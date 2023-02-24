УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 827 19

Білоруському ракетному підрозділу в рамках навчань наказали підготувати техніку до бойового застосування. Він висувається у призначений район, - Міноборони РБ

росія,білорусь,окупанти

У Білорусі одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися в призначений район" та "підготувати техніку до бойового застосування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особистому складу належить відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться у повідомленні.

Про який саме підрозділ йдеться, а також куди саме він висувається, не зазначається.

Також читайте: У Білорусі недостатньо військ для наступу на Україну, - Генштаб

Автор: 

Білорусь (8027) ракети (4144) військові навчання (2794)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
після цієї новини очко операторів мозирського нпз стиснулось до розміру голки
показати весь коментар
24.02.2023 09:16 Відповісти
+18
білоруському ракетному підрозділу рухатися вслід за руським ваєним карапльом
показати весь коментар
24.02.2023 09:16 Відповісти
+18
Шото мне сегодня "брат" с ********** не звонит, как в в первый день войны год назад с рання и пафосно так, затыкая рот, ******, как они сейчас по быстрому возьмут Украину и мы будем жить в одной стране. Да, и вообще, что то я его больше полгода не слышу, как воды в рот набрал обиженка zомбироvанная.
показати весь коментар
24.02.2023 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лука покаже на карті
показати весь коментар
24.02.2023 09:14 Відповісти
"Білоруський ракетний підрозділ" давно піzдюлей отримував?
показати весь коментар
24.02.2023 09:14 Відповісти
після цієї новини очко операторів мозирського нпз стиснулось до розміру голки
показати весь коментар
24.02.2023 09:16 Відповісти
білоруському ракетному підрозділу рухатися вслід за руським ваєним карапльом
показати весь коментар
24.02.2023 09:16 Відповісти
Это такая военная тайна?
показати весь коментар
24.02.2023 09:18 Відповісти
продал за пачку чипсового варенья и банку турнепсового печечнья
показати весь коментар
24.02.2023 09:26 Відповісти
Гроссмейстер Лукашенко двигает фигурки на доске) надо же как то и пахану угодить и свою голову сохранить и голову наследника Коли, а они сильно шатаются. Ночью просыпается, наверное, с криками "мама, мама!"
показати весь коментар
24.02.2023 09:18 Відповісти
Що там в "республіці шеріф"?
Двіж якийсь є? Чи тихо?
показати весь коментар
24.02.2023 09:21 Відповісти
В большей степени нагнетаются слухи, что тоже метод гибридной войны. Распространяется чудовищная ложь, смеются панические настроения. Особенно в связи со встречей Санду с Йоханнисом. НАТО идёт, всех мобилизуют, путен всем покажет кузькину мать и вышел из договора 5+2. Веселые времена живем
показати весь коментар
24.02.2023 09:56 Відповісти
Та да, веселі часи...
показати весь коментар
24.02.2023 10:02 Відповісти
"лавры" ***********, бульбофюреру не дают уснуть, желает тоже сотни тысяч трупов белорусов с собой в Ад забрать.
показати весь коментар
24.02.2023 09:19 Відповісти
Як висунуться так і засунуться…
показати весь коментар
24.02.2023 09:25 Відповісти
Теоритично-практично, цей підрозділ може заїхати на Брянщину та завдати вогневого удару по українським селам, містам з території рф, а потім утікти до БССР?
показати весь коментар
24.02.2023 09:26 Відповісти
Не встигне утекти. Проінформовані ЗСУ, значить підготовлені.
показати весь коментар
24.02.2023 09:31 Відповісти
Шото мне сегодня "брат" с ********** не звонит, как в в первый день войны год назад с рання и пафосно так, затыкая рот, ******, как они сейчас по быстрому возьмут Украину и мы будем жить в одной стране. Да, и вообще, что то я его больше полгода не слышу, как воды в рот набрал обиженка zомбироvанная.
показати весь коментар
24.02.2023 09:26 Відповісти
Потешная армия опять всех веселит
показати весь коментар
24.02.2023 09:29 Відповісти
Ой, страшно......
показати весь коментар
24.02.2023 10:33 Відповісти
ДА, БЕЛАРУСЬ ДАВНО ПОРА ОСВОБОДИТЬ ОТ ЛУКАВОГО !!!
показати весь коментар
24.02.2023 14:41 Відповісти
давайте давайте, у поляков так сильно руки чешутся, вы не представляете.
показати весь коментар
24.02.2023 16:13 Відповісти
 
 