злякатись і здати Бахмут в очікванні обстрілів китайськими снарядами і Захід тех повинен був злякатись і відволіктись від допомоги у чі важливі для нас дні. Але не дочекались цього китайці з Путіним
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22.02.2023 12:46 Відповісти
вони через корею постачають
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22.02.2023 12:48 Відповісти
вузько-окі комі мавпи, горіти вам в пеклі!
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22.02.2023 12:49 Відповісти
Справа Громад

https://twitter.com/SpravaHromad/status/1628330712045592579

Логістика - кровоносна система війни. Логістика - найважливіша частина успіху.
А ми любимо у логістику! Вчора підписано контракт на купівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier!
 Чесно - ми давно над ним працювали, але тримали потай ці переговори,не збирали гроші та не світили зацікавленість. Але контракт підписано, ВСІ тягачі заброньовані.
Він зможе підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі. Лазня. Снаряди. Бочки. Вантажівку. Броньовик. САУ 2С1.
Будь-який вантаж!
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22.02.2023 12:51 Відповісти
Нема віри цим словоблудам..
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22.02.2023 12:52 Відповісти
Китаю потрібна участь ********** в довготривалій війни. Це ослабить ********* і наблизить повернення загарбаних *********ом територій. Китай планує зробити це мирним шляхом завдяки економічному краху **********. Для того щоб кацапи ще більше втягувались в війну і слабшали вони будуть таємно постачати необхідні компоненти. Зокрема електроніку "подвійного призначення" без маркування і всіляко виступати "за мирне вирішення конфлікту" яке в принципі неможливе на умовах **********. Китай пропонує таке саме "примирення" яке відбувається між бандитом і жертвою забитою до напівсмерті під капельницею...
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22.02.2023 12:52 Відповісти
або так: китаю потрібен програш кацапстану у війні і наступний стрімкий крах, щоб швидко загарбати території далекого сходу.
або так: китаю потрібна перемога кацапстану у війні, шо виклече подальшу війну із заходом і можливість для китаю загарбання території у південній азії, Кореї та Японії.
п.с. тобто можна нести буль-яку маячню про що там вигідно китаю і здаватися при цьому великим аналітиком.
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22.02.2023 12:59 Відповісти
Факти такі, що в Китая економічні проблеми прямо зараз. Китайська економіка залежить від ринків північноі Америки і ЄС. Китай дуже багато вклав в африканську експансію або Афганістан але як результат -західні ринки. Вони попали в геополітичну пастку якщо подумати. Їм зараз просто як повітря потрібні дешеві енергоносії для підтримки економіки.
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22.02.2023 13:19 Відповісти
чудово, купити щось дешевше - вигідніше, ніж купити шось дорожче. для цього навіть не потрібно бути економістом чи аналітиком.
а як щодо інших цілей китаю, крім економічних: політичні, ідеологічні і взагалі глобальними як то побудова комунізму в окремо взятій сонячній системі? крім того цілі ще бувають тактичними і стратегічними. і всі вони можуть суперечити одна одній. ви вважаєте, що добре розібралися в усіх цих цілях китаю?
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22.02.2023 14:04 Відповісти
МЗС кнр, МЗС ірана і МЗС рф - знайдіть хоч одну відмінність.
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22.02.2023 12:54 Відповісти
Мзс кнр еще договороспособно с западом.
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22.02.2023 13:34 Відповісти
скажіть що війна а не конфлікт, скажіть що рашка напала, скажіть що засуджуєте її дії, припиніть купувати нафту і вуаля! Ніхто й гадати не буде що ви зброю збираєтесь надавати!
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22.02.2023 12:55 Відповісти
ОсЬ що Байден животворящій робить!!!)
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22.02.2023 13:01 Відповісти
"Міністерство закордонних справ Китаю ********, що країна не розглядає постачання зброї Росії для використання її у війні проти України"
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22.02.2023 13:06 Відповісти
Веньбінь у курсах, що уральські пельмені насправді є китайськими. Але на відміну від теперішньої піднебесної вони там у одиничному варіанті за начинкою, тому його (прихована) стратегічна мета повернути на Урал їх історичне різномаїття - з м'ясом, рибою, травами тощо!

А так - так! "Русскій с кітайцем братья на вєк!(один!)".
Саме десь за один вєк(століття) за парєбрік пельмені повернуться в усьому асортименті, а про колишніх "русскіх" у тамошніх школах вузькооким учням розповідатимуть китайською.
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22.02.2023 13:14 Відповісти
Надо будет поставят, это понятно абсолютно всем. Китай первая экономика в мире и вы думаете китайцы будут сглатывать вафли в виде визитов американских чиновников на Тайвань и поставок туда оружия?
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22.02.2023 13:24 Відповісти
Китайське лайно по обсягу таки перше у світі! А те що вони брешуть ми і так знаєм.
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22.02.2023 13:30 Відповісти
Ты зачем под американский флажок спрятался, московит лаптевый?
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22.02.2023 13:35 Відповісти
Китай не постачатиме зброю Росії для війни проти України, - МЗС КНР. Що в перекладі на ... означатиме Китай постачатиме зброю Росії для війни проти України ?
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Нет. Это значит что нихуя не дадут а все поддержка на словах "Вова мы с тобой, держись, оружия не дам и хорошего тебе настроения"
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22.02.2023 13:37 Відповісти
"найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні" є Московія
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22.02.2023 13:29 Відповісти
Точно постачатимуть
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22.02.2023 13:32 Відповісти
Не вірю червонодупим!!!
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22.02.2023 13:32 Відповісти
То что я и говорил, вся поддержка Китая будет на пафосных словах и обещаниях дружбы. На деле они ***** даже *** без соли не дадут.

Их экономика зависит от торговли с Западом. А сейчас у них так и вовсе огромные экономические проблемы, эпидемия и ***** другого.
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22.02.2023 13:40 Відповісти
То что я и говорил, вся поддержка Китая будет на пафосных словах и обещаниях дружбы. На деле они ***** даже *** без соли не дадут.

Их экономика зависит от торговли с Западом. А сейчас у них так и вовсе огромные экономические проблемы, эпидемия и ***** другого.
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22.02.2023 13:41 Відповісти
Нафта. Їм потрібна дешева нафта і вони будуть обіцяти ***** все, що завгодно але дальше ніж «зайдітє на слєдуущєй нєдєлє» нічого не буде. Люди в Америці поки що чекають обіцяних машин але терпець вже кінчаєтьсяі до чого тут Китай в Африці і Афганістані спитаєте ви?
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22.02.2023 13:48 Відповісти
Нафта. Правда они еще имеют Венесуэлу и внезапно нафта Ирака тоже именно китайскими компаниями разрабатывается.
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22.02.2023 14:04 Відповісти
Це другий іран. Ті й досі брешуть, шо кацапам шахєди не постачають...

Та й як можна вірити відомству, яке очолює ТАКЕ створіння:

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22.02.2023 13:53 Відповісти
Это не Иран. Иран в изоляции полвека, ему нечего терять.
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22.02.2023 14:05 Відповісти
Це азіати. І цим все сказано...
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22.02.2023 14:13 Відповісти
ЭТО УСКОРИТ ПОБЕДУ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.02.2023 14:00 Відповісти
В пєкінє очєнь мрачная пагода...
Нє раздувайтє ви вайни пажар...
Лавітє мух, раждаємасть сніжайтє...
Любітєлі апасних авантюр...
©
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22.02.2023 14:01 Відповісти
маоїсти як завжди 3,14здять
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22.02.2023 14:02 Відповісти
Китай ведет многовекторную политику(и вашим и нашим),но потаенная его цель- это земли России.Еще лет 10-15 тому назад чутьли не каждый 13-й клип у них был про "исторические" китайские земли в России.Они запросто могут с США договориться об этом или держат этот камень запазухой на последний момент. Их политика самая непонятная и изподтишковая.
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22.02.2023 14:05 Відповісти
Сказки для селюков. Если посмотрите на карту популяции Китая, 80% населения сосредоточена на юго восточном побережье. Северный это один сплошной пустырь. Китайцы любят тепло, зачем им сибирь, там из ценного для них только ресурсы, которые РФ и так продает.
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22.02.2023 16:21 Відповісти
Слова и дела - это разные вещи. Мы все это знаем на горьком опыте общения с коммунистами.
Надейся на лучшее, предполагай худшее и держи порох сухим!
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22.02.2023 14:09 Відповісти
Жовтопиким довіри нема. Ван Ї приперся у московію, ручкається з патрушевим і пітуном. "Відносини "міцні як скеля"(УП).
Ще гавнюковіч обіцяв їм наши черноземи, а тепер вже пітун. Дітки у них у садочках сидять у камуфляжі і розбирання/збирання пістолетів на швидкість. Як у рашці. Давити цих клопів економічними заходами.
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22.02.2023 14:10 Відповісти
Навіть не брешуть. Сказали, не постачають для війни проти України. А для загальних цілей будуть.
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22.02.2023 14:12 Відповісти
И ковид произошёл от летучих мышей...
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22.02.2023 14:22 Відповісти
вот *****, значить постачатимуть, принаймні таємно
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22.02.2023 14:43 Відповісти
Ну ну.
Лживые шлюхи, такие же как кацапы и иранская верхушка
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22.02.2023 15:07 Відповісти
З Америки пару слів, а в китайських компаніях починають падати акції. Думайте тихо , бо буде лихо.
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22.02.2023 15:20 Відповісти
.

Hello Americans. This is Natasha from Russia.

https://youtu.be/3bGGjFVmreE

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22.02.2023 15:42 Відповісти
Брехливі тварюки і покидьки !
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22.02.2023 16:12 Відповісти
добре що китайці не пропонують резолюцію оон про ввод в Україну китайських миротворців в білих касках

то був би сильний хід з їхнього боку

може ще запропонують - треба бути готовими до контр-заходів
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22.02.2023 16:15 Відповісти
Эти суки всё еще официально не осудили войну параши против Украины. Им верить нельзя.
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22.02.2023 16:16 Відповісти
А зеков своих тоже поставлять не будете? Или специально умолчали?
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22.02.2023 16:50 Відповісти
не варто їм довіряти,а що їм завадить не напряму а через кндр постачати
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22.02.2023 18:21 Відповісти
Китайцы такие же грязные лгуны как и свинособаки!
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22.02.2023 18:59 Відповісти
 
 