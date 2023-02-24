УКР
Нова Зеландія запровадила санкції щодо 87 росіян

рф,росія,обмеження,санкції

Сьогодні, 24 лютого, уряд Нової Зеландії оголосив про один із найбільших раундів санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, уряд Нової Зеландії оголосив про санкції щодо 87 російських громадян.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій", - йдеться в заяві глави новозеландського МЗС Нанаї Махути.

До цієї групи входять політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. До неї також входять члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно анексованих регіонах України.

Нова Зеландія (111) росія (67242) санкції (12573)
зразу прочитав "нова зевлада" ))) подумав - нифигасє! дерьмак на своїх батон кришить ))
показати весь коментар
24.02.2023 08:52 Відповісти
I once had a girl from NZ in Cancun, hungry panthers full of love.
показати весь коментар
24.02.2023 09:02 Відповісти
 
 