Україна не має фактів надання Китаєм летальної зброї Росії, - Кулеба

Україна не має фактів надання Китаєм летальної зброї Росії та чекає більш чіткої позиції щодо російської агресії від Індії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання журналістів після ухвалення в Генасамблеї ООН української резолюції щодо миру, очільник МЗС сказав: "У нас на руках немає таких фактів. Як тільки ми їх отримаємо, то ретельно вивчимо. Але думаю, для будь-якої країни надавати Росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН".

За словами Кулеби, на цей момент Китай "виступає на захист Статуту ООН й особливо принципу територіальної цілісності".

Коментуючи позицію Індії, яка нині головує у G20, Кулеба зазначив, президенство країни у групі найбільших держав дає можливість "продемонструвати своє лідерство й покласти край цій війні" відповідно до вимог, сформульованих у резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Це в руках Індії", – додав очільник МЗС, підкресливши, що позиція "нейтралітету і балансування між Україною і Росією – це не шлях до миру". Шлях до миру, зазначив міністр, полягає в підтримці позиції, за яку проголосувала переважна більшість держав ООН, і формули миру, яку запропонував президент України на саміті G20 на Балі минулого року.

Нагадуємо, Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що є основою досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", проект якої внесено 57 країнами, включаючи Україну.

За проект проголосувала 141 країна, проти – 7, утрималися – 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися серед інших Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Азербайджан участі в голосуванні не брав.