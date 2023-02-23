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Пентагон: Китай поки не давав зброю Росії, але Пекін не закрив це питання. Будуть наслідки

ван,путін

У Пентагоні заявили, що США не бачать, щоб Китай давав озброєння Росії, проте Пекін не знімав цього питання з розгляду.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, США ще не бачили, що КНР надавала Росії летальну допомогу для війни проти України.

Вона наголосила, що китайці одночасно не знімали питання військової допомоги РФ з розгляду.

Сінгх підкреслила: якщо Китай надасть зброю окупантам, то будуть наслідки.

Читайте: США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ, - The Wall Street Journal

Автор: 

Китай (4624) зброя (7477) Пентагон (1432) росія (65415) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+2
Нарасєє мікросхеми ще часів совка.
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23.02.2023 12:23
+1
ну тоді все гаразд. буде мобіла розмірами з телефонну будку та ламповим телевізором замість екрана )))))
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23.02.2023 12:46
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Тонкість моменту. Заява зроблена до оголошення "мирних планів" Китаю. На фоні -

"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ

Генасамблея ООН готова підтримати резолюцію про мир в Україні, - Reuters (там "формула миру зеленського" аля "мінські угоди"

Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес

Але, Китай поки не давав зброю Росії... але щось вже надав? Що це поїзди "миру" із КНДР, проксі?
А Іран не проксі Китаю у війні? Може - Китай поки не давав зброю Росії, в плані величини розмірів? Ясно інше - "мирні ініціативи" Китаю не відповідають кордонам України 1991.
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23.02.2023 12:05 Відповісти
Китаю ***** на кордоны Украины.
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23.02.2023 12:52 Відповісти
телефоны сяоми и хуавей, теперь будут делать из кацапских микросхем ? ах, да... у кацапов нет микросхем ))))
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23.02.2023 12:06 Відповісти
Нарасєє мікросхеми ще часів совка.
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23.02.2023 12:23 Відповісти
ну тоді все гаразд. буде мобіла розмірами з телефонну будку та ламповим телевізором замість екрана )))))
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23.02.2023 12:46 Відповісти
Будет мобила-кирпич, как в девяностых. Это скрепно и годно в разборках где трубу можно использовать вместо бейсбольной биты. "Солиднее" тоже выглядит 😏
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23.02.2023 13:22 Відповісти
В совку таких мікросхем як на фото не робили. Навіть сплагіатити не спромоглися як деяких зразків...
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23.02.2023 17:41 Відповісти
Китайозам взагалі інтерес допомагати Україні, але навряд чи вони там це розуміють - дивлячись на їх історичну "мудрість" чекати доки труп ворога пропливе по річці, як правило там пливе їх власний труп.
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23.02.2023 12:09 Відповісти
Все они понимают.
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23.02.2023 12:54 Відповісти
Військовий наступ путлера підкріплений дипломатичним наступом - головний тут...Китай, імперія побудована на моделі впливів за рік поніс втрати. Цікаво "формула миру зеленського" якось дивно вписується у формат цієї дипломатичної війни?
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23.02.2023 12:18 Відповісти
Вчоний ЗЕ знає всі формули.
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23.02.2023 12:25 Відповісти
Блефують китайці і беруть на понт цими начеб-то розмовами
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23.02.2023 12:56 Відповісти
 
 