Пентагон: Китай поки не давав зброю Росії, але Пекін не закрив це питання. Будуть наслідки
У Пентагоні заявили, що США не бачать, щоб Китай давав озброєння Росії, проте Пекін не знімав цього питання з розгляду.
Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, США ще не бачили, що КНР надавала Росії летальну допомогу для війни проти України.
Вона наголосила, що китайці одночасно не знімали питання військової допомоги РФ з розгляду.
Сінгх підкреслила: якщо Китай надасть зброю окупантам, то будуть наслідки.
Топ коментарі
+2 5 копійок
показати весь коментар23.02.2023 12:23
+1 Oleg Mamont
показати весь коментар23.02.2023 12:46
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"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ
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Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес
Але, Китай поки не давав зброю Росії... але щось вже надав? Що це поїзди "миру" із КНДР, проксі?
А Іран не проксі Китаю у війні? Може - Китай поки не давав зброю Росії, в плані величини розмірів? Ясно інше - "мирні ініціативи" Китаю не відповідають кордонам України 1991.