Білоруському ракетному підрозділу в рамках навчань наказали підготувати техніку до бойового застосування. Він висувається у призначений район, - Міноборони РБ
У Білорусі одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися в призначений район" та "підготувати техніку до бойового застосування".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.
"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особистому складу належить відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться у повідомленні.
Про який саме підрозділ йдеться, а також куди саме він висувається, не зазначається.
Топ коментарі
+19 Bohdanov Dmytro #550873
показати весь коментар24.02.2023 09:16 Відповісти Посилання
+18 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар24.02.2023 09:16 Відповісти Посилання
+18 Petrov Viktor
показати весь коментар24.02.2023 09:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Двіж якийсь є? Чи тихо?