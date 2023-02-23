Пентагон: Китай поки не давав зброю Росії, але Пекін не закрив це питання. Будуть наслідки

У Пентагоні заявили, що США не бачать, щоб Китай давав озброєння Росії, проте Пекін не знімав цього питання з розгляду.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, США ще не бачили, що КНР надавала Росії летальну допомогу для війни проти України.

Вона наголосила, що китайці одночасно не знімали питання військової допомоги РФ з розгляду.

Сінгх підкреслила: якщо Китай надасть зброю окупантам, то будуть наслідки.

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