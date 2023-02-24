УКР
500 саперів з усього світу їдуть розміновувати Херсонщину

розмінування

Сапери з приватних фірм міжнародних партнерів незабаром вирушать на Херсонщину для гуманітарного розмінування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що гуманітарне розмінування надзвичайно важливе через наближення початку посівної кампанії. Тож наступного тижня на Херсонщині очікується прибуття 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.

Зараз в Херсонській області діють 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС. Вони займаються оперативним розмінуванням доріг, об'єктів електро- та газопостачання.

Також дивіться: Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Автор: 

посівна (129) розмінування (1021) Херсонська область (6113)
