Україна не має фактів надання Китаєм летальної зброї Росії, - Кулеба

кулеба

Україна не має фактів надання Китаєм летальної зброї Росії та чекає більш чіткої позиції щодо російської агресії від Індії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів після ухвалення в Генасамблеї ООН української резолюції щодо миру, очільник МЗС сказав: "У нас на руках немає таких фактів. Як тільки ми їх отримаємо, то ретельно вивчимо. Але думаю, для будь-якої країни надавати Росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН".

За словами Кулеби, на цей момент Китай "виступає на захист Статуту ООН й особливо принципу територіальної цілісності".

Коментуючи позицію Індії, яка нині головує у G20, Кулеба зазначив, президенство країни у групі найбільших держав дає можливість "продемонструвати своє лідерство й покласти край цій війні" відповідно до вимог, сформульованих у резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Це в руках Індії", – додав очільник МЗС, підкресливши, що позиція "нейтралітету і балансування між Україною і Росією – це не шлях до миру". Шлях до миру, зазначив міністр, полягає в підтримці позиції, за яку проголосувала переважна більшість держав ООН, і формули миру, яку запропонував президент України на саміті G20 на Балі минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Китай поки не давав зброю Росії, але Пекін не закрив це питання. Будуть наслідки

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Азербайджан участі в голосуванні не брав.

+9
Да-да. Мы и Иранским друзьям тоже верили,что самолёт не сбивали. И о вторжении рф это поссорить хотели. Мы всем-всем верим. А китайцам особо вот арахамию спросите.
24.02.2023 01:43 Відповісти
+7
Сказати щось проти диктаторських країн, які допомагають Рашці вбивати українців - язик в одному місці.
А от нахамити французам і німцям, що щось там мало дають або не так сказали - це завжди будь-ласка.
24.02.2023 02:14 Відповісти
+6
А у них не було і фактів про кацапський наступ і рік тому
24.02.2023 03:08 Відповісти
te same bulo z Iranom
24.02.2023 01:42 Відповісти
Да-да. Мы и Иранским друзьям тоже верили,что самолёт не сбивали. И о вторжении рф это поссорить хотели. Мы всем-всем верим. А китайцам особо вот арахамию спросите.
24.02.2023 01:43 Відповісти
Племінник змонтував відео першого дня війни, почасово...біль, смерть, страх і Героїзм народу. Рік війни. Рівно рік. Залишайтесь живими.
24.02.2023 01:45 Відповісти
Микросхемы в ракетах, датчики, подшипники. Китайцы могут клепать и передавать в рашку любое оружие на котором рашке достаточно изменить лишь название. Как с Шахедами например - Наклеили наклейку Герань и все. Кстати - китайцы уже поставляют автомобили без названия которые рашисты Москвичем называют.
24.02.2023 01:48 Відповісти
Сказати щось проти диктаторських країн, які допомагають Рашці вбивати українців - язик в одному місці.
А от нахамити французам і німцям, що щось там мало дають або не так сказали - це завжди будь-ласка.
24.02.2023 02:14 Відповісти
"Вася", про 24.02.22 якась "Україна" теж не мала фактів...
24.02.2023 02:30 Відповісти
ага китай забув відчитатись *******-кульбабці.
24.02.2023 03:03 Відповісти
А у них не було і фактів про кацапський наступ і рік тому
24.02.2023 03:08 Відповісти
Нічого дивного не бачу. Азійська держава постачає зброю азійській державі.
24.02.2023 03:39 Відповісти
Керівник ГУР Буданов став ''пророком-казкарем'',як і уся зе-влада зайняті лиш піаром,на ЦН неодноразово публікували фотодокументи з передовоі коли під час наступу захопили трофей ,********** китайського виробництва!
24.02.2023 05:11 Відповісти
Ну от навіщо лишній раз всім доводити і переконувати що ти дурак...
24.02.2023 05:23 Відповісти
Істинно так , краще б мовчав .
24.02.2023 06:09 Відповісти
Незміг знайти на ЦН знайшов на другому сайті -https://defence-ua.com/news/na_kinutih_pozitsijah_armiji_rf_znajdeni_mini_kitajskogo_virobnitstva_video-8955.html
24.02.2023 05:31 Відповісти
Мовчання - золото .Це до наших владних чиновників "всезнайок" і "всебачимо".
24.02.2023 06:18 Відповісти
Китайці старанно уникають словосполучення "...на основі міжнародно визнаних кордонів" у своій формулі миру. Саме це викриває їхню справжнью позицію - вони цілком на боці путенської Рашки.
24.02.2023 07:34 Відповісти
Ну, ладно кулеба, така у нього робота вітіювато висловлюватися про недружній нам Китай. А чому мовчить досі агрохламідія, цей яскравий поціновувач політичного устрою Китаю?
24.02.2023 08:21 Відповісти
Ми добре зрозуміли Кулебу ? Якщо нема фактів надання Китаєм летальної зброї Росії, то Китай може бути посередніком у перемовинах с Путлєром. А якщо добавити ще 2 пункта в формулу миру Зеленського, то вже вон авомаично переворюється в формулу миру товариша Си.
24.02.2023 10:31 Відповісти
Дозволили нарешті виїхати за кордон, і почало гнати всяку нісенітницю. "Захід нагнітає, це все не на користь росту нашої економіки, у нас шашлики по плану" - не забуло додати?
24.02.2023 13:23 Відповісти
 
 