Нова Зеландія запровадила санкції щодо 87 росіян

Сьогодні, 24 лютого, уряд Нової Зеландії оголосив про один із найбільших раундів санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, уряд Нової Зеландії оголосив про санкції щодо 87 російських громадян.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій", - йдеться в заяві глави новозеландського МЗС Нанаї Махути.

До цієї групи входять політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. До неї також входять члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно анексованих регіонах України.

