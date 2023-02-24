Білоруському ракетному підрозділу в рамках навчань наказали підготувати техніку до бойового застосування. Він висувається у призначений район, - Міноборони РБ

У Білорусі одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися в призначений район" та "підготувати техніку до бойового застосування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особистому складу належить відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться у повідомленні.

Про який саме підрозділ йдеться, а також куди саме він висувається, не зазначається.

